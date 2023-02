Post Malone kommt für Exklusiv-Konzert nach Köln: Termin und Tickets – alle Infos

Im Frühjahr startet Post Malone seine „Twelve Carat“-Tour 2023 durch Europa. Am 1. Mai macht der US-Rapper Halt in Köln – hier spielt er sein exklusives Deutschland-Konzert in der Lanxess Arena.

Post Malone in Köln: Tourdaten der „Twelve Carat“-Tour 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @postmalone geteilter Beitrag

Namengebend für die Welttournee ist sein zuletzt veröffentlichtes Album. „Twelve Carat Toothache“ erschien im Sommer 2022. Das vierte Album von „Posty“, wie er von seinen Fans genannt wird, ist mit zahlreichen internationalen Features bestückt, mit dabei sind unter anderem Roddy Ricch, Doja Cat, Gunna, Fleet Foxes, The Kid LAROI und The Weeknd.

Post Malone in Köln: Am 1. Mai 2023 in der Lanxess-Arena

Im Frühling ist Post Malone auf Tour zurück in Europa. Am 22. April 2023 startet der europäische Teil der Welttournee in Oslo, weiter geht es über Stockholm, Kopenhagen, Antwerpen und Zürich. Am 1. Mai spielt er dann das exklusive Deutschland-Konzert in der Kölner Lanxess-Arena.

Als Special Guest hat sich das US-amerikanische Hip-Hop-Duo Rae Sremmurd angekündigt, die für ihre Hits wie „Black Beatles“ oder „This Could Be Us“ international bekannt sind.

>> Termine 2023 in Köln: Das sind die wichtigsten Events und Messen <<

Post Malone in Köln: Wann und wo gibt es Tickets zu kaufen?

Erste Tickets für das Post-Malone-Konzert in Köln gibt es ab Mittwoch, 1. März 2023, in diversen Presales zu kaufen. Der offizielle Vorverkauf der Konzertkarten startet dann am Donnerstag, den 2. März, um 12 Uhr mittags. Wie viel Fans für ihre Tickets zahlen werden müssen, ist bislang noch nicht bekannt.