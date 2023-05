Muttertag 2023 in Düsseldorf: Vom Menü bis zum Theater-Besuch – die besten Geschenk-Ideen

Wer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk zum Muttertag ist: Ob ein leckeres Menü im Düsseldorfer Restaurant oder die Gaumenfreuden „to go“, ein Theater-Besuch oder eine Schiffstour – wir haben tolle Ideen gesammelt, mit denen ihr euch bei eurer Mama bedanken könnt.

Muttertag 2023 in Düsseldorf: Spargel-Buffet im Café Süd am Südfriedhof

Das Café und Restaurant in der Nähe des Südfriedhofs bietet vom 5. Mai bis zum 18. Juni ein üppiges Spargel-Buffet an – auch an Muttertag. Hier können Gäste drei Stunden lang Spargelcremesuppe, weißen und grünen Spargel mit Sauce Hollandaise, Schnitzel Wiener Art, Kartoffelgratin und vieles mehr für 29,90 Euro genießen.

Preis: 29,90 Euro pro Person (um Reservierung wird gebeten)

Adresse und Kontakt: Café Süd, Am Südfriedhof 20, 40221 Düsseldorf. Telefon 0211/99 61 65 99, E-Mail: cafesued@gmx.de

Muttertag 2023 in Düsseldorf: Muttertags-Menü zum Abholen von Dr. Kosch in Derendorf

Das Sterne-Restaurant von Volker Drkosch verwöhnt alle Mütter mit einem „Summer Is Coming“-Special zum Abholen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DR.KOSCH (@dr.kosch)

Muttertags-Menü: Das Menü lockt mit vier Gängen und einer Geschmacksexplosion feinster Frühlings- und Sommeraromen – mit Spargel, Rhabarber und Bärlauch. Als Ouvertüre erwartet euch ofenfrisches Butter-Brioche mit Frankfurter Kräutern. Weiter geht’s mit „Orange Sky“: Hausgeräucherter Entenbrust mit mariniertem Walbecker Spargel, gelber Bete und Lila Karotten. Im Anschluss serviert ihr eurer Mutter „Precious Little Diamonds“: ein aufgeschäumtes Cremesüppchen vom Walbecker Spargel mit Bärlauchpüree und kleinem Garnelen-Salat. Im Anschluss gibt es „Who killed Bambi?“ – das Beste vom Hirsch mit Mohn-Püree, Zucchini-Spargel Quiche und Rhabarber Confit und zum süßen Abschluss serviert ihr „Don Quijote zu Gast am Wiener Hofgarten“: spanischen Käsekuchen mit Zwetschgenröster, Zimtblütenkrokant und schwarzem Kardamom.

Preis: 149 Euro für zwei Personen

Vorbestellen, abholen oder liefern lassen: Das Menü könnt hier vorbestellen.

Adresse und Kontakt: Dr. Kosch, Roßstraße 39, 40476 Düsseldorf‘

Spargel-Essen in Düsseldorf: Das sind unsere Top-Restaurants für Spargel-Gerichte

Muttertag 2023 in Düsseldorf: „Es ist wieder… Muttertag“ im Theater an der Luegallee

Im Theater an der Luegallee lockt das Wellness-Programm mit Tradition – und nicht nur für Mütter… Frisch-freche Texte, ein wohltemperiertes Klavier und Kaffee und Kuchen verbinden sich zu einem Komplett-Menü, bei dem Ohren und Gaumen auf ihre Kosten kommen. Natürlich hat die Crew auch dieses Jahr jeden „Gang“ neu kreiert. Entspannter kann man Muttertag kaum erleben. Tickets können für 25 Euro hier reserviert und im Voraus im Theater abgeholt oder per Überweisung bezahlt werden.

Adresse: Theater an der Luegallee, Luegallee 4, 40545 Düsseldorf

Muttertag 2023 in Düsseldorf: Nachmittagsfahrt zum Muttertag auf der MS RheinGalaxie

Wie wäre es damit, den Muttertag mit einer Schiffstour ab Düsseldorf zu feiern? Inklusive ausgedehntes Schlemmen am Kuchenbuffet und das Düsseldorfer Rheinufer vom Wasser aus genießen – das klingt doch herrlich? Um 15 Uhr geht’s auf dem neuen Schiff MS RheinGalaxie los, Abfahrt ist um 15.30 Uhr. Die Tour geht bis 17.30 Uhr.

Preis: Schiffstour (inkl. Kuchenbuffet, inkl. Kaffee & Tee): 34 Euro (Kinder 17 Euro). Tickets gibt es hier.

Adresse und Kontakt: KD Schifffahrt, Untere Rheinwerft (unterhalb des Burgplatzes), 40213 Düsseldorf, E-Mail: kd-duesseldorf@k-d.com.

