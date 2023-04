Tanz in den Mai 2023 in Köln: Techno bis Hip Hop – alle Partys im Überblick

Kaum sind die Oster-Partys in Köln vorbei, steht schon bald wieder Tanz in den Mai an. Von Techno über Trash bis hin zu Hip Hop und RnB: In der Domstadt warten diverse Partys auf feierwütige Kölner und Touristen, die gerne in den Mai tanzen wollen. Tonight News hat die besten Partys im Überblick.

Tanz in den Mai 2023 in Köln im Odonien

Tanz in den Mai mit Underground-Flair erwartet euch im Odonien – Kölns angesagtester In- und Outdoor-Location im Herzen von Nippes und in verruchter Lage direkt neben dem Pascha. Hier legen Techno-Größen wie Gerd Janson, Dana Ruh, Julius Steinhoff und Konsorten für euch auf.

Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln

Wann: 30. April 2023 ab 23 Uhr

Preis: Tickets im VVK für 18 Euro

Tanz in den Mai 2023 in Köln im Gaffel am Dom

Zu Tanz in den Mai startet im Gaffel am Dom eine neue Partyreihe: „Brauhaus Beats“ findet von nun an jeden ersten Samstag im Monat statt. Am 30. April geht es um 23 Uhr los. Im Erdgeschoss legen DJ Xela Vie mit einer Mischung aus 90er-Hits und kölschen Songs zum Tanz in den Mai im Gaffel am Dom auf. Der Eintritt ist frei.

Wo: Gaffel am Dom, Adresse: Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln

Wann: 30. April 2023 ab 23 Uhr

Preis: freier Eintritt

Tanz in den Mai 2023 in Köln in der HALLE Tor 2

DIE HALLE Tor 2 lädt zu ihrer legendären Tanz-in-den-Mai-Party. Auf zwei Floors wird euch mächtig eingeheizt: DJ Teddy-O und JSnake versorgen euch mit feinsten Hip-Hop- und R’n’B-Tönen, Leon Brooks und Mikimoto legen Elektro und EDM auf.

Wo: DIE HALLE Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln

Wann: 30. April 2023 ab 21 Uhr

Preis: Tickets im VVK (Early-Bird-Ticket 12 Euro (ausverkauft), reguläres Ticket inkl. Maibowle (bis 23 Uhr) 18 Euro, Last-Chance-Ticket 22 Euro), Abendkasse 25 Euro

Tischreservierungen unter diesem Link (max. 10 Personen, Mindestverzehr 400 Euro)

Tanz in den Mai 2023 in Köln: Berliner Nächte in der Nachtigall

Im Keller der Nachtigall wird wie immer im kleinen Rahmen zu elektronischer Musik getanzt und gefeiert. Dave Dinger, Tobi Dei, Avocado und Kathi Boehmer legen bei den Berliner Nächten an Tanz in den Mai in den Katakomben der Nachtigall für euch auf und treiben euch in den Mai.

Wo: Nachtigall, Körnerstraße 65, 50823 Köln

Wann: 30. April 2023 ab 23 Uhr

Preis: unbekannt

Tanz in den Mai 2023 in Köln: Radio Na Na im Tsunami Club

Der Tsunami Club lockt euch an Tanz in den Mai mit unsterblichen Hits der selbst kreierten Genres „Gitarre“, „Ektase“ und „Pop-Classics“ in die Südstadt.

Wo: Tsunami Club, Im Ferkulum 9, 50678 Köln

Wann: 30. April 2023 ab 23 Uhr

Preis: 8 Euro AK

Tanz in den Mai 2023 in Köln: Bewegungsoffensive im Subway

Der Club Subway auf der Aachener Straße freut sich 2023 über elf Jahre Bewegungsoffensive an Tanz in den Mai. Also Hip-Hop- und Old-School-Fans: Diese Party scheint sich bewährt zu haben. Gelockt wird mit 80 Prozent Hip Hop, 20 Prozent Party Classics und 100 Prozent Abrissgarantie!

Wo: Subway, Aachener Straße 82-84, 50674 Köln

Wann: 30. April 2023, 22 Uhr

Preis: 10 Euro AK

Tanz in den Mai 2023 in Köln: Myrave – Rave in den Mai in der Elektroküche

In der Elektroküche in Köln-Poll warten diverse DJs, um mit euch gemeinsam in den Mai zu raven.

Wo: Elektroküche, Siegburger Str. 110, 50679 Köln

Wann: 30. April 2023 ab 23 Uhr

Preis: Tickets im VVK ab 17 Euro

Tanz in den Mai 2023 in Köln: Spinnin‘ Sessions im Bootshaus

Im legendären Bootshaus wird auf drei Floors zu EDM abgefeiert. Es gibt noch Tickets!

Wo: Bootshaus, Auenweg 173, 51063 Köln

Wann: 30. April 2023 ab 22 Uhr

Preis: Tickets im VVK ab 39 Euro

Tanz in den Mai 2023 in Köln im Reineke Fuchs

Reineke-Fuchs-Resident-DJ David Hasert, Bondi und Diode Eins (Stil vor Talent) feiern gemeinsam mit euch zu Techno und Deephouse in den Mai herein.

Wann: 30. April 2023 ab 23 Uhr

Preis: Tickets im VVK ab 15 Euro

Tanz in den Mai 2023 in Köln: Hush Hush im CBE

Im Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE) wird zu Hip Hop, Dancehall und RnB auf drei Floors gefeiert. Heißt: Auch das Yuca, die kleine Eventlocation des CBEs, ist an Tanz in den Mai für euch geöffnet.

Wo: CBE, Bartholomäus-Schink-Straße 65/67, 50825 Köln

Wann: 30. April 2023 ab 23 Uhr

Preis: Tickets im VVK ab 15 Euro

