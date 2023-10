Urlaub in Düsseldorf: Das ist die beste Reisezeit für einen Städtetrip

Wer nach Düsseldorf reisen will, sollte einen guten Blick auf den Kalender werfen. Zahlreiche Messen und Top-Events, wie etwa der Japan-Tag, die Rheinkirmes und der Düsseldorfer Karneval, können euren Besuch noch einmal ganz anders gestalten. Je nach eigenem Interesse solltet ihr einige Termine aber auch besser meiden. Wer zum Beispiel keine Lust auf bunt gekleidete Jecken und eine prall gefüllte Altstadt hat, sollte einen großen Bogen um die Karnevalszeit machen.

Düsseldorf im Winter: Januar bis Mitte März

Anfang des Jahres gibt es in Düsseldorf nur wenig zu beachten: Die meisten Weihnachtsmärkte haben längst geschlossen, lediglich das Riesenrad am Burgplatz hat meist noch in den ersten Tagen des Monats geöffnet. Zudem findet im Januar die weltgrößte Wassersportmesse „boot Düsseldorf“ statt und lockt zahlreiche Besucher auf das Gelände der Messe – dann wird es auf den Straßen rund um die Messe merklich voller.

Lust auf bunte Verkleidungen, jede Menge wilde Partys und ein einzigartiges Lebensgefühl? Dann solltet ihr zur Karnevalszeit in Düsseldorf vorbeischauen! Wer sich das Brauchtum unbedingt einmal näher ansehen will, der sollte sich Termine wie Weiberfastnacht und Rosenmontag vormerken. Dann wird es in der Stadt ziemlich voll, zudem haben einige Geschäfte geschlossen.

Düsseldorf im Frühling: Mitte März bis Mitte Juni

Der Frühling ist mit die schönste Zeit, um Düsseldorf als Tourist zu erforschen: Neben dem (meist) angenehmen Wetter, lockt auch die Kirschblüte in die Stadtteile. Das atemberaubende Blütenschauspiel findet in Düsseldorf besonders Ende März/Anfang April große Beachtung – sicher auch aufgrund der großen Verbundenheit zum japanischen Original, dem „Hanami“.

Bei dem schönen Wetter lässt sich zudem der perfekte Ausblick auf Düsseldorf von einer der zahlreichen Rooftop-Bars genießen. Und auch die Rheinpromenade sowie die Altstadt zeigen sich von ihrer besten Seite. So wird der Städtetrip nochmal um einiges angenehmer!

Zudem locken gleich drei große Events in die Landeshauptstadt. In der „Nacht der Museen“ könnt ihr im April mit nur einer Eintrittskarte zahlreiche Locations, Ausstellungsräume und Galerien besuchen und euch die volle Ladung Kultur gönnen – Konzerte, spannende Events und Shuttle-Busse inklusive.

Am „Japan-Tag“ im Mai strömen knapp eine Millionen Japan-Fans nach Düsseldorf. Dann verwandelt sich die Rheinpromenade in ein buntes Meer aus Cosplayern, während euch zahlreiche Stände die japanische Kultur näherbringen. Am Ende des Tages wartet eines der spektakulärsten Feuerwerke des Jahres. Ebenfalls im Mai findet die populäre „Jazz Rally“ in Düsseldorf statt.

Düsseldorf im Sommer: Mitte Juni bis Ende September

In den Sommermonaten kann es in Düsseldorf ganz schön heiß werden. Gefeiert wird dann zum Beispiel auf dem „Düsseldorfer Frankreichfest“ Anfang Juli. Das Highlight im Juli ist jedoch die „Rheinkirmes“, ehemals auch „Größte Kirmes am Rhein“. Wer die Chance hat, sollte sich den Rummel und das dazugehörige Feuerwerk unbedingt anschauen – hier erlebt ihr Düsseldorf pur!

Wer keine Lust auf große Events hat, der kann auf einer der zahlreichen Terrassen und in den Biergärten eine willkommene Verschnaufpause bei einem kühlen Altbier einlegen.

Ein weiteres Highlight im Düsseldorfer Sommer: Die Rheinpromenade verwandelt sich zu einer großen Eventbühne, welche unter anderem von den Stadtstränden bespielt wird. Einen der bekanntesten Stadtstrände findet ihr gleich am Tonhallenufer unterhalb der Oberkasseler Brücke.

Im August, meist zum Ende des Monats, findet der „Caravan Salon“ statt und setzt ein weiteres Messe-Highlight im Terminkalender. Auch hier wird es auf den Straßen im Düsseldorfer Norden voller.

Düsseldorf im Herbst: Ende September bis Mitte Dezember

In den Herbstmonaten lohnt sich ein langer Spaziergang durch die Düsseldofer Natur und die zahlreichen toll gestalteten Parkanlagen – beispielsweise am Schloss Benrath oder im Japanischen Garten im Nordpark.

Zum Ende des Jahres lohnt sich ein Besuch der zahlreichen Weihnachtsmärkte in Düsseldorf (Ende November bis Ende Dezember). Hier erlebt ihr die Stadt noch einmal von einer ganz neuen Seite und könnt verträumt durch die bunt beleuchteten Gassen schlendern. Zudem lockt über die Wintermonate ein Riesenrad auf den Burgplatz.

