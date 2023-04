Stabile Preise trotz Inflation: Was kostet der Spargel in Düsseldorf?

Lebensmittel, Strom, Benzin: Alles wird teurer in Zeiten der Inflation. Eine Sache überrascht allerdings: Der Preis für Spargel ist in Düsseldorf noch stabil geblieben. Das Luxusgemüse wird teilweise sogar noch günstiger verkauft, als im letzten Jahr. Tonight News kennt die Hintergründe.

Zu Beginn der Spargelsaison, wenn die ersten Stangen geerntet wurden und auf den Markt kommen, steigen Händler mit einem vergleichsweise hohen Grammpreis ein. Anschließend wird der Preis in zeitlichen Abständen reduziert. Kostete das Kilogramm Spargel in der letzten Märzwoche auf dem Carlsplatz noch 30 Euro, wird die gleiche Menge eine Woche später schon für fünf Euro weniger angeboten.

Spargelpreise in Düsseldorf im Überblick

Obsthof Mertens, Rethelstraße 123, 40237 Düsseldorf

Weißer Spargel: 19,50 Euro/Kilogramm

Violetter Spargel: 17,50 Euro/Kilogramm

Grüner Spargel: 17 Euro/Kilogramm

Diverse Gemüsehändler am Carlsplatz, 40213 Düsseldorf

Weißer Spargel: 25 Euro/Kilogramm

Grüner Spargel: 32 Euro/Kilogramm

Düsseldorfer Spargelhändler schlagen Alarm: Kaum noch möglich, Kosten zu decken

Nadine Mertens vom Obsthof Mertens (Düsseltal und Willich) hat ihre ersten Ernten aus Kaarst zunächst für 19,50 Euro pro Kilogramm im Verkauf – und liegt damit sogar unter dem Preis vom letzten Jahr. Die Bäuerin erklärt: „Wir wollen so attraktiver wirken und über die ganze Saison hinweg mehr verkaufen, sodass sich die Preissenkung am Ende doch noch lohnt.“ Aber: Die Landwirtin, die seit 1994 in dem Familienbetrieb ihrer Schwiegereltern arbeitet, schlägt Alarm: „Es ist unheimlich schwer, noch kostendeckend zu arbeiten. Wir dürfen fast keine Pflanzenschutzmittel mehr benutzen, weil die Regierung es verbietet. Jetzt müssen wir unsere Anbauten händisch schützen.“ Gemeint sind Abdeckungen, Frostschutzdecken etc.

Und: Auch der neue Mindestlohn von 12 Euro macht den Landwirten schwer zu schaffen. Mertens: „In Spanien liegt der Tageslohn für einen Spargelstecher bei 10 Euro. Die Supermärkte sind hier trotzdem voll davon. Man findet hier doch keine einzige deutsche Spargelstange im Supermarkt.“ Zu guter Letzt spiele auch das Wetter noch schlecht in die Karten der deutschen Spargelbauern. „Wir sind zirka zehn Tage zurück in der Vegetation im Vergleich zum letzten Jahr. Da war es um diese Zeit schon viel wärmer.“

Während die Familie Mertens ihren Spargel aus Kaarst (Rhein-Kreis Neuss) im Lädchen in Düsseltal für 19,50 Euro anbietet, kostet das Kilogramm des weißen Luxusgemüses auf dem Carlsplatz saftige 25 Euro! Kleiner Tipp: Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen will, langt einfach beim weißen Spargel „violette“ zu. Diese Stangen sind dünner und haben einen leicht lila gefärbten Kopf, schmecken aber trotzdem. Alternativ gibt es auch immer noch grünen Spargel. Dieser wird in fortgeschrittener Saison auch deutlich günstiger gehandelt als der klassische weiße.

Peter van Rijswijk merkt Kaufzurückhaltung am Carlsplatz durch Inflation

Peter van Rijswijk vom Spargel-, Pilz- und Südfrüchtestand am Carlsplatz hat seinen Spargelpreis genau wie die anderen Händler am Carlsplatz in der Düsseldorfer City im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten. Der Halbholländer vom Niederrhein wird aber trotzdem nervös: „Wir leiden sehr unter der Kaufzurückhaltung der Menschen hier. Das merkt man schon ganz deutlich, dass die Inflation sich in der Kaufentscheidung der Kunden widerspiegelt. Die wägen nun ab, ob sie das Gemüse hier oder im Supermarkt kaufen.“

Tipp am Carlsplatz: Beim türkischen Gemüsehändler A. Yildiz gibt es den beliebten weißen Spargel aus Walbeck bereits geschält zum gleichen Preis wie ungeschält. Käufer des geschälten Spargels bekommen hier also im Endeffekt mehr für ihr Geld. Andere Händler schlagen bei geschältem Spargel 1 Euro pro Pfund oben drauf.