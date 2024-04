Mitten im quirligen Düsseldorfer Stadtteil Bilk entführt das Café Lemonade seit 2019 in eine bunte Limonaden-Welt. Dahinter steckt eine nimmermüde junge Frau mit einem Blick für die schönen Dinge im Leben.

Sindu Paramajeyakumar, eigentlich gelernte Tourismuskauffrau, wagte kurz nach ihrer Ausbildung die ersten Schritt in die Selbstständigkeit. Sie eröffnete einen Telekom-Shop auf der Bilker Allee 180. Doch irgendwann wechselte die Kundenberatung von lokal auf digital – der Umsatz blieb auf der Strecke und ein Umdenken war nötig. Sindu entschied sich, in den gleichen Räumlichkeiten ein eigenes Café zu eröffnen, denn gutes Essen liebte sie sowieso und die Gästebewirtung hatte sie schon vor vielen Jahren als Kellnerin lieben gelernt. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ – dachte sie sich.

Ein halbes Jahr später – und mit Hilfe eines benachbarten Schlossers, talentierten Freunden und einer gehörigen Portion Autodidaktismus – war es im Herbst 2019 geboren: das Café Lemonade. Ein Café, das mit Purismus und kühlem Industrial Style wenig zu tun hat, dafür aber umso mehr mit Gemütlichkeit und einem wahrgewordenem Mädchentraum auf 38 Quadratmetern: Bunt lackierte Vintage-Möbel, die Sindu teilweise von aufgelösten Lokalitäten aufgekauft und umgestylt hat, eine Vielzahl an Pflanzen, Trockenblumen und frischen Blüten, schnörkeligen Spiegeln und einem kleinen, aber feinen Angebot an Kaffeespezialitäten – und natürlich – Limonaden. Denn: „Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus“, findet die 38-Jährige.

Selbstgebackene Köstlichkeiten und ausgefallene Limonaden

Die Speisekarte des Café Lemonade überzeugt mit einer minimierten Auswahl an selbstgebackenen Kuchen, darunter Zitronenkuchen und Bananenbrot. Für den herzhaften Hunger gibt es frische Bagels und Sandwiches in verschiedenen Variationen, auch Porridge-, Joghurt- und salzige Bowls stehen auf der digitalen Karte.

Besonders fallen aber die ausgefallenen Getränkekreationen auf: Neben klassischen Kaffeespezialitäten, mit Bohnen von Espresso Perfetto in der Nachbarschaft, locken hausgemachte kalte und warme Limonaden in fruchtigen Geschmacksrichtungen. Da gibt es beispielsweise Lavendelblüte, Mango-Limette – dem „Renner unter den Limos“, Schmetterlingserbsentee und Apfel-Zimt (4 bis 5 Euro). Für experimentierfreudigere Kaffeeliebhaber gibt es unter anderem Kurkuma-Latte und Rote-Beete-Cappuccino (je 4 Euro). Frisch gepresste Säfte und Smoothies kosten zwischen 4 und 5,50 Euro.

Die Frische steht dabei für die junge Frau mit indischen Wurzeln im Vordergrund. Den Einkauf erledigt sie selbst. „Von meiner Mutter habe ich gelernt, wie viel Gutes uns die Natur eigentlich bietet. Bei uns zuhause gab es beispielsweise nie fertige Limonade oder Cola. Stattdessen hat sie uns frischen Zitronensaft mit Wasser und ein wenig Zucker aufgekocht – und es war so gut. Ihre Liebe zum selbst Kochen hat mich geprägt und inspiriert mich immer noch.“

„Der Fensterverkauf hat uns während Corona gerettet“

Das Café Lemonade gehört zu den Lokalitäten, die die kräftezehrende Corona-Zeit in Düsseldorf überstanden haben. „Der Fensterverkauf hat uns während Corona gerettet. Wir haben alles To-go angeboten. Die Leute haben es gefeiert, und uns besonders bei Schönwetter besucht. Natürlich mit einem Zwei-Meter-Abstand – verrückte Zeiten“, flüstert sie aus sich heraus, während sie uns das die mit Blumen dekorierte Durchreiche von außen zeigt und dabei einen Nachbarn beim Vornamen grüßt.

Dolly Buster, Farid Bang und Co. zu Besuch in Bilk

Nicht selten verirren sich hier bekannte Persönlichkeiten, wie Rapper Farid Bang, Fortuna-Spieler Nana Ampomah, TV-Sternchen Dolly Buster oder lokale Influencer wie Kristin Schwanke. Die Cafébesitzerin verrät, dass sie zu vielen mittlerweile auch persönlichen Kontakt hegt. Als DJane, die in den vergangenen Sommern unter anderem für die „Pebble’s“-Afterwork-Party am Hyatt in Düsseldorf aufgelegt hat, lernt man verschiedene Leute kennen. Und natürlich: Auch das Musikmixen hat sie sich größtenteils selbst beigebracht.

Zu ihren Stammgästen gehört auch Hans-Dieter. Der heute 89-Jährige besucht das Café seit der Neueröffnung mehrmals pro Woche, erzählt Sindu. Und das, obwohl er mittlerweile im Altersheim wohnt. „Jedes Mal bekommt er einen Kaffee und ein Stück Käsekuchen. Er liebt es!“, lächelt die 38-Jährige glücklich in sich hinein, die wahrlich jünger aussieht, als sie tatsächlich ist. Liegt wohl an den Limos.

