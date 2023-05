Ein Boden aus Marmor und Säulen aus Travertin: So werden Gäste im Foyer des Excelsior Hotel Ernst in Köln willkommen geheißen. Am Sonntag, 21. Mai, hatten auch „Normalos“ die Möglichkeit, sich Kölns einziges Fünf-Sterne-Hotel von innen anzusehen. Und das ist eine große Ehre. Denn im Excelsior am Dom logieren nur die namhaftesten Gäste – von Prinz Charles (74) bis Machine Gun Kelly (33). Es gibt kaum einen Weltstar, der Köln besuchte und nicht im Excelsior Ernst Hotel residierte. Dabei achte man besonders auf die Privatsphäre der Gäste, erklärt Marketing-Chefin Britta Funke im Gespräch mit Tonight News.

Der Tag der offenen Tür bietet Gästen die Möglichkeit, sich in allen Sälen und Fluren sowie im Innenhof umzuschauen – Champagner, Kuchen und Snacks inklusive. Die einzelnen Zimmer sind belegt und bleiben daher geschlossen – bis auf die Excelsior Suite 504 im 5. Stock. Das luxuriöse Apartment (4200 Euro pro Nacht) befindet sich drei Stockwerke über der Suite 205, in der Pop-Art-Begründer Andy Warhol (†58) 1980 sein bekanntes Polaroid vom Kölner Dom schoss. Tonight News hat versucht, das Meisterwerk nachzuahmen, ist aber natürlich weit vom Ergebnis des berühmten Künstlers entfernt.

Andy Warhols Bild ziert übrigens auch die Wand der Excelsior Suite.

Excelsior Hotel Ernst in Köln: Chef-Concierge plaudert aus dem Promi-Nähkästchen

Doch auch mit anderen Prominenten erlebten die Angestellten des Hotels erzählenswerte Momente. Chef-Concierge Youssef Belal lässt seine 37 Dienstjahre im Excelsior Revue passieren. Die Besonderheit des Excelsiors bestehe darin, dass die Mitarbeiter ihren Gästen jeden Wunsch erfüllen. So mussten sie einst 500 Rosen für einen Promi-Heiratsantrag besorgen. Belal: „Wir haben alle nahe gelegenen Blumenläden leer gekauft und es geschafft.“ Wessen Antrag damals genau geglückt ist, behält der Concierge aus Datenschutzgründen für sich, verrät lediglich: „Sie sind immer noch verheiratet.“

An einem anderen Tag residierte ein deutscher Schauspieler mit Frau und Kind im Excelsior. „Mitten in der Nacht wollte er eine bestimmte Babycreme haben“, erinnert sich Belal. Und weiter: „Also bin ich für ihn zum Düsseldorfer Flughafen gefahren, wo noch ein paar Geschäfte geöffnet waren. Er zahlte 13 Mark für die Creme und 200 für die Fahrt.“ Mit dem kürzlich verstorbenen Pelé habe er einst in der Lobby Fußball gespielt und von Karl Lagerfeld habe er dessen Parfum „Photo“ geschenkt bekommen. Belal: „Ein sehr netter Mann, aber immer ein bisschen hektisch.“

Und: Auch Royals kehren regelmäßig im Excelsior Hotel Ernst am Kölner Dom ein. So erlebte Belal mit, wie Prinz Charles und Diana (†36) in den 80er Jahren in der Hanse-Stube dinierten, als Anthony Hopkins (85) dort gerade einen Film drehte. Die berühmtesten Gäste seien laut dem langjährigen Hotel-Mitarbeiter sogar die unkompliziertesten. „Die schicken meistens vorher eine Liste mit ihren Extra-Wünschen und wir können uns dann schon darauf einstellen.“ Auch Marketing-Chefin Britta Funke betont, im Excelsior finde der Luxus „leise“ statt und „nicht protzig“. Ein Star schien jedoch keinen Wert auf Privatsphäre zu legen: Rapper Machine Gun Kelly. Der Freund von Schauspielstar Megan Fox trat 2022 in der Lanxess-Arena auf und residierte im Excelsior Hotel Ernst in einer Suite. Dort trat er auf den Balkon und zog unmittelbar eine ganze Menschenmasse auf die Trankgasse – Rampenlicht statt Diskretion!

Zuletzt residierte Alt-Kanzlerin Angela Merkel in dem Fünf-Sterne-Hotel in der Kölner City. Die CDU-Frau war im Mai noch in Köln, um den Staatspreis des Landes NRW entgegen zu nehmen.