Spargel-Essen in Düsseldorf: Das sind unsere Top-Restaurants für Spargel-Gerichte

Von April bis Ende Juni landet der heiß geliebte Spargel auf vielen Tellern. Ob vom Wochenmarkt, Bauernhof oder Supermarkt – in dieser Zeit führt einfach kein Weg vorbei am feinen Gemüse. Auch in den Düsseldorfer Restaurants wird das feine Frühlingsgemüse serviert: Wir verraten euch die besten Adressen der Stadt.

Spargel-Essen in Düsseldorf: Das sind die besten Restaurants für Spargel-Gerichte

Die einen mögen den Klassiker vom Niederrhein ganz traditionell mit brauner Butter oder Sauce Hollandaise und Kartoffeln. Die anderen genießen ihren Spargel am liebsten mit Schinken oder einem feinem Steak. Auch die Düsseldorfer Gastronomen servieren das kaiserliche Gemüse in ganz verschiedenen Varianten.

Spargel-Essen in Düsseldorf: Landhaus Freemann

Das am Schlosspark Kalkum gelegene Landhaus Freemann verarbeitet ausschließlich tagesfrischen Düsseldorfer Spargel aus dem Rheinbogen vom Ellerhof. Natürlich gibt es die leckeren Stangen auch zum Mitnehmen. Ob klassisch mit Kartoffeln und Hollandaise, dazu Schinken oder Schnitzel? Oder doch lieber Lachs oder Roastbeef dazu? Auch die asiatische Variante mit Miso-Dressing wird serviert. Keine Frage, hier kommen auf jeden Fall Gaumenfreuden auf!

Adresse: Landhaus Freemann, Unterdorfstr. 60, 40489 Düsseldorf.

Spargel-Essen in Düsseldorf: The Duchy im Breidenbacher Hof

Das im Louis-Seize-Stil gestaltete Luxus-Restaurant in der Innenstadt setzt auf gehobene französische Brasserie-Küche und Brunch. Und natürlich darf das feine Frühlingsgemüse auf der Speisekarte nicht fehlen. Die Portion Stangenspargel (28 Euro) kommt aus dem Schwarzbachtal von Jürgen Benninghoven. Serviert wird das Ganze mit Drillingen, Butter oder Sauce Hollandaise. Bei den Beilagen könnt ihr zum Beispiel zwischen Buchenrauchlachs (18 Euro), Bauernschinken (16 Euro), Wiener Kalbschnitzel (21 Euro) oder Dry Aged Angus Filet (55 Euro) wählen.

Adresse und Kontakt: The Duchy, Königsallee 11, 40212 Düsseldorf.

Spargel-Essen in Düsseldorf: Weinhaus Tante Anna

Im Weinhaus Tante Anna in der Düsseldorfer Altstadt wird täglich frischer Spargel vom Berder Hof in Willich serviert. So lockt als Vorspeise die Spargelmousse mit Eifeler Bärlauch, Périgord-Trüffel und lila Kartoffeln (18 Euro) oder die Spargelcremesuppe mit Büsumer Krabben, Kerbel-Öl und grünem Spargel. Und als Hauptspeise mit dem Frühlingsgemüse kommen Spargel-Maultaschen mit Hollandaise auf den Teller (27 Euro).

Adresse: Weinhaus Tante Anna, Andreasstr. 2, 40213 Düsseldorf

Spargel-Essen in Düsseldorf: Gasthaus Stappen

Auch das Gasthaus Stappen bietet euch neben hausgemachten Leckereien nun auch Spargel des Spargelbauern Kisters aus Walbeck an. Ein Pfund frischer Stangenspargel mit Sauce Hollandaise, Butter und Kartoffeln kostet euch hier 22 Euro. Wahlweise gibt es dazu beispielsweise Wiener Schnitzel (12 Euro) oder gemischten Schinken (10 Euro).

Adresse: Gasthaus Stappen, Luegallee 50, 40545 Düsseldorf.

Spargel-Essen in Düsseldorf: Riva

Das Kult-Restaurant am Medienhafen bietet euch gehobene italienisch-mediterrane Küche und serviert zur Spargelzeit neben dem Klassiker mit Kartoffeln, Sauce Hollandaise oder Butter auch wieder einige extravagante Beilagen. Natürlich gibt’s die leckeren Stangen auch mit Schnitzel oder gekochtem Schinken. Und wer weiß, welcher prominente Gast am Tisch nebenan speist: So war vor ein paar Wochen der ehemalige Basketball-Star Dirk Nowitzki im Riva.

Adresse: Riva, Zollhof 11, 40221 Düsseldorf

Spargel-Essen in Düsseldorf: Restaurant Lindenhof

In einem Jugendstilhaus gegenüber des Benrather Schlosses bietet euch das Restaurant Lindenhof einen tollen Blick von der Terrasse auf den Schlossgarten. Zur mediterranen und internationalen Küche gesellen sich natürlich auch saisonbedingte Gerichte wie der Spargel hinzu.

Auf der diesjährigen Spargel-Karte findet sich die Portion frischer Spargel für 19,90 Euro. Mit gekochtem oder rohem Schinken kostet euch der Gaumenschmaus 21,50 Euro. Alternativ greift ihr zu Wiener Schnitzel vom Kalb (28,50 Euro) oder Rumpsteak (200 g für 32,40 Euro). Der Spargel wird nach Wahl mit zerlassener Butter oder Sauce Hollandaise serviert, als Beilage kommen Salzkartoffeln auf den Tisch.

Adresse: Restaurant Lindenhof, Urdenbacher Allee 33, 40593 Düsseldorf.

Spargel-Essen in Düsseldorf: Reinhardt’s auf Gut Moschenhof

Die Spargel-Zeit spielt auch im Reinhardt’s auf Gut Moschenhof eine große Rolle! Ob beim Mittagsmenü am Wochenende als erster Gang mit Trotzhof-Ei, Erdbeeren und Wildkräutersalat, als Spargelcremesuppe mit Orangenduft oder als Hauptgericht mit Miso-Hollandaise und neuen Kartoffeln und Beilagen wie Wiener Schnitzel oder gekochtem Rosmarin- und Parmaschinken: Der Walbecker Stangenspargel landet hier in verschiedenen Variationen auf dem Teller.

Adresse: Reinhardt’s auf Gut Moschenhof, Am Gartenkamp 20, 40629 Düsseldorf

Spargel-Essen in Düsseldorf: Brasserie Stadthaus

In der Brasserie Stadthaus bekommt ihr frischen Spargel in verschiedenen Variationen als Hauptgericht – und das zu fairen, tagesaktuellen Preisen. Und natürlich bietet die Speisekarte das feine Gemüse auch als Beilage zu anderen Gerichten oder als Vorsuppe an. Guten Appetit!

Adresse: Brasserie Stadthaus, Mühlenstraße 31, 40213 Düsseldorf.

Spargel-Essen in Düsseldorf: Café Süd am Südfriedhof

In den letzten Jahren begeisterte das Café Süd mit einem hervorragenden Spargelbuffet seine Gäste und so geht es auch 2022 weiter. „Spargeln und mehr“ lautet das Motto vom 1. Mai bis 19. Juni an ausgewählten Tagen.

Auf der Schlemmerkarte stehen dann Spargelcremesuppe, weißer und grüner Spargel vom Niederrhein, Schnitzel Wiener Art, Schweinefilet im Speckmantel, Portion Schinken, Kartoffelgratin, neue Kartoffeln und Sauce Hollandaise für 28,90 Euro. Für Gaumenfreuden sorgt auch die süße Spargelmousse mit Waldfrüchten (6,50 Euro).

Adresse: Café Süd, Am Südfriedhof 20, 40221 Düsseldorf.

Spargel-Essen in Düsseldorf: Phoenix Restaurant

Für das Restaurant im Dreischeibenhaus gab es 2022 einen Michelin-Stern, die Freude darüber war entsprechend groß. Für Gaumenfreuden bei den Gästen sorgen in diesen Wochen natürlich auch Kreationen mit dem feinen Gemüse! So lockt das „Fauna“-Menü auf der Abendkarte unter anderem mit Balik Lachs und weißem Spargel, Safran, Ponzu-Keta Kaviar und Schnittlauch-Öl als ersten Gang. Beim Menü „Flora“ wird grüner Spargel mit Morcheln, Erbsen, Bärlauch, Perlzwiebeln und Pilzsud serviert.

Adresse und Kontakt: Phoenix Restaurant, Dreischeibenhaus 1, 40211 Düsseldorf

Weitere Tipps für Spargel-Liebhaber: Hof- und Gemüsestände mit Spargel in Düsseldorf und der Region

Wenn ihr den Spargel auch in den eigenen vier Wänden genießen wollt, haben wir für euch noch die bekanntesten Adressen für frischen Spargel in und um Düsseldorf: