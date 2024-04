6 Dinge, die ihr am 1. Mai in Düsseldorf unternehmen könnt

Die einen lockt es zum Tag der Arbeit traditionell zu einer Kundgebung und Demonstration, die anderen genießen den Feiertag lieber in der Sonne. Wer eher zur letzteren Fraktion gehört, fragt sich sicherlich, was am 1. Mai in Düsseldorf alles los ist.

Wir verraten euch, auf welche Veranstaltungen und Unternehmungen ihr euch freuen könnt.

Den Tag mit frischen Brötchen vom Bäcker starten

Gerade an geschenkten Urlaubstagen, wie dem 1. Mai, wünschen sich viele einen entspannten Morgen mit einem leckeren Frühstück zuhause. Natürlich dürfen da frische Brötchen vom Bäcker nicht fehlen, am liebsten vom Traditionsbäcker um die Ecke.

Doch wie lange dürfen Bäckereien an diesem Tag geöffnet haben, und dürfen sie es überhaupt?

Wir geben euch einen schnellen Überblick: Frische Brötchen am 1. Mai 2024: So haben Bäckereien in Düsseldorf geöffnet

Sich ein Frühstück bei Hydebrunch reservieren lassen

Andere zelebrieren ihr Frühstück am liebsten in einem Café. Beispielsweise lockt am 1. Mai das noch relativ neue Hydebrunch-Café Am Wehrhahn 45 mit einer fein kuratierten Frühstückskarte, um euch vom „Tanz in den Mai„-Kater zu heilen. Von fluffigem French-Toast mit Brioche, über saftigem Burger bis gesunde Bowls, hier findet wohl jeder seine Auswahl.

Das Besondere: Hier bekommt ihr auch authentisches „English Breakfast“ serviert. Unser Tipp: Der luftig leichte „Big Ben“-French Toast mit Ahorn-Sirup. Gefrühstückt wird hier von 9 bis 17 Uhr.

Zahlreiche Cafés und Restaurants in der Altstadt und den Stadtteilen bieten reichhaltige Frühstücksbuffets oder à la carte Optionen. Ob besondere Atmosphäre mit Blick auf den Rhein oder in einem der gemütlichen Innenhöfe, in Düsseldorf gibt es viele Möglichkeiten, um Frühstücken und Brunchen zu gehen.

Die Freibadsaison im Allwetterbad Flingern einläuten

Düsseldorf läutet am 1. Mai die Freibadsaison ein: Pünktlich mit den steigenden Temperaturen trommeln die Bäder wieder Wasserratten und Sonnenanbeter zusammen.

Wie bereits im vergangenen Jahr, erfolgt die Öffnung der Outdoor-Bäder schrittweise. Den Anfang macht das Allwetterbad Flingern, das am Mittwoch seine Pforten öffnet.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Die Vorhersagen für den 1. Mai in NRW und Düsseldorf.

Ein Drink an den Kasematten genießen

Die Rheinische Riviera zeigt sich an den Kasematten in Düsseldorf von seiner wohl schönsten Seite: Hier gibt es die Auswahl zwischen fünf Gastronomien, die allesamt bestens mit Getränke- und Speisekarten gewappnet sind. Ob ein kühler Drink bei der Cocktailbar 112 mit Sand unter den Füßen, Biergarten-Atmosphäre im Schlüssel oder ein Käffchen im Café Bató – jedes Bedürfnis dürfte hier gestillt werden.

Ein weiterer Spot, der immer geht, sind die Stadtstrände. An drei Standorten sollte sicherlich ein Plätzchen für euch frei sein. Was ihr dort snacken, trinken und in puncto Live-Musik erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Nicht weit von hier befinden sich übrigens weitere tolle Locations:

Ein Museum in Düsseldorf besuchen

An einem freien Tag bleibt viel Zeit für einen Gang ins Museum. Allerdings bleiben an diesem Tag viele Museen in Düsseldorf geschlossen. Doch nicht alle! Geöffnet haben der Kunstpalast, das NRW-Forum, die Kunsthalle, das KIT, K20 und K21, die Akademie-Galerie und das Schloss Benrath. Es gelten die Sonntagsöffnungszeiten.

Diese aktuellen Ausstellungen solltet ihr euch nicht entgehen lassen:

Erst am Samstag, dem 26. April, wurde in Düsseldorf die Nacht der Museen gefeiert. Fotos und magische Eindrücke findet ihr hier:

Auf einen Flohmarkt in der Nähe von Düsseldorf schlendern

Sich in eine unperfekte Blumenvase verlieben, Vintage-Klamotten anprobieren und neue Bilder für die kahle Wand zuhause aussuchen: Auch an einem Feiertag wird in vielen Städten rund um Düsseldorf getrödelt. Maximal eine halbe Stunde Autofahrt benötigt ihr für folgende Flohmarkt-Ziele in NRW:

Bergisch Gladbach : Trödelmarkt auf dem Marktplatz in Refrath, von 11 bis 16 Uhr

: Trödelmarkt auf dem Marktplatz in Refrath, von 11 bis 16 Uhr Essen : Trödelmarkt an der Metro in Essen-Nord, von 11 bis 18 Uhr

: Trödelmarkt an der Metro in Essen-Nord, von 11 bis 18 Uhr Gelsenkirchen : „Gelsentrödel“ an der Trabrennbahn, von 6 bis 14 Uhr

: „Gelsentrödel“ an der Trabrennbahn, von 6 bis 14 Uhr Gelsenkirchen : Trödelmarkt an der Veltinsarena, von 6 bis 14 Uhr

: Trödelmarkt an der Veltinsarena, von 6 bis 14 Uhr Grevenbroich : Trödelmarkt in der Fußgängerzone, von 11 bis 17 Uhr

: Trödelmarkt in der Fußgängerzone, von 11 bis 17 Uhr Mönchengladbach: Trödelmarkt am Roller, von 11 bis 17 Uhr

Weitere Flohmarkt-Termine in NRW gibt es hier für 2024 in der Übersicht.

