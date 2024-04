Top 7: Das sind die besten Spargelhöfe in Düsseldorf

Von Mitte April bis Ende Juni wird der deutsche Spargel geerntet und verkauft. Wer auf günstige Discounter-Stangen aus holländischer Aufzucht verzichten will, hat in Düsseldorf und Umgebung zahlreiche Anlaufstellen, um an das grüne und weiße Premiumgemüse heranzukommen. Denn auf rheinischen Hofläden bekommt ihr qualitativ hochwertigen Spargel in allen denkbaren Größen und Farben. Weiß, grün oder violett: Wir stellen euch die Spargelhöfe aus Düsseldorf und der Region vor.

Spargelhöfe in Düsseldorf: Obsthof Mertens in Düsseltal

Der Obsthof Mertens betreibt zwei Bauernläden. Einer befindet sich in Willich (NRW) und einer im Düsseldorfer Stadtteil Düsseltal. Hier bekommt ihr eine große Auswahl verschiedener Spargelsorten und könnt euch eure Menge selbst zusammenstellen. Der Spargel wird dann an der Kasse vom Personal abgewogen. Neben Spargel bekommt ihr hier auch hochwertige Sauce Hollandaise, Spargelsalz, Kartoffeln und weiteres Gemüse sowie frisches Obst.

Adresse: Rethelstraße 123, 40237 Düsseldorf

Rethelstraße 123, 40237 Düsseldorf Öffnungszeiten: mo-fr 8.30-18.30 Uhr, sa 8.30-14 Uhr

Spargelhöfe in Düsseldorf: Bauerngarten Benninghoven in Gerresheim

Beim Bauerngarten Benninghoven in Düsseldorf-Gerresheim bekommt ihr Spargel aus superregionalem Anbau. Die Felder des Bauernhofs liegen in Ratingen. In dem Shop in Düsseldorf bekommt ihr neben Spargel auch noch Eier, Milchprodukte, Brot, Obst und Gemüse. Alles stammt zu großen Teilen aus eigenem Anbau.

Adresse: Ratinger Weg 16, 40629 Düsseldorf

Ratinger Weg 16, 40629 Düsseldorf Öffnungszeiten: mo-sa 8.30-18.30 Uhr

Spargelhöfe in Düsseldorf: Gemüsehändler am Carlsplatz

Hierbei handelt es sich nicht um einen typischen Spargelhof, aber immerhin um einen Ort, an dem ihr ähnlich wie bei den Bauernläden, frischen und unverpackten Spargel direkt von Bauern vom Niederrhein bekommt. Beim Obsthändler A. Yildiz am Carlsplatz gibt es den geschälten Spargel übrigens zum gleichen Preis wie den mit Schale. Hier könnt ihr also bares Geld sparen. Die anderen Händler schlagen bei geschältem Spargel einen Euro pro Kilogramm auf den Preis drauf.

Adresse: Carlsplatz, 40123 Düsseldorf

Carlsplatz, 40123 Düsseldorf Öffnungszeiten: mo-fr 8-18 Uhr, sa 8-16 Uhr

Spargelhöfe in Düsseldorf: Hofladen van der Wingen

Diesen niedlichen Hofladen findet ihr in Düsseldorf-Hamm. Die Bauern haben sich auf den Anbei von regionalem Obst und Gemüse sowie Kräutern spezialisiert und verkaufen in ihrem Hofladen natürlich auch Spargel. Außerdem bekommt ihr hier Kartoffeln, Bohnen, Lauchzwiebeln, Grünkohl, Tomaten, Salat und Erdbeeren.

Adresse: Grüneweg 8, 40221 Düsseldorf

Grüneweg 8, 40221 Düsseldorf Öffnungszeiten: mo-fr 8.30-12.30 Uhr und 14-18.30 Uhr

Spargelhöfe in Düsseldorf: Hofladen Weitz in Hamm

Top-Produkte aus eigenem Anbau bekommt ihr auch im Hofladen Weitz in Düsseldorf-Hamm. Neben Spargel könnt ihr hier auch frisches Feld- und Gartengemüse sowie regionales Obst einkaufen. Außerdem stehen hausgemachte Marmeladen und Eintöpfe im Regal. Ab einem Warenwert von 30 Euro liefert der Hofladen im Umkreis von zehn Kilometern sogar die Einkäufe nach Hause.

Adresse: Hammer Dorfstraße, 40221 Düsseldorf

Hammer Dorfstraße, 40221 Düsseldorf Öffnungszeiten: dienstags und freitags 8-18 Uhr

Spargelhöfe in Düsseldorf: Trotzhof am Rotthäuser Bachtal

Düsseldorfer Gastronomen und Hoteliers lieben den Trotzhof besonders für seine Eier. Das berühmte „Trotzhof-Ei“ kommt in vielen Gastronomien zum Frühstück auf den Tisch. Doch auch Spargel frisch vom Feld könnt ihr hier erwerben. Außerdem warten Kartoffeln, Honig, Säfte, Käse und Wurstwaren im Hofladen im Düsseldorfer Osten auf euch.

Adresse: Rotthäuser Weg 104, 40629 Düsseldorf

Rotthäuser Weg 104, 40629 Düsseldorf Öffnungszeiten: do-fr 8-19 Uhr, sa 9-14 Uhr

Spargelhöfe bei Düsseldorf: Bauer Bossmann in Monheim

Hier bekommt ihr sowohl Spargel als auch Erdbeeren frisch von Feld. Seit über 20 Jahren werden Spargel und Erdbeeren hier mit Liebe angebaut, geerntet und im Hofladen verkauft. Bauer Bossmann sucht aktuell übrigens noch Verkaufsmitarbeiter für seine Ware. Hier könnt ihr euch bewerben.

