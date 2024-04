Ausgehen in der schönsten Stadt am Rhein: Für Abwechslung vor der eigenen Haustür sorgen zahlreiche Events in Düsseldorf. Welche Veranstaltungs-Highlights euch an diesem Wochenende erwarten, erfahrt ihr hier.

Düsseldorf überrascht an jedem Wochenende mit einer Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei: In den Clubs der Stadt wird bis tief in die Nacht gefeiert, in den Museen und Kulturinstituten locken sehenswerte Ausstellungen, in den Kinosälen die neuesten Filme. Um die Übersicht zu wahren, tischen wir euch hier wöchentlich die Highlights auf.

Düsseldorf: Veranstaltungen am Freitag, 26. April 2024

Lecker Spargel essen in Düsseldorf

Freitags bis Sonntags

Die Spargel-Saison hat auch Düsseldorf erobert – und die Auswahl an empfehlenswerten Restaurants ist groß! Ganz egal ob leckeres Spargelbuffet im Café Süd am Südfriedhof, köstlicher Spargelschmaus im Riva am Medienhafen, klassisch im Landhaus Freemann am Schlosspark Kalkum, oder im Luxus-Restaurant The Duchy im Breidenbacher Hof – wir haben uns umgeschaut und liefern einige Tipps, die ihr am Wochenende in Düsseldorf unbedingt mal ausprobieren solltet!

„L’appel du printemps 2024“ im Pure Note

Freitag ab 19.30 Uhr

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Im Bilker Pure Note lockt am Freitag das große Finale der „l’appel du printemps“-Reihe mit Jazz-Musikerin Christine Corvisier und Pianist Leon Hattori. Der Eintritt zum Konzert ist wie gewohnt frei. Die Veranstalter bitten um eine angemessene Hutspende für die Künstler. Ihr habt die Möglichkeit während des Konzerts einen Tisch zu reservieren. Weitere Infos findet ihr via Instagram!

Adresse: Pure Note, Brunnenstraße 30, 40223 Düsseldorf

Auch interessant: Straßenfeste in Düsseldorf: Wann und wo fröhlich unter freiem Himmel gefeiert wird

Kino-Neustarts diese Woche in Düsseldorf

täglich mehrere Vorführungen

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Der perfekte Rückzugsort vor dem Aprilwetter und dem Trubel der Stadt sind die Kinos in Düsseldorf. In dieser Woche empfehlenswert:

Mars Express (Sci-Fi-Anime, 1 Stunde 25 Minuten, ab 16) – Ein Privatdetektiv und sein Androidenpartner jagen eine Hackerin durch ein aufwendig inszeniertes Sci-Fi-Abenteuer im Anime-Stil.

Bereits letzte Woche gestartet ist der spannende Action-Thriller Civil War (1 Stunde und 49 Minuten, ab 16) – der neue Film von Alex Garland (Ex Machina) zeigt einen blutigen Bürgerkrieg inmitten von Amerika. Journalistin Lee (Kirsten Dunst) berichtet von der Front. Weiter ganz oben in den Charts und krasses Kontrastprogramm: Chantal im Märchenland. Wer in Sachen deutscher Komödien schmerzbefreit ist, verfolgt in diesem Film die aus „Fack ju Göhte“ bekannte Chantal (Jella Haase) auf ihrem Social-Media-Trip in die bunte Märchenwelt.

Weitere Auswahl garantieren der blutige Vampir-Horror Abigail (ab 16), der fulminante Sci-Fi-Action-Streifen Godzilla x Kong: The New Empire, das neue Abenteuer der Geisterjäger in Ghostbusters: Frozen Empire und das 195 Minuten lange Sci-Fi-Epos Dune 2. Familien mit Kindern freuen sich zudem über Kung Fu Panda 4.

Adressen:

UCI Düsseldorf am Medienhafen, Hammer Straße 29-31

UFA-Palast am Hauptbahnhof, Worringer Straße 142

CineStar Düsseldorf in Lörick, Hansaallee 245

Feiern ins Wochenende: Mossy & Bexx im Oh Baby Anna

Freitag ab 21 Uhr

Zum Start ins Wochenende wird im Oh Baby Anna in der Altstadt wieder die Nacht zum Tag gemacht. Freut euch auf ein ganzes Wochenende „full of music“ und bester Vibes. Von 21 bis 23 Uhr lockt zudem eine Happy Hour an die Bar.

Am Freitag treten Mossy und Bexx hinter die Plattenteller, am Samstag darauf dürfen sich Mike Gibki und Nek Tarios austoben. Gefeiert wird bis tief in den nächsten Morgen hinein.

Adresse: Oh Baby Anna, Andreasstraße 11, 40213 Düsseldorf

Dazu passend: Düsseldorfer Partykultur im Rampenlicht: Kult-Magazin ehrt die besten Reihen der Stadt

Event-Tipp: Nacht der Museen am 27. April in Düsseldorf Sie gehört zu den Termin-Highlights im Düsseldorfer Jahreskalender: Die Nacht der Museen lockt rund 25.000 Besucher in die Kulturstätten der Stadt. In diesem Jahr nehmen über 50 Museen und Galerien teil – neu mit dabei ist zum Beispiel der Bilker Bunker, im NRW-Forum Düsseldorf beleuchtet die aktuelle Ausstellung „Sneaker“ die Ursprünge in Sport und Musik. Was euch sonst noch erwartet, verraten wir hier! Wichtig: Der Online Ticket-Vorverkauf ist bereits gestartet! Sichert euch am besten gleich ein Ticket! Kostenpunkt für den Spaß: 17 Euro für alle teilnehmenden Veranstaltungsorte. Zeitgleich ist das Ticket als Fahrkarte für den Shuttle-Service (Busse und historische Bahnen) nutzbar. Düsseldorf: Veranstaltungen am Samstag, 27. April 2024 Trödeln am Samstag: Antikmarkt Aachener Platz und Trödelmarkt am Schützenplatz in Benrath

Samstag von 7.30 bis 16 Uhr (Aachener Platz), von 7 bis 14 Uhr (Benrath) Am Samstag dürft ihr munter drauflos trödeln: Die Flohmärkte am Aachener Platz und am Schützenplatz in Benrath öffnen ihre Pforten für ausgiebiges Stöbern, Feilschen und Shoppen. Dabei lässt sich garantiert der ein oder andere Schnapper schlagen – und ein heißer Snack oder eine Tasse Kaffee sind garantiert auch noch drin. Adressen: Trödel- und Antikmarkt Aachener Platz, Ulenbergstraße 10, 40223 Düsseldorf-Bilk / Trödelmarkt Benrath, Schützenplatz, Bayreuther Straße 31, 40597 Düsseldorf-Benrath Auf einen Kaffee nach Düsseldorf-Bilk: Café Lemonade

Samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr, unter der Woche 11 bis 18 Uhr Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren Bilk ist an guten Cafés sicher nicht arm, das Café Lemonade ragt trotzdem positiv heraus: Wer am Nachmittag auf der Suche nach Zitronenkuchen, herzhaften Bagels und Sandwiches, oder herrlichen Joghurt-Bowls sein sollte, der ist hier genau richtig! Den nötigen Koffeinschub bringen kreative Kaffeekreationen auf den Tisch: Wie wäre es mit einem Kurkuma-Latte oder einem rötlichen Rote-Beete-Cappuccino? Alternativ könnt ihr natürlich auch einen ganz normalen Kaffee, mit Bohnen von Espresso Perfetto in der Nachbarschaft, genießen.

Warum auch Promis wie Dolly Buster auf das Café stehen, verraten wir euch hier!

Adresse: Café Lemonade, Bilker Allee 180, 40215 Düsseldorf

Lifestyle-Markt: Landpartie Grafenberg

Samstag bis einschließlich Mittwoch, 1. Mai, täglich 10 bis 18 Uhr

Nachdem man erst kürzlich die Kirschblüte gefeiert hatte, geht es an diesem Sonntag gleich munter weiter auf der Galopprennbahn Düsseldorf: Die Landpartie vereint über 140 Aussteller auf dem Gelände und bietet euch jede Menge Gelegenheit zum ausgiebigen Shoppen, Schmausen und Bummeln. Nebenbei könnt ihr euch hier natürlich auch fachkundig zu Outdoor-Pools, Gartengeräten, Gartenmöbeln oder Strandkörben beraten zu lassen – wer braucht da schon Urlaub!

Adresse: Rennbahnstraße 20, 40629 Düsseldorf

Konzert in der Mitsubishi Electric Halle: „Avatar: The Last Airbender“

Samstag, Einlass ab 19 Uhr, Start ab 20 Uhr

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Der „Avatar“ ist aktuell aufgrund der neuen Netflix-Serie in aller Munde, hat aber rein gar nichts mit den „Blaue Aliens“-Kinofilmen von John Cameron am Hut: Basierend auf der Animationsserie, die 2005 auf Nickelodeon ihren Anfang nahm, wird der Soundtrack nun in der Mitsubishi Electric Halle zum Leben erweckt. Untermalt wird das Spektakel von einem Orchester, während Aangs epische Reise auf der Kinoleinwand zum Leben erweckt wird.

Der Emmy prämierte Komponist und Musiker Jeremy Zuckerman, ist der kreative Kopf hinter der Originalmusik der Serie. Gemeinsam mit Jeff Adams (dem ursprünglichen Editor der Serie) erweiterte Zuckerman eigens den Soundtrack für das Avatar Live-Erlebnis.

Adresse: Siegburger Str. 15, 40591 Düsseldorf

„Nacht der Museen“ im Düsseldorfer Landtag

Samstag von 19 bis 24 Uhr

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Der Landtag Nordrhein-Westfalen wird zur Düsseldorfer „Nacht der Museen“ zum Hotspot für Kunst und Musik – serviert von DJ AXLNT und dem Pop-Duo Neuton. Letztere spielen ab 19 Uhr im Plenarsaal, DJ AXLNT verbreitet ab 22.30 Uhr beste Stimmung mit House und Electro in der Bürgerhalle.

Im gesamten Zeitraum könnt ihr zudem auf den Plätzen der Abgeordneten im Plenarsaal Platz nehmen. Dazu gibt es Vorträge über die Arbeit und die Geschichte des Parlamentsgebäudes am Rhein. Auf einer 240-Grad-Leinwand wird alle 15 Minuten ein Film über das Parlament, den Präsidenten und die Vizepräsidentin und Vizepräsidenten und die Abgeordneten von Nordrhein-Westfalen gezeigt.

Adresse: Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf

Elektronische Freuden: „Schalldicht“ im Alter Schlachthof

Samstag ab 23 Uhr

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Techno-Fans haben am Samstag genau ein Ziel: Den R25 Kulturschlachthof in Düsseldorf Derendorf, unweit der Bahngleise gelegen. Mit Rachel Raw, Eremitage, Kathi Liz und Henning Pott hat das „Schalldicht“-Team hier mal wieder einige besonders prominente Szene-Menschen vor das Pult geladen, um euch die Nacht gehörig zu versüßen. Tickets gibt es für 14 Euro.

Adresse: Rather Str. 25, 40476 Düsseldorf