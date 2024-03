Nach der ausverkauften Show in der Elbphilarmonie in Hamburg geht es für die Kaulitz-Brüder Bill und Tom 2024 erneut auf „Kaulitz Hills“-Tour – und diesmal sogar nach Düsseldorf. Mit den Worten „Wir haben ganz krasse News“ verkündete Bill Kaulitz die spannende Neuigkeit am Mittwoch. Fans vom „Senf aus Hollywood“ sollten sich aber sputen: Wie üblich dürften die Tickets binnen kürzester Zeit ausverkauft sein.

Während die Band Tokio Hotel weiterhin eher auf kleinen Bühnen performt, zum Beispiel am 7. März 2025 im Palladium in Köln, versuchen Bill und Tom mit ihrem Podcast-Auftritt größer aufzufahren: Im Juli 2024 wollen die Brüder ihre „Kaulquappen“, wie sie ihre treusten Fans nennen, bei zwei exklusiven Shows im PSD Bank Dome in Düsseldorf und in der Hamburger Barclays Arena begeistern – zwei der größten Indoor-Hallen in Deutschland!

„Kaulitz Hills“ live in Düsseldorf und Hamburg: Termine 2024

Die beiden Live-Podcast-Auftritte von Bill und Tom finden am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, im PSD Bank Dome in Düsseldorf, sowie am Donnerstag, dem 25. Juli 2024, in der Barclaycard Arena in Hamburg statt.

Zufall oder gewollt? Der Termin in Düsseldorf findet nur einen Tag vor dem Start der Düsseldorfer Rheinkirmes statt.

Neben den Kaulitz-Brüdern gibt es in Düsseldorf in diesem Jahr noch viele weitere spektakuläre Auftritte. Im Juli geben sich Coldplay mit gleich drei Konzerten in der NRW-Landeshauptstadt die Ehre, im Oktober tritt Bryan Adams auf die große Bühne. Welche Konzerte euch sonst noch in Düsseldorf erwarten, verraten wir euch hier!

„Kaulitz Hills“ auf Tour: Gibt es noch Tickets? Wie teuer wird der Spaß?

Den Vorverkauf-Start deutete Bill Kaulitz bereits in der vergangenen Podcast-Folge an: „Am Montag, also am 18. März, um 14 Uhr, würde ich mir einen Wecker stellen“, so der Tokio-Hotel-Sänger. Er und sein Bruder sind bereits aufgeregt und wollen im nächsten Podcast (19. März) mehr darüber erzählen: „Da haben wir acht Monate dran gearbeitet.“

In der Tat solltet ihr den Mann beim Wort nehmen und den „Wecker stellen“: Für den vergangenen Podcast-Auftritt im November 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg waren die Tickets innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Über den Ticketpreis lässt sich aktuell nur spekulieren: So werden für die nächsten Konzerte von Tokio Hotel im Frühjahr 2025 etwa 70 Euro fällig, vergleichbar große Podcast-Konkurrenten rufen zwischen 35 und 69 Euro auf. Die finale Antwort liefert euch die Seite kaulitzhills.com am Montag um 14 Uhr.

Übrigens: Die Einnahmen ihres vergangenen Live-Podcasts in Hamburg spendeten die Promi-Brüder komplett an die Tierschutzorganisation IFAW.

Wie viele Zuschauer passen in den PSD Bank Dome in Düsseldorf?

In den PSD Bank Dome passen bei Konzerten knapp über 15.000 Zuschauer rein. Man darf gespannt sein, ob die Kaulitz-Brüder so viele Fans anlocken können.

„Kaulitz Hills“ live in Düsseldorf: So funktioniert die Anreise zum PSD Bank Dome

Wer mit dem Auto anreisen möchte, der kann auf eine Tiefgarage direkt am PSD Bank Dome zurückgreifen. Dort gibt es 2500 Stellplätze. Ihr könnt auch einen der Parkplätze auf den beiden Parkflächen direkt am Dome nutzen. Die Parkgebühr beträgt sieben Euro. Zwei Stunden vor Beginn öffnen die Parkflächen. Im Erdgeschoss des Dome gibt es zudem barrierefreie Parkplätze.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, nutzt am besten die Straßenbahn 701, die unmittelbar vor dem PSD Bank Dome hält. Auch die Buslinien 756 und 758 haben mit DOME/Am Hülserhof eine Haltestelle in unmittelbarer Nähe.

Die Adresse für euer Navi lautet: DEG-Platz 1, Theodorstraße 281. 40472 Düsseldorf