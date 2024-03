Hallenfußball in „cool“: Die Baller League ist eine neue Liga, die frischen Wind in die deutsche Fußballwelt bringt. Vor wenigen Monaten gegründet von den Fußballprofis Lukas Podolski und Mats Hummels, vereint die Liga spannende Action auf dem Spielfeld mit dem Unterhaltungswert von bekannten Gesichtern aus der Fußball- und Streaming-Welt.

Das erste Finale der Baller League steigt am 8. April 2024 in Düsseldorf. Das müssen Fans wissen, um live dabei zu sein.

Was ist die Baller League? Das sind die Regeln

In der Baller League geht es auf dem Spielfeld rasant zur Sache. 11 Spieler pro Team kämpfen im 6-gegen-6-Format auf einem Kleinfeld aus Kunstrasen um den Sieg.

Jedes Spiel dauert 2 x 15 Minuten. In den letzten 3 Minuten jeder Halbzeit wird es nochmal so richtig spannend: Per Glücksrad werden Regeländerungen bestimmt, die für zusätzliche Spannung und Abwechslung sorgen. So kann es zum Beispiel sein, dass Freistöße aus kurzer Distanz ausgeführt werden müssen oder dass nur noch mit dem Kopf geschossen werden darf.

Wie im klassischen Fußball sind Fernschüsse erlaubt und es gibt Abseitsregeln. So bleibt der taktische Aspekt des Spiels erhalten. Nach drei Eckbällen wird ein Elfmeter vergeben.

In der Baller League wird bewusst auf den Einsatz von Videobeweisen verzichtet.

Wo und wann wird die Baller League immer gestreamt?

Ob auf Twitch, YouTube, Tiktok, Joyn oder Pro 7 Maxx – die immer montags stattfindenden Spiele in der Motorworld in Köln-Ossendorf ziehen viele Fans vor die Bildschirme.

Die Spieltage und Streaming-Zeiten findet ihr hier:

1. Spieltag : 22. Januar 2024, ab 20.15 Uhr

: 22. Januar 2024, ab 20.15 Uhr 2. Spieltag : 29. Januar 2024, ab 20.15 Uhr

: 29. Januar 2024, ab 20.15 Uhr 3. Spieltag : 5. Februar 2024, ab 20.15 Uhr

: 5. Februar 2024, ab 20.15 Uhr 4. Spieltag : 12. Februar 2024, ab 20.15 Uhr

: 12. Februar 2024, ab 20.15 Uhr 5. Spieltag : 19. Februar 2024, ab 20.15 Uhr

: 19. Februar 2024, ab 20.15 Uhr 6. Spieltag : 26. Februar 2024, ab 20.15 Uhr

: 26. Februar 2024, ab 20.15 Uhr 7. Spieltag : 4. März 2024, ab 20.15 Uhr

: 4. März 2024, ab 20.15 Uhr 8. Spieltag : 11. März 2024, ab 20.15 Uhr

: 11. März 2024, ab 20.15 Uhr 9. Spielta g: 18. März 2024, ab 20.15 Uhr

g: 18. März 2024, ab 20.15 Uhr 10. Spieltag : 25. März 2024, ab 20.15 Uhr

: 25. März 2024, ab 20.15 Uhr 11. Spieltag : 1. April 2024, ab 20.15 Uhr

: 1. April 2024, ab 20.15 Uhr Final Four : 5. bis 7. April 2024, Uhrzeit tba

: 5. bis 7. April 2024, Uhrzeit tba Finale im PSD Bank Dome Düsseldorf: 8. April 2024, Uhrzeit tba

Auf Twitch hat die Baller League bereits knapp 190.000 Follower. Der Stream am Montag, dem 4. April, verzeichnete sogar 2,2 Millionen Aufrufe.

Finale der Baller League findet im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt

Das erste Final Four der neu-gegründeten Fußball-Liga findet am Montag, dem 8. April, im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt. Einlass ist ab 16.30 Uhr, Beginn um 18 Uhr.

Gibt es noch Tickets für das Final Four der Baller League in Düsseldorf?

Tickets für die Final Four der Baller League gibt es online. Der Andrang scheint groß zu sein, aktuell sind nur noch Tickets im Oberrang für 20 Euro zu haben, Kinder unter 12 Jahren zahlen 5 Euro weniger.

Wer tritt im Final Four gegeneinader an?

Im Final Four treffen die besten vier Mannschaften der Baller League aufeinander und spielen im Düsseldorfer PSD Bank Dome um den Meistertitel.

Aktuell steht das Team „VFR Zimbos“ von den Managern „Gamebrother“ und Tisi Schubech an der Tabellenspitze. Auf Platz 2 folgt „Streets United“ von den Teammanagern Lukas Podolski und der Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann, gefolgt von „Las Ligas Ladies“, trainiert von den Nationalspielerinnen Jule Brand und Selina Cerci. Das Team „Calcio Berlin“, die von dem gleichnamigen Youtube-Trio betreut werden, steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

Diese Star-Fußballer- und -Streamer sind bei der Baller League mit dabei

Neben den bekannten Gründern Lukas Podolski und Mats Hummels sind zahlreiche weitere Persönlichkeiten in der neuen Liga involviert und wahrscheinlich auch im Finale dabei:

Kevin-Prince Boateng , ehem. Fußballprofi

, ehem. Fußballprofi Max Kruse , ehem. Fußballprofi

, ehem. Fußballprofi Christoph Kramer , ehem. Fußballprofi

, ehem. Fußballprofi Alassane Plea , Fußballprofi bei Borussia Mönchengladbach

, Fußballprofi bei Borussia Mönchengladbach Felix Lobrecht , Comedian und Podcaster

, Comedian und Podcaster Rapper: Kontra K, Rapper

Kontra K, Rapper Knossi , Streamer

, Streamer Maximilian Beister , Ex-Fortuna-Profi

, Ex-Fortuna-Profi Montana Black, Streamer

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum PSD Bank Dome?

Wer mit dem Auto anreisen möchte, der kann auf eine eigene Tiefgarage am PSD Bank Dome zurückgreifen. Dort sind 2500 Stellplätze, die Parkgebühr beträgt hier 10 Euro. Alternativ nutzt ihr einen der Parkplätze direkt am Dome auf den beiden Parkflächen, die Gebühren fallen hier auf 7 Euro.

Die Adresse für euer Navi lautet: DEG-Platz 1, Theodorstraße 281, 40472 Düsseldorf.

Wer mit Bus und Bahn anreisen möchte, nutzt am besten die Straßenbahn 701 bis zur Haltestelle „PSD Bank Dome“. Auch die Buslinien 756 und 758 haben mit „DOME/Am Hülserhof“ eine Haltestelle in unmittelbarer Nähe.