Direkte Lage am Rhein, ausgestattet mit vielen Liegestühlen, Sesseln, Tischen und Sonnenschirmen und natürlich die sofort ins Auge fallenden Container prägen das Bild der Stadtstrände in Düsseldorf. Alles, was ihr zu den drei Standorten wissen müsst.

So sieht das Programm 2024 aus

Anfang des Jahres veröffentlichten die Stadtstrände ihr Programm für die Saison 2024.

Das sind die Highlights Ende April:

30. April 2024, ab 18 Uhr: Tanz in den Mai – Open Air Salsa

So wird im Mai am Stadtstrand gefeiert:

1. Mai 2024, ab 15 Uhr: Sunset Dance – West Coast Swing Special

2. Mai 2024, ab 18 Uhr: Mood Taeg – Live Radio Show

Mood Taeg – Live Radio Show 3. Mai 2024, ab 20 Uhr: Stadtklang präsentiert Lucie Licht

Stadtklang präsentiert Lucie Licht 4. Mai 2024, ab 20 Uhr: Fabian Saller

Fabian Saller 5. Mai 2024, ab 18 Uhr: Akanni & Friends – Bap Beatz am Stadtstrand

Akanni & Friends – Bap Beatz am Stadtstrand 6. Mai 2024, ab 18 Uhr: Sara Bouwers Mitsingkonzert

Sara Bouwers Mitsingkonzert 7. Mai 2024, ab 18 Uhr: Open Air Salsa

Open Air Salsa 8. Mai 2024, ab 20 Uhr: Stadtklang präsentiert Florian Franke

Stadtklang präsentiert Florian Franke 9. Mai 2024, ab 18 Uhr: The Happy Gangstas

The Happy Gangstas 10. Mai 2024, ab 19 Uhr: SAS – Song Slam am Stadtstrand

SAS – Song Slam am Stadtstrand 11. Mai 2024, ab 20 Uhr: Lex Easy & The Mambo Club

Die beiden Stadtstrände am Mannesmannufer (Rheinkniebrücke) und am Robert-Lehr-Ufer (Theodor-Heuss-Brücke sind bereits seit Anfang März geöffnet. Das gesamte Programm findet ihr online auf stadtstrand-duesseldorf.de/strandprogramm.

Konzerte und Tanz-Workshops am Kunst- und Kulturstrand an der Oberkasseler Brücke

Der Kunst- und Kulturstrand an der Oberkasseler Brücke öffnete am Freitag, dem 26. April 2024, im Rahmen der Nacht der Museen. Neben dem Japantag und dem Lovebird-Festival (dem Nachfolger der Jazz-Rallye) erwartet euch am Stadtstrand ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Highlights: Genießt Musik verschiedener Genres von bekannten und neuen Künstlern, lauscht bei spannenden Talk-Runden, lernt neue Tänze in den Workshops kennen und seid kreativ und aktiv.

Was steht auf der Speise- und Getränkekarte?

Auch dieses Jahr wird es wieder leckeres Essen geben, Food Trucks sollen sich vermehrt abwechseln. Darüber hinaus versorgt euch am Robert-Lehr-Ufer unter anderem ein Inklusionsprojekt, das Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit bietet, Waffeln zu backen und unter die Stadtstrand-Besucher zu bringen. Ein weiterer Anbieter versorgt euch mit italienischen Focaccia-Sandwiches.

Auf der Getränkekarte stehen Cocktails, alkoholische und alkoholfreie Getränke und auch wieder die Strandschorle. Außerdem werden Biere und Limos geboten, die extra für den Stadtstrand hergestellt wurden.

Neu: Ab sofort ist an allen Bars nur noch bargeldloses Bezahlen möglich.

Einen Auszug der aktuellen Getränkepreise findet ihr hier:

Kaffee: 3 Euro

Ingwertee: 4 Euro

Strandschorle/-limo: 4 Euro

Bier (0,33 L): 4 Euro

Weißwein/-schorle: 5,50 Euro

Cocktails: 9 Euro (alkoholfrei: 7 Euro)

Classic Spritz: 8 Euro

Standorte, Adressen und Öffnungszeiten

Die aktuellen Öffnungszeiten (tägliche Öffnungszeitpunkte wetterabhängig) der drei Stadtstrände in Düsseldorf findet ihr hier:

Stadtstrand Rheinkniebrücke, Rheinwerft 50, 40213 Düsseldorf

Wochentags bis 20 Uhr, an den Wochenenden bis 21 Uhr

Stadtstrand Oberkasseler Brücke, Tonhallenufer 2, 40479 Düsseldorf

Wochentags bis 20 Uhr, an den Wochenenden bis 21 Uhr

Stadtstrand Theodor-Heuss-Brücke, Robert-Lehr-Ufer 41, 40474 Düsseldorf

Wochentags bis 20 Uhr, an den Wochenenden bis 21 Uhr

Verträge laufen bis 2026

Seit 2019 gibt es die Stadtstrände, zum Saisonende im vergangenen Jahr wurde der Vertrag mit der Stadt verlängert. So bleiben die Open-Air-Standorte mindestens bis 2026 bestehen.

Großes Besucherplus in 2023

Am 31. Oktober endete die Saison an den Stadtstränden in der Landeshauptstadt. Wie die „Rheinische Post“ vermeldet, waren 2023 insgesamt 280.000 Besucher an den Stadtstränden, das ist ein Plus von 30.000 Besuchern im Gegensatz zum Vorjahr.

Der Grund waren viele verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Auftritte von DJs und Kunst und Kulturveranstaltungen. Auch hier konnte man ein Plus von 25 Prozent im Gegensatz zum Vorjahr verzeichnen bei über 300 Veranstaltungen.