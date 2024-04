NRW-News

Sturmtief fegt über NRW hinweg – Busfahrer in Köln verletzt

16. April 2024

Ein Sturmtief hat am Montagabend in Nordrhein-Westfalen für Chaos gesorgt. Bäume stürzten auf Autos, Straßen und Dächer, zahlreiche Haushalte waren ohne Strom. In Köln wurde ein Busfahrer bei einem Unfall mit einem umgestürzten Baum leicht verletzt.