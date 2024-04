Ob Flanieren, Schlemmen oder Entdecken: Hier ist ständig was los! Eine der wohl bekanntesten Straßen in Düsseldorf ist die Lorettostraße. Sie ist nicht nur bei den Anwohnern Unterbilks sehr beliebt – sie lockt auch Gäste aus der ganzen Stadt und der Region um Düsseldorf an. Besonders beliebt sind die tollen Restaurants, hippen Cafés und außergewöhnliche Einkaufsmöglichkeiten – fernab vom Trubel der Altstadt oder der Königsallee.

Die Lorettostraße beginnt am Fürstenwall und endet ein paar hundert Meter weiter an der Kreuzung zur Neusser Straße und Weiherstraße. Und wer auf der Lorettostraße unterwegs ist, muss sich eigentlich gar nicht verlassen, um zu (über-)leben.

Straßenfest auf der Lorettostraße findet dreimal im Jahr statt

Dreimal im Jahr freuen sich Anwohner der Straße und drumherum auf die berühmtberüchtigten Loretto-Feste. Hier können Besucher von Laden zu Laden schlendern, einen Wein oder ein Bier unter den Zelten und mit Musik in den Ohren genießen und sich von den hübsch dekorierten Geschäften inspirieren lassen.

Mehr als 40 Läden beteiligen sich an dem Fest, auch Foodtrucks und andere Stände tummeln sich dann auf der Straße. Mitmachaktionen, kreative Workshops und Gewinnspiele runden das Rahmenprogramm ab.

Weitere Infos und Termine gibt es hier.

Geschäfte und Läden, die man beim Bummeln und Shoppen unbedingt besuchen sollte

Beim Thema Bekleidung ist für fast jeden etwas dabei. Wer große Ketten wie P&C oder H&M sucht, ist hier an der falschen Adresse. Dafür gibt es auf der Lorettostraße einzigartige und teilweise auch inhabergeführte Läden wie Nullzwoelf, Four Seasons Lifestyle, Hammermann und What Women Want. Hier kann gut von Shop zu Shop bummeln, in Ruhe nach einem neuen Outfit stöbern und sich kompetent beraten lassen.

Im Anschluss an die Shopping-Tour bietet die Lorettostraße genug schöne Ecken, um sich in den neu erworbenen Einzelstücken abzulichten. Und sollte der Bart fürs Foto noch gestutzt werden müssen, dann ab zu Captain’s Barber Shop, wo sich Bartträger richtig verwöhnen lassen können.

Auch Hobby-Raumausstatter/-innen kommen auf der Lorettostraße auf ihre Kosten. Geschäfte wie das Romantiklabor, smow, Blumen Hecker und Boogs Home gehören mit zu den besten Läden der Stadt. Hier kann man sich die neusten Einrichtungstrends anschauen und im Kopf Zuhause schon mal alles neu einrichten.

Eine Pause in einem gemütlichen Café oder Restaurant

Wer sich vom Shoppen erholen möchte, für den ist eine kleine Kaffeepause genau das Richtige. Ob ein Kaffee aus der Privatrösterei, Pancakes bei Seven Sundays, Frozen Yogurt von Yomaro oder ein Brownie von der „Big-B Brownie Bakery“ – hier sollten jede Gelüste gestillt werden können.

Für alle, die mit einem besonders süßen Zahn gesegnet sind, sollten die Chocolaterie „Bittersüß und Edelweiß“ aufsuchen: Das Geschäft verkauft handgemachte Schokolade mitten im Lorettoviertel. Eine Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach besonderen Kreationen oder einem schönen Geschenk sind.

Den Abend in einem Restaurant und einer Bar ausklingen lassen

Wer nach dem Tag noch ein wenig versacken möchte, findet in der Lorettostraße auch einige gemütliche Bars und Restaurants. Viele lieben den Wein im Bilker Weinhaus oder das leckere Essen in Restaurants wie Rob’s Kitchen, Menta Cucina Italiana oder dem K. Hier könnt ihr euren Tag bei tollem Essen schön ausklingen lassen.

