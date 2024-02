Bryan Adams in Düsseldorf: alle Infos zum Konzert im PSD Bank Dome

Rocksänger Bryan Adams (64, „Summer of ’69“) kommt für mehrere Konzerte nach Deutschland. Der Kanadier werde mit seiner „So Happy It Hurts Tour“ im Oktober 2024 in fünf deutschen Städten Halt machen, teilte der Veranstalter am Montag mit. „Mehr als zwei Stunden ungebremste Energie und totales Engagement“ seien von dem Musiker und seinen Leuten zu erwarten. In den Shows würden „sämtliche Hits“ der Laufbahn gespielt werden.

Hits hatte Adams, der auch erfolgreich als Fotograf arbeitet, tatsächlich einige. Darunter den schmusigen Ohrwurm „(Everything I Do) I Do It for You“ zu Kevin Costners Kassenschlager „Robin Hood – König der Diebe“, den Radio-Klassiker „Summer of ’69“ oder auch „Run To You“. Adams gilt vor allem als Könner des melodischen Feelgood-Rocks. 2022 veröffentlichte er das Album „So Happy It Hurts“.

Wann kommt Bryan Adams nach Düsseldorf?

Bryan Adams kommt am 5. Oktober 2024 nach Düsseldorf. Das Konzert in NRW wird der Auftakt der Deutschland-Tour sein.

Wo findet das Konzert von Bryan Adams in Düsseldorf 2024 statt?

Als Location haben Bryan Adams und sein Management sich den PSD Bank Dome ausgesucht. Die große Multifunktionshalle im nördlichen Stadtteil Rath der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt bietet bis zu rund 15.000 Zuschauern bei Konzerten Platz. Nach der Merkur Spiel-Arena ist es die zweitgrößte Veranstaltungsstätte der Stadt.

Bryan Adams 2024 in Düsseldorf: Gibt es noch Tickets?

Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 23. Februar um 10 Uhr. Einen Tag zuvor (22. Februar) können Fans aber ab 10 Uhr Karten online bei Ticketmaster erwerben. Noch früher dürfen Kunden/Abonnenten von RTL+ und Telekom bei ihrenjeweiligen Prio-Presales zuschlagen. Diese starten am Mittwoch, 21. Februar um 10 Uhr.

Wie viele Zuschauer sind beim Konzert von Bryan Adams 2024 dabei?

In den PSD Bank Dome passen bei Konzerten knapp über 15.000 Zuschauer rein. Gut möglich, dass die volle Kapazität aber nicht ausgereizt wird.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum PSD Bank Dome?

Wer mit dem Auto anreisen möchte, der kann auf eine eigene Tiefgarage am PSD Bank Dome zurückgreifen. Dort sind 2500 Stellplätze, oder aber ihr nutzt einen der Parkplätze direkt am Dome auf den beiden Parkflächen. Die Parkgebühr beträgt sieben Euro. Zwei Stunden vor Beginn öffnen die Parkflächen.

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, nutzt am besten die Straßenbahn 701, die unmittelbar vor der Stätte eine Haltestelle „PSD Bank Dome“ hat. Auch die Buslinien 756 und 758 haben mit „DOME/Am Hülserhof“ eine Haltestelle in unmittelbarer Nähe.

Die Adresse für euer Navi lautet:

DEG-Platz 1

(Theodorstraße 281)

40472 Düsseldorf

PSD Bank Dome in Düsseldorf: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Der PSD Bank Dome hat ein eigenes Parkhaus, welches Stellplätze für bis zu 2500 Autos bietet. Zudem gibt es unmittelbar am Dome auch zwei große Parkflächen. Diese öffnen jeweils zwei Stunden vor der Veranstaltung und schließen spätestens zwei Stunden nach der Veranstaltung wieder. Die Parkgebühr auf den Flächen des Dome beträgt sieben Euro. Im Erdgeschoss des Dome gibt es zudem barrierefreie Parkplätze.

