Unwetter in NRW: Sturmböen, Regen und Schnee bis Ende der Woche

Der April in NRW zeigt sich aktuell von seiner besonders wechselhaften Seite: Vergangene Woche zog es Menschen bei bis zu 28 Grad nach draußen, am gestrigen Montag sorgte ein Sturmtief für zahlreiche Feuerwehreinsätze und Störungen im Bahnverkehr. Wütet das Tief in den nächsten Tagen weiter übers Land? Die Wetteraussichten für die laufende Woche.

Sturmböen auch am Dienstag

Am Dienstag bleiben Sturmböen weiterhin spürbar. Im Hochsauerland und in Hochlagen der Eifel seien teils sogar Schneeregen oder Schnee möglich. Auch mit örtlichen Gewittern sollte zum Nachmittag hin gerechnet werden. Insgesamt bleibt es mit Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad eher kühl, wie der Deutsche Wetterdienst in einer Vorhersage bestätigt.

Wetterlage entspannt sich am Mittwoch

Zur Wochenmitte lässt der Wind nach, die Temperaturen bleiben jedoch kühl und erreichen an Rhein und Ruhr kaum zweistellige Werte. In den höheren Lagen kann es nachts zu Temperaturen um 0 Grad und Schneeregen kommen.

Kurze Hoffnung auf Besserung am Donnerstag

Am Donnerstag besteht Hoffnung auf Wolkenlücken und leicht steigende Temperaturen. Doch die Freude währt nur kurz: Am Freitag kündigt sich bereits das nächste Regen bringende Tiefdruckgebiet an.

