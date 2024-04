Wetter in NRW: Hier ist sogar Schneeregen möglich

Das Wetter bleibt unbeständig in NRW. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen prognostiziert für Mittwoch (17. April) wechselnde bis starke Bewölkung mit Schauern und vereinzelten Gewittern. In den Mittelgebirgen könnte es sogar Schneeregen geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad, während in höheren Lagen maximal 6 Grad erreicht werden. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest weht, mit stärkeren Böen während Gewittern. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 3 bis 1 Grad, in den höheren Lagen kann es sogar bis zu minus 1 Grad und Frost geben. Der DWD warnt vor Glätte im Bergland.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter (X) angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Twitter (X) immer entsperren

>> Hier nähere Informationen zum Wetter in NRW nachlesen <<

NRW: So wird das Wetter am Donnerstag und Freitag

Auch am Donnerstag bleibt das Wetter wechselhaft: Es stehen Phasen mit wechselnder Bewölkung und sonnigen Abschnitten bevor, vor allem im Süden sind laut den Experten jedoch einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad, während es in höheren Lagen bei 6 Grad bleibt. Am Freitag erwarten die Meteorologen teilweise schauerartigen Regen, am Nachmittag können erneut Gewitter auftreten.

mit dpa