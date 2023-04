Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Vom Rheinturm bis in die Altstadt-Clubs – die besten Partys

Am 30. April wird in ganz Düsseldorf wieder in den Mai getanzt, um den Wonne-Monat zu begrüßen. Wir verraten euch die besten Partys und Veranstaltungen in der Landeshauptstadt.

Da einige Veranstaltungen schon fast ausverkauft sind: Sichert euch für euer Lieblings-Event am besten die Tickets im Vorverkauf!

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Schifffahrt an Bord der KD

Ein „Tanz in den Mai“ ohne eine Party an Bord der KD? Für viele Düsseldorfer undenkbar! Und so begeben sich die beliebten DJs der KD in diesem Jahr wieder auf hohe See, um es an Bord der MS RheinGalaxie auf dem Rhein gehörig krachen zu lassen. Neben feinster elektronischer Musik erwarten euch bei gutem Wetter einer gehörigen Prise Frischluft und Sonnenschein auf dem Freideck.

Los geht’s ab 18.30 Uhr an der KD Anlegestelle am Burgplatz, die Abfahrt des Schiffes ist für 19.30 Uhr geplant. Wenn alles rund läuft, kehrt die MS RheinGalaxie um Mitternacht zurück zum heimischen Ufer, das Veranstaltungsende ist mit 1 Uhr morgens am 1. Mai gesetzt. Tickets kosten 30 Euro, Snacks und Getränke extra. Mehr Infos findet ihr auf k-d.com.

Wann? Sonntag ab 19.30 Uhr

Sonntag ab 19.30 Uhr Wo? MS Rheingalaxie, KD Anlegestelle Düsseldorf Burgplatz, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Kasematten

Natürlich wird am Sonntag auch wieder an den Kasematten an der Rheinuferpromenade gefeiert: Bei der „Royal Beats“ gibt es köngliche Club-, Ibiza- und House-Sounds von DJ Nils Koenig auf die Ohren, die dazu passenden Drinks dazu gleich vor Ort. Sahnehäubchen obendrauf: der Eintritt ist frei.

Wann? Sonntag ab 17 Uhr

Sonntag ab 17 Uhr Wo? Kasematten, Untere Rheinwerft / Rheinuferpromenade, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Mahiki Club

Eine geballte Ladung an Hip Hop, House, RnB, Afrobeats und Latin Music bekommt ihr im angesagten Mahiki Club in der Düsseldorfer Altstadt. Packt eure schicke Partyrobe aus dem Schrank, zu Tanz in den Mai 2023 wird es glamourös! Weitere Infos und Fotos zum Club im Tiki-Look und welche Drinks und Preise dort auf euch warten, findet ihr hier.

Wann? Sonntag ab 22.30 Uhr

Sonntag ab 22.30 Uhr Wo? Mahiki Club, Hunsrückenstraße 22, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Sub

In unserer Topliste zu den besten Partys am 30. April 2023 darf auch das Sub nicht fehlen. Hier könnt ihr zu den heißesten Beats in den Mai tanzen und gemeinsam mit euren Liebsten einen (oder zwei, drei?) der frisch gemixten Drinks genießen. Die besten Fotos vom Tanz in den Mai im Sub 2022 mit einer Ex-Bachelor-Kandidatin als Partygast findet ihr hier.

Wann? Sonntag ab 22 Uhr

Sonntag ab 22 Uhr Wo? Sub Düsseldorf, Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: „Cookies & Cream“ und „Sweet Heaven“ in der Nachtresidenz und im Rheinturm

Wer bereits länger in der Düsseldorfer Partyszene unterwegs ist, kennt es: auch zum Start in den Mai locken die Nachtresidenz und der Düsseldorfer Rheinturm wieder zum munteren Party-Hopping inklusive Shuttle-Bus. Bei der „Sweet Heaven“ geht es dabei hoch hinaus zur „höchsten Party der Stadt“, bei der „Cookies & Cream“ wird im Kuppelsaal der Nachtresidenz gekrümelt, geflirtet und bis tief in die Nacht hinein gefeiert.

>> Tanz in den Mai Düsseldorf: „Sweet Heaven“ im Rheinturm und „Cookies & Cream“ in der Nachtresidenz <<

Beide Partys auf einen Schlag gibt es für ein Ticket (14,90 Euro), der kostenlose Shuttle-Bus pendelt zwischen den Locations im Zeitraum von 22.30 bis 1.30 Uhr.

Wann? Am Sonntag ab 22.30 Uhr

Am Sonntag ab 22.30 Uhr Wo? Rheinturm Düsseldorf – Bar & Lounge M168, Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf / Nachtresidenz Düsseldorf, Bahnstraße 13, 40212 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Ufer 8

Das Ufer 8 öffnet am 30. April ebenfalls die Türen: Die Partyreihe „Unmasked x Tanz in den Mai“ lädt zum Tanz in den Mai in die Location am Rhein. Guter Sound, feine Drinks und eine lange Nacht erwarten die Gäste. Freier Eintritt für alle Mai-Geburtstagskinder (mit DM)! Tickets gibt es ab 12 Euro.

Wann? Am Sonntag ab 23 Uhr

Am Sonntag ab 23 Uhr Wo? Ufer 8, Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Les Halles

Der „Funk in den Mai“ beginnt mit einem entspannten Sundowner ab 20 Uhr auf der Terrasse vom Les Halles auf dem Areal Böhler. Um 22 Uhr geht’s dann auf die Tanzfläche, ein DJ sorgt für den Sound der Nacht. Für Fingerfood und feinste Drinks ist gesorgt! Die Party ist auf 199 Leute limitiert, der Vorverkauf bereits gestartet. Tickets gibt es online oder im Restaurant ab 12 Euro.

Wann? Am Sonntag ab 20 Uhr

Am Sonntag ab 20 Uhr Wo? Les Halles, Areal Böhler, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Stahlwerk

Auf der „80s & 90’s Tanz in den Mai Party“ im Stahlwerk Düsseldorf entführen euch DJ Codo, DJ Jan, DJ Theo, DJ Rene und PA Stefan zurück in die guten alten Zeiten, als noch Culture Beat, Michael Jackson, Madonna, Nena und Kraftwerk im Radio rauf und runtergespielt wurden. Die Türen öffnen sich ab 20 Uhr, Tickets kosten euch ab 17,20 Euro. Im Vorverkauf gibt es die Tickets unter anderem hier.

Wann? Am Sonntag ab 22 Uhr

Am Sonntag ab 22 Uhr Wo? Stahlwerk, Ronsdorfer Straße 134, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Mit Theo Fitsos im Kurhaus

Wann? Sonntag ab 16 Uhr

Sonntag ab 16 Uhr Wo? Kurhaus Düsseldorf, Auf’m Hennekamp 101, 40225 Düsseldorf

Der Düsseldorfer Kult-DJ Theo Fitsos legt am 30. April ab 16 Uhr im Kurhaus auf, in unmittelbarer Nähe zum Volksgarten Weiher und bequem über die S-Bahnstation Düsseldorf Volksgarten zu erreichen. Rock, Pop, Funk & Soul stehen auf dem musikalischen Speiseplan, aber auch aktuelle Hits sollen euch durch die Nacht bringen. Der Grill wird mit feinstem Grillgut bestückt und das Bier eiskalt serviert. Sahnehäubchen on top: Der Eintritt ist frei.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Grand Pu Bar

Wann? Am Sonntag ab 17 Uhr

Am Sonntag ab 17 Uhr Wo? 17 bis 22 Uhr: Grand Pu Pop up Bar, Witzelstraße 12, 40225 Düsseldorf; 22 bis 2 Uhr: Grand Pu Bar Friends, Worringerstraße 94-96, 40210 Düsseldorf

Die Grand Pu Bar verbindet gleich zwei Feierlichkeiten miteinander: Hier trifft der eigene Geburtstag auf den Tanz in den Mai: Ab 17 Uhr feiert die Bar ihr fünfjähriges Bestehen! Los geht’s um 17 Uhr in der Pop up Bar in Beverly Bilk, ab 22 Uhr wandert die angeheizte Meute dann weiter ins Headquarter im Hotel Friends in Düsseldorf. Die Aftershow Party wird durch ihre besten Boombox DJs verfeinert.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Silq

Freunde elektronischer Musik erwartet in der Nacht zum 1. Mai ein exquisites Line-up im Silq inmitten der Düsseldorfer Altstadt: DJ Frank Sonic und L-EX & Justyn Maxx werden euch einige schweißtreibende Beats aufs Trommelfell zaubern. Auf zwei Floors werden die elektronischen Beats euch bis in den frühen Morgen ordentlich in Wallung bringen. Los geht’s ab 21 Uhr, die Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Wann? Am Sonntag ab 21 Uhr

Am Sonntag ab 21 Uhr Wo? Silq, Mertensgasse 2, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: La Zona

Passend zum Start in den Mai lädt die neue Bar La Zona in Düsseldorf Stadt-Mitte zur großen “ Ladies Night & Pink“-Opening-Party. Zukünftig wollen die Betreiber hier mit exklusiven Spirituosen, einer besonderen Einrichtung, Motto-Partys und einem elektronischen Musikprogramm punkten. Dabei ist jeder Gast herzlich willkommen. La Zona steht für „Peace & Love“und hat eine klare Zero Tolerance Politik – Frauen sowie Mitglieder der LGBTQ-Community genießen hier besonderen Schutz. Hierzu wollen die Betreiber bereits im Mai ein klares Zeichen setzen und veranstalten schon bald die erste Queer-Party. In der neu gestalteten Bar ist Platz für rund 150 bis 200 Gäste.

Wann? Am Sonntag ab 18 Uhr.

Am Sonntag ab 18 Uhr. Wo? La Zona, Oststraße 147, 40210 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: zakk

Im zakk findet wieder die große Mai-Party auf zwei Floors statt. DJ Alex und DJ Major Tom spielen hier den frischen Soundtrack zum Start des Frühlings für euch: Charts und Immergrünes aus Rock und Pop landen hier auf dem Plattenteller. Tickets gibt es für 12 Euro an der Abendkasse (inklusive Begrüßungsdrink).

Wann? Am Sonntag ab 21 Uhr

Am Sonntag ab 21 Uhr Wo? zakk, Fichtenstraße 40, 40233 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Frank’s Club

Wer will schon alleine in den Mai tanzen? Auf ins Frank’s Club auf der Ratinger Straße! Zusammen mit vielen weiteren Singles genießt ihr eine unvergessliche Nacht und startet in den Mai mit Sounds zum Verlieben und Specials wie Silent Dating, Speed Dating und noch vielem mehr. Los geht’s um 21 Uhr, Tickets gibt es ab 17.90 Euro.

Wann? Am Sonntag ab 21 Uhr

Am Sonntag ab 21 Uhr Wo? Frank’s Club, Ratinger Straße 9, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Knight Club

Wann? Am Sonntag ab 22.30 Uhr

Am Sonntag ab 22.30 Uhr Wo? Knight Club, Bolker Straße 32, 40213 Düsseldorf

In den Mai getanzt wird auch im Knight Club auf der Bolker Straße: Urban, House und Party Sounds von DJ Alex Dacosta sorgen für den Soundtrack in der letzten Aprilnacht 2023.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: „Hafen bei Nacht“ in den Rudas Studios

In den Rudas Studios sind in der letzten Aprilnacht 2023 zum ersten Mal der „Hafen bei Nacht“ gefeiert: Die Partyreihe lädt ebenfalls zum Tanz in den Mai. An den Decks geben Teddy-O, DJ And-J und Giulia Wahn Vollgas und sorgen für ausgelassenes Treiben auf dem Dancefloor. Geboten werden „Dinner, Entertainment und Party“!

Wann? Sonntag ab 22.30 Uhr

Sonntag ab 22.30 Uhr Wo? Rudas Studios, Zollhof 11, 40221 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Naseband’s

Wann? Am Sonntag ab 14 Uhr

Am Sonntag ab 14 Uhr Wo? Naseband’s, Mühlenstraße 14, 40213 Düsseldorf

Auch im Naseband’s in der Düsseldorfer Altstadt wird in den Mai gefeiert. Los geht’s schon um 14 Uhr, DJs sorgen vor Ort für die richtige Musikbegleitung. Der Eintritt ist frei.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: Schickimicki

Wann? Am Sonntag ab 22 Uhr

Am Sonntag ab 22 Uhr Wo? Schickimicki, Neustraße 51, 40213 Düsseldorf

Das Schickimicki tanz mit euch aus dem April in den Wonnemonat. Mit Hip Hop, Rock, Trash, Pop, Alternative und Elektro könnt ihr im Altstadt-Club in den 1. Mai reinfeiern. Der Eintritt ist frei.

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: „Funky Tunes, Sexy Beats & Classic Grooves“ im Rosenrot

Auch im Rosenrot auf der Ratinger wird munter in den Mai gefeiert: Pünktlich zum Start in den Wonnemonat hat man noch einige Blümchen gepflückt, dazu werden „Funky Tunes, Sexy Beats & Classic Grooves“ serviert – das wird ein Fest! Zur Einstimmung gibt’s am Freitag und Samstag natürlich auch das volle Party-Programm.

Wann? Sonntag ab 22 Uhr

Sonntag ab 22 Uhr Wo? Rosenrot, Ratinger Str. 24, 40213 Düsseldorf

Tanz in den Mai in Düsseldorf 2023: „White Party“ im Bocconcino am Medienhafen

Passend zum zwölfjährigen Jubiläum erwartet das Bocconcino am Medienhafen seine Gäste zur großen „Tanz in den Mai“-Party im weißen Outfit – Dresscode: Mindestens 50 Prozent in Weiß! Dazu gibt es Essen a la carte, den famosen Live Act „Cosmo Klein“ und eine reichhaltig gefüllte Cocktailbar. Early-Bird-Tickets kosten euch 12,90 Euro, an der Abendkasse werden 20 Euro fällig. Die Tickets bekommt ihr ganz bequem online. Die Party startet ab 22 Uhr, vorher kann lecker geschmaust werden.

Wann? Am Sonntag ab 21 Uhr

Am Sonntag ab 21 Uhr Wo? Bocconcino, Kaistraße 4-6, 40221 Düsseldorf

Noch ein Hinweis zur „I Love Düsseldorf“-Party: Diese sollte eigentlich am 30. April im „RheinRiff“ stattfinden. Doch da die Location leider nicht fertig wird, musste das Event jetzt abgesagt werden. Alle Infos für Ticketinhaber findet ihr hier.

