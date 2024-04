Anzeige

Tanz in den Mai 2024 in Düsseldorf: „I Love Düsseldorf“-Homecoming im Henkel-Saal!

10. April 2024

Ein ganz besonderes Event lockt am 30. April die Nachtschwärmer: "I Love Düsseldorf" lädt zur Tanz in den Mai-Party in den Henkel-Saal, besser bekannt als Schlösser Quartier, in der Altstadt. Was euch vor Ort erwartet, erfahrt ihr hier.