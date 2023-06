US-Megastar Beyoncé gibt heute Konzert in Kölner Stadion – alle Infos

Willkommen zurück in der Domstadt: Ausnahmemusikerin Beyoncé macht auf ihrer „Renaissance World Tour“ wieder Halt in Köln und präsentiert sich ihren Fans am 15. Juni 2023 im Rhein-Energie-Stadion. Mit im Gepäck hat sie natürlich ihr Hitalbum „Renaissance“.

Beyoncé kündigte ihre mit Spannung erwartete Tour wenige Tage vor der Grammy-Verleihung 2023 an, bei der sie gleich neunmal nominiert war. Am Ende konnte sie vier Auszeichnungen einheimsen – darunter gewann sie mit dem Album „Renaissance“ die Kategorie Best Dance/Electronic. Mit 32 Grammys ist die Künstlerin zur alleinigen Rekordhalterin aufgestiegen und überbot den bisherigen Spitzenreiter: Der 1997 verstorbene Dirigent Georg Solti kam auf 31 Grammys.

Beyoncé in Köln 2023: Wo findet das Konzert statt?

Beyoncé bleibt sich treu und schaut auch 2023 im Rhein-Energie-Stadion vorbei. Neben der Band Muse und Sängerin P!nk ist Beyoncé jetzt bereits der dritte Mega-Act in der Spielstätte des 1. FC Köln. Das Stadion findet sich im westlichen Teil der Domstadt im Stadtteil Müngersdorf, nur wenige Minuten vom Kreuz Köln-West (A4 und A1) entfernt.

Ticketverkauf zur „Renaissance World Tour“ von Beyoncé in Köln: Was kosten die Karten?

BeyHive-Mitglieder kamen bereits am Montag ab 10 Uhr dazu, eines der heißbegehrten Tickets für Beyoncés Solo-Tour zu ergattern – allerdings nur für die Tour-Termine in Nordamerika. Medienberichten zufolge brach unter dem extremen Ansturm die offizielle Website der Künstlerin zusammen und musste abgeschaltet werden.

Wenig später folgt der Telekom Pre-Sale am Mittwoch (8. Februar), ebenfalls um 10 Uhr. Offizieller Vorverkaufsstart war dann am Freitag, 10. Februar: bereits kurz nach dem Startschuss um 10 Uhr waren alle Tickets komplett vergriffen. Dass es Rückläufer geben kann, wird nicht ausgeschlossen – dennoch dürfte die Chance verschwindend gering sein, jetzt noch an Tickets zu kommen. Auf Eventim gab es die Karten zu folgenden Preisen.

Die aktuellen Ticketpreise bei Eventim im Überblick:

Kategorie 1 (Sitzplatz): 199 Euro – ausverkauft

Kategorie 6 (Sitzplatz): 158,75 Euro – ausverkauft

Kategorie 7 (Stehplatz – Golden Circle): 158,75 Euro – ausverkauft

Kategorie 8 (Sitzplatz): 118,50 Euro – ausverkauft

Kategorie 9 (Stehplatz): 118,50 Euro – ausverkauft

Kategorie 11 (Sitzplatz): 101,25 Euro – ausverkauft

Kategorie 12 (Sitzplatz): 72,50 Euro – ausverkauft

Kategorie 13 (Stehplatz-Umlauf): 72,50 Euro – ausverkauft

Auf Ticketmaster waren die Konzertkarten ebenfalls verfügbar.

Die Ticketpreise bei Ticketmaster im Überblick:

Normalpreis: 70 Euro – 199 Euro – ausverkauft

Business Seat: 168,75 Euro –209,00 Euro – ausverkauft

Platin Ticket: 209,00 Euro –559,00 Euro – ausverkauft

Beyoncé in Köln 2023: Was steckt hinter der „Renaissance World Tour“?

Die Tour wird sich natürlich rund um das Mitte 2022 veröffentlichte, neue Album „Renaissance“ drehen und dessen Stücke erstmals live präsentieren. Viele davon sind um einiges „tanzbarer“, als noch auf den Vorgänger-Platten. Einer zünftigen Party im Stadion steht damit nichts im Wege.

Beyoncé in Köln 2023: Setlist der „Rennaissance World Tour“

Fans von Queen B können sich natürlich auf viele Songs des neuen Albums „Rennaissance“ einstellen, doch auch auf einige alte Klassiker freuen. Hier kommt die Setlist für alle, die einen Spoiler brauchen:

Dangerously in Love

Flaws and All

1+1

I Care

I’m That Girl

Cozy

Alien Superstar/ Sweet Dreams

Lift Off

Cuff It

Energy

Break My Soul

Formation

Diva

Run the World (Girls)

My Power

Black Parade

Savage (Remix)

Partition

Church Girl

Get Me Bodied

Before I Let Go

Rather Die Young

Love On Top/I Want You Back

Crazy in Love

Plastic Off The Sofa

Virgo’s Groove

Naughty Girl

Move

Heated

Thique

All Up in Your Mind

Drunk in Love

America Has a Problem

Pure/Honey

Summer Renaissance

Beyoncé in Köln 2023: Gibt es eine Vorband bei der „Rennaissance World Tour“?

Wie das Musikportal „Officialcharts“ berichtet, tourt Beyoncé ohne Vorband, denn ihre dreistündige Performance beinhaltet eine Pre-Show, die sie selbst gestaltet. Ein Act, der den Fans im Vorfeld einheizt, ist bei Beyoncé Knowles-Carter wohl nicht nötig.

Beyoncé in Köln 2023: In welchem Hotel schläft Queen B?

Viele Fans von Sängerin Beyoncé fragen sich, in welchem Hotel in Köln der Mega-Star unterkommt. Das ist bislang noch ein Geheimnis. Auch die Hoteliers schweigen über ihre Gästelisten, so wie es der Datenschutz von ihnen verlangt. Viele Weltstars übernachten bei einem Köln-Besuch allerdings im Excelsior Hotel Ernst am Kölner Dom. Der Chef-Concierge plauderte erst kürzlich im Gespräch mit Tonight News aus dem Promi-Nähkästchen.

Einlass und Zeitplan vom Konzert in Köln: Wie lange dauert ein Konzert von Beyoncé?

Fest steht bislang nur: Ab 19 Uhr soll es losgehen. Eine Vorband soll es allerdings nicht geben.

Einlass: ab 16.30 Uhr

ab 16.30 Uhr Konzertbeginn Beyoncé: ab ca. 20.30 Uhr

ab ca. 20.30 Uhr Ende: gegen 22.30 Uhr

Beyoncé World Tour 2023: Erstes Konzert im Atlantis-Hotel in Dubai

Im Januar hatte die Sängerin zum ersten Mal seit vier Jahren wieder eine Show auf die Bühne gebracht, allerdings nur vor geladenen Gästen in einer Hotelanlage in Dubai. Ihre letzte Solotour absolvierte sie 2016, zwei Jahre später ging sie mit Ehemann Jay Z auf Tournee.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Konzert von Beyoncé im Rhein-Energie-Stadion?

Ihr erreicht das Rhein-Energie-Stadion am besten über die KVB-Linie 1 (Haltestelle: „Rhein-Energie-Stadion“). Die KVB-Linie 1 ist an den Haltestellen „Bahnhof Weiden-West“ und „Köln Messe/Deutz“ mit dem Netz der Deutschen Bahn verbunden. Auch die KVB-Linie 7 bringt euch zum Rhein-Energie-Stadion. Hier steigt ihr am besten an der Haltestelle „Stüttgenhof“ aus. Übrigens: Wer kein Ticket hat, kann das KVB-Netz und den angrenzenden VRS-Bereich kostenlos nutzen. Die Konzertkarte gilt als Ticket und es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Achtung: Für Züge der Deutschen Bahn gilt es nicht als Fahrkarte.

Rhein-Energie-Stadion in Köln: Wo kann ich parken?

Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt meist über das Autobahn Kreuz „Köln West“ (A1 und A4). Nutzt von der A1 die Ausfahrten „Köln Bocklemünd“, „Köln Lövenich“ oder „Köln Weiden/Frechen“. Von der A4 nutzt ihr die Ausfahrten „Köln Klettenberg“ oder „Frechen Nord“. Im Anschluss einfach der der Beschilderung Richtung Stadion folgen. Rund um das Stadion stehen euch cca. 7.500 Stellplätze zur Verfügung.

Adresse (Navigationssystem):

Parkplätze P6, P7, P8 / Salzburger Weg, 50858 Köln

Parkplatz P1 / Militärringstr./Wendelinstr., 50933 Köln

Parkplatz P3 / Brauweiler Weg, 50933 Köln

Über diesen Link auf rheinergiestadion.de findet ihr zudem zahlreiche Anfahrtskarten und weitere Infos.

Beyoncé in Köln: Alle P+R-Möglichkeiten mit und ohne Shuttle-Bus

Für das Beyonccé-Konzert bietet die Sportstätten Köln GmbH einen kostenlosen Shuttleservice für Konzertbesucher an, die auf dem Parkplatz an der Haltestelle Marsdorf (Haus Vorst) parken.

Ab 16 Uhr fährt der Bus Konzertbesucher von dem Parkplatz in die Nähe des Stadions, zur Bushaltestelle Südallee/Junkersdorf. Nach Konzertende steht der Shuttle Service zur Haltestelle Marsdorf (Haus Vorst) für anderthalb Stunden zur Verfügung.

Weiter empfehlen die Sportstätten Köln den P+R-Platz Weiden West sowie das Parkhaus an den Köln Arcaden in Kalk. Von beiden Parkplätzen gelangt ihr mit der KVB-Linie 1 unkompliziert zum Stadion.

Beyoncé: Weitere Konzert-Termine in Deutschland 2023

Die Sängerin startet ihre Tour im Mai in Schweden, es folgen Konzerte in ganz Europa und den Vereinigten Staaten. So wird sie unter anderem in London, Paris, Brüssel, Amsterdam, Barcelona und Toronto auftreten, bevor sie die Tour am 27. September in New Orleans beendet. Neben Köln sind auch noch zwei weitere Konzerte in Deutschland geplant. Dazu gehören:

21. Juni 2023, Hamburg im Volksparkstadion, ab 19 Uhr

24. Juni 2023, Frankfurt im Deutsche Bank Park, ab 19 Uhr

Die komplette Tour könnt ihr euch hier ansehen. Auch für die beiden Konzerte in Hamburg und Frankfurt sind Tickets ab dem 10. Februar um 10 Uhr erhältlich.

Beyoncé stellt Grammy-Rekord auf

Der Superstar hat mehr Grammys gewonnen als jeder andere Künstler in der Geschichte der Musikpreise: Beyoncé ist bei der 65. Grammy-Verleihung in Los Angeles zur alleinigen Rekordhalterin aufgestiegen. Mit dem Gewinn ihrer vierten Trophäe in der Nacht zum Montag überbot der R&B-Superstar den Rekord des verstorbenen ungarisch-britischen Dirigenten Georg Solti.

Beyoncé erhielt ihre vierte Auszeichnung – zugleich der 32. Grammy ihrer Karriere – in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit „Renaissance“. Der Dank der Sängerin bei der Preisverleihung in Los Angeles galt ihrer Familie. „Ich versuche, nicht zu emotional zu sein“, sagte die 41-Jährige unter dem Applaus unter anderen ihres Ehemannes, des Rappers Jay-Z. Sie bedankte sich bei ihrem verstorbenen Onkel, ihren Eltern, ihrem Mann, ihren Kindern und Gott. „Ich versuche, diese Nacht einfach anzunehmen“, sagte sie.

Davor hatte sie bereits die Grammys in den Kategorien bester R&B Song für „Cuff It“, beste Dance/Electronic-Aufnahme für ihren Hit „Break My Soul“ und für „Plastic Off The Sofa“ für die beste traditionelle R&B-Performance abgeräumt.

Die größten Hits von Beyoncé

Der Katalog großer Hits von Beyoncé ist vollgepackt: Wir haben einige Highlights für euch herausgesucht. So könnt ihr euch schon einmal passend auf das Konzert vorbereiten und in Stimmung bringen.

Halo

Mit 1.3 Milliarden Aufrufen ganz weit oben auf der Popularitäts-Skala ist „Halo“, der Song aus dem 2008 veröffentlichten Album „I Am… Sasha Fierce“. Die Popballade setzt auf die klassischen Beyoncé-Zutaten wie Klavier, Streicher, Synthesizer, Trommeln und Percussions – und erreichte auch in Deutschland Platz 1 der Charts.

Cuff It

Die perfekte Vorbereitung auf das Konzert in Köln: Frisch vom neuen Album „Renaissance“ stammt „CUFF IT“. Das simple Lyric Video hat bereits über 33 Millionen YouTube-Aufrufe, über Spotify kommt die Album-Auskopplung aktuell auf knapp 360 Millionen Aufrufe. Wahnsinn!

Crazy in Love

Bereits bei den ersten Beats wackelt der Po und steppen die Füße: „Crazy in Love“ dürfte den bis heute krassesten Song-Hook ihrer Karriere bieten, den sie zusammen mit Jay-Z passend zum Start ihrer Solo-Karriere aus den Boxen gezaubert hat. Erstmals veröffentlicht wurde der Track anno 2003 im Album „Dangerously in Love“ – 20 Jahre ist es her!

Love on Top

Der 80er-Jahre-Vibe passt heute so gut wie nie zuvor: „Love on Top“ ist herrlich oldschool und zeigt hervorragend, was für ein Stimmwunder wir mit Beyoncé wirklich vor uns haben. Da kämen selbst Diana Ross die Freudentränen. Ob es der Hit ihres Albums „4“ allerdings auch nach Köln schafft, ist eher fraglich.

Single Ladies (Put a Ring on It)

Selbst das Video zu diesem Song ist mittlerweile weltberühmt und für alle Ewigkeiten Referenzmaterial für die Popkultur der letzten 15 Jahre: „Single Ladies (Put a Ring on It)“ bietet einen absolut phänomenalen Beat, zeigt starke Frauen und gibt Männern die Klatsche, die sich einfach nicht festlegen können. Selbst auf TikTok der Track auch heute noch extrem angesagt. Erstmals erschienen ist der Song im Jahr 2008.

