Spargelhöfe in Köln: Rheinkassel bis Porz-Zündorf – die Top-Adressen für frischen Spargel

Zwischen Mitte April und Ende Juni ist Spargelzeit. Wer das weiße Premium-Gemüse lieber beim Bauern statt im Supermarkt kaufen möchte, hat in Köln einige Anlaufstellen. Und: Für die weißen und grünen Stangen müssen Kunden, die direkt in kleinen Hofläden kaufen auch weniger berappen als im Supermarkt. Hier kommen die Top-Adressen für günstigen und leckeren Spargel in Köln.

Spargelhöfe in Köln: Spargel- und Erdbeerhof Fuchs in Rheinkassel

Im Kölner Norden bietet die Familie Fuchs im kleinen Hofladen Spargel der Klasse 1 an. Kunden finden hier eine große Auswahl verschiedenster Spargelsorten sowie leckere Saucen, Gewürze, Kartoffeln und Co.

Adresse: Kasselberger Weg 157, 50769 Köln

Öffnungszeiten: mo-fr 9-18 Uhr, sa 9-17 Uhr, so 10-13 Uhr, 15-17 Uhr

Spargelhöfe in Köln: Spargel- und Obsthof Wermes in Porz

Spargel direkt vom Feld – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der große Hofladen der Familie Wermes liegt inmitten eines Spargelfeldes in Porz-Zündorf. Doch nicht nur hier vertreiben die Bauern ihr Luxus-Gemüse. Auch an der Alexianer Klostergärtnerei gibt es einen Stand sowie in Porz-Langel und Porz-Zentrum.

Spargelhof Mertens in Porz-Zündorf

Adresse: Wahner Str. 100, 51143 Köln Porz-Zündorf

Öffnungszeiten: mo-fr 9-18.30 Uhr, sa 8-16 Uhr, so 9-12.30 Uhr

Spargel-Stand Mertens in Porz-Langel

Adresse: Lülsdorfer Str. 104, 51143 Köln-Langel

Öffnungszeiten: do-fr 9-18 Uhr , sa 9-14 Uhr, so 9-12.30 Uhr

Spargel-Stand Mertens im City-Center Porz (ab Mitte Mai)

Adresse: Josefstraße 12-14, Hermannstraße 2, 51143 Köln

Öffnungszeiten: mo-fr 9-18.30 Uhr, sa 8-14 Uhr

Spargel-Stand Mertens in der Klostergärtnerei Alexianer

Adresse: Kölner Straße 64, 51149 Köln-Porz

Öffnungszeiten: mo-fr 9-18.30 Uhr, sa 9-16 Uhr

Spargelhöfe in Köln: Domhöfe in Köln, Bergisch Gladbach und Co.

Um den Spargel schon ab Ende März anbieten zu können, haben die Landwirte der Domhöfe für das beliebte Stangengemüse eine „Fußbodenheizung“ in den Feldern installiert. Unter dem Spargel verlaufen Schläuche, durch die wiederum warmes Wasser fließt. So wachsen und gedeihen die Stangen schneller.

Alle Adressen und Öffnungszeiten sind hier einzusehen

Spargelhöfe in Köln: Beller Hof in Marsdorf

Auf dem Beller Hof bekommt ihr ab Anfang April Spargelsorten der ersten Klasse zu fairen Preisen. 2023 sei die Ernte Ende April noch etwas mau wegen der schlechten Wetterverhältnisse. Daher könne es vorkommen, dass nicht ausreichend Spargel vorhanden ist.

