AnnenMayKantereit im RheinEnergie-Stadion: Vorverkauf beginnt am Mittwoch

Große Überraschung für Fans der Band AnnenMayKantereit. Die Deutschland-Tour der Kölner endet in ihrer Heimatstadt am Rhein – und wird großmächtig zelebriert. AnnenMayKantereit haben ihr großes Tour-Finale im RheinEnergie-Stadion angekündigt. Alle Infos zum Konzert im Sommer 2023 bekommt ihr hier.

AnnenMayKantereit in Köln: Konzert im RheinEnergie-Stadion 2023

Am 9. September 2023 ist es so weit: Die Echo-Gewinner bespielen zum ersten Mal das Stadion ihrer Heimatstadt. Der Vorverkauf beginnt am 28. September 2022 um 11 Uhr. Tickets gibt es bereits ab 39 Euro.

AnnenMayKantereit im RheinEnergie-Stadion: Konzert im Überblick

Termin: 9. September 2023

Einlass: 18.30 Uhr

Tickets: ab 39 Euro

VVK: ab 28. September 2022 um 11 Uhr

RheinEnergie-Stadion: Anfahrt und Parken

Mit dem Auto erreicht man das RheinEnergie-Stadion über den Autobahn-Ring Kreuz Köln-West (A1/A4). Von der A1 kommend könnt ihr die Ausfahrten „Bocklemünd“, „Lövenich“ oder „Weiden/Frechen“ nutzen. Wenn ihr über die A4 anreist, nehmt die Ausfahrt „Klettenberg“ oder „Frechen Nord“. Im Anschluss einfach den Schildern Richtung Stadion folgen. Rund um das RheinEnergie-Stadion stehen 7500 Parkplätze zur Verfügung.

Adresse (Navigationssystem) außerhalb von Großveranstaltungen:

Junkersdorfer Straße 1 │ 50933 Köln

Parkplätze P6, P7, P8 │ Salzburger Weg, 50858 Köln

Parkplatz P1 │ Militärringstr./Wendelinstr., 50933 Köln

Parkplatz P3 │ Brauweiler Weg, 50933 Köln

Auch mit dem ÖPNV ist das Stadion gut zu erreichen, hat sogar eine eigene KVB-Haltestelle. Mit der Linie 1 erreicht ihr es an der Haltestelle „Rheinenergie-Stadion“. Die Linie 1 ist an den Haltestellen Weisen-West und Köln Messe/Deutz auch mit dem Netz der Deutschen Bahn verbunden.

Das ist AnnenMayKantereit

Die Bandmitglieder Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit haben sich auf dem Schiller-Gymnasium in Köln-Sülz kennengelernt. 2011 haben sie die nach ihren Nachnamen benannte Band gegründet. Berühmt wurden sie schließlich mit Songs wie „Pocahontas“, „Oft gefragt“ oder „Ausgehen“. Ein eindrucksvolles Wiedererkennungsmerkmal der Band ist die raue Stimme des Sängers Henning May.