Düsseldorf: Frische Brötchen am 1. Mai 2023 – haben die Bäckereien Montag geöffnet?

Am 1. Mai 2023 kann der Großteil Düsseldorfs ausschlafen. Denn der der Tag der Arbeit ist in NRW und ganz Deutschland ein Feiertag. Gibt es am Montag frische Brötchen beim Bäcker? So ist es per Gesetz geregelt.

1. Mai 2023: Haben Bäckereien in Düsseldorf am Montag geöffnet?

Bäckereien dürfen laut dem nordrhein-westfälischen Ladenöffnungsgesetz ihre Waren an Sonn- und Feiertagen bis zu fünf Stunden verkaufen. Deshalb gibt es auch an Montag (1. Mai) grundsätzlich frische Brötchen zu kaufen.

Brötchen am 1. Mai 2023: Was darf am Tag der Arbeit öffnen? Diese Regeln gelten

Laut Ladenöffnungsgesetz dürfen an Sonn- und Feiertagen „Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden“ öffnen. Am Montag, 1. Mai 2023, dürfen neben Bäckereien also Kiosks, Tankstellen, Blumengeschäfte und Läden in Bahnhöfen für euch öffnen.

Brötchen am 1. Mai 2023 in Düsseldorf: Bäckereien entscheiden selbst, ob sie am Montag öffnen oder nicht

Ob und in welchem Zeitraum die Bäckereien öffnen, kann jeder Betrieb für sich entscheiden. Am besten informiert ihr euch vorab, ob es bei eurem Lieblingsbäcker auch am 1. Mai 2023 frische Brötchen gibt.