Sturmböen, 28 Grad und Saharastaub in NRW: Das Wetter am Wochenende

Der April hält in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Tagen ein abwechslungsreiches Programm bereit: Nach einem durchwachsenen Donnerstag mit Regen und stürmischen Böen steigen die Temperaturen bis zum Wochenende auf frühsommerliche Werte. Allerdings sorgt Saharastaub am Samstag für betrübte Sicht.

Bis zu 28 Grad in NRW am Wochenende – mit Saharastaub

Nachdem der Donnerstag noch von Regen und stürmischen Böen geprägt sein wird, dürfen sich die Menschen in NRW ab Freitag auf deutlich milderes Wetter freuen. Die Temperaturen klettern von 13 bis 17 Grad am Donnerstag auf bis zu 21 Grad am Freitag. Am Samstag werden dann sogar Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.

Der Samstag startet zunächst heiter bis sonnig, im Laufe des Tages wird es jedoch laut Wettervorhersage dichter bewölkt. Grund dafür ist Saharastaub, der in die Atmosphäre gelangt ist und für ein trüb-gelbliches Erscheinungsbild des Himmels sorgen kann.

Der Sonntag bringt dann wieder einen kleinen Dämpfer: Es soll wechselnd bis stark bewölkt werden. Im Flachland bleiben die Temperaturen aber weiterhin mild mit bis zu 22 Grad. Im Bergland ist es mit 16 bis 20 Grad etwas kühler.

mit Material der dpa