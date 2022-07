„Sturm der Liebe“: Sommerpause – dann geht es weiter

„Sturm der Liebe“ ist ein absoluter Dauerbrenner der ARD. Die Telenovela erfreut sich großer Beliebtheit und ist aus dem Nachmittagsprogamm im Ersten nicht mehr wegzudenken. In unserer Vorschau erfahrt ihr, wie es in der Welt des Fünf-Sterne-Hotels „Fürstenhof“ weitergeht. Aktuell befindet die Kult-Schmonzette sich jedoch in der Sommerpause. Weiter geht es erst am 15. August 2022! Weiter unten lest ihr, was zuletzt passiert ist.

>> Alle Traumpaare von „Sturm der Liebe“ in der Bildergalerie <<

Wann und wo läuft „Sturm der Liebe“?

Immer von montags bis freitags um 15.10 Uhr läuft die neue „Sturm der Liebe“-Folge im Ersten. Hier stellen wir euch alle Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller ausführlich vor.

Wo kann ich die Wiederholungen von „Sturm der Liebe“ sehen?

Ist eine neue Folge beim Ersten ausgestrahlt worden, liefern alle dritten Programme der Öffentlich-Rechtlichen in den folgenden 24 Stunden eine Wiederholung der neuesten Folge zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem Programm.

Darüber hinaus kann man sich die neueste Folge aber auch immer in der Mediathek der ARD anschauen.

Ihr wollt alle Infos zu „Sturm der Liebe“ auf einen Blick haben? Hier erfahrt ihr unter anderem, wo die Serie eigentlich gedreht wird und wie die Einschaltquoten aussehen.

Achtung: Spoiler!

„Sturm der Liebe“ am Montag, 18. Juli 2022: Vorschau auf Folge 3868

Mit Constanzes Frage konfrontiert, ob er wirklich mit ihr zusammen sein will, muss sich Paul über seine Gefühle für Josie klar werden. Er ahnt, dass aus Josie und Leon ein Paar werden könnte, und er erinnert sich, warum er damals mit Constanze zusammengekommen ist …

Gerrys Idee, dass Helene im Beautysalon als Friseurin arbeiten könnte, überzeugt Shirin zunächst nicht. Obwohl die Anstellung einer Friseurin eine sinnvolle Ergänzung für den Salon wäre und Helene ihr versichert, sie als Chefin zu respektieren, äußert Shirin ihre Zweifel. Doch als sich Helene spontan um eine anspruchsvolle Kundin kümmert, ist Shirin positiv überrascht.

Mit einem Stand im Dorf will Max auf seine Kampagne „Bezahlbarer Wohnraum“ für die Gemeinderatswahl aufmerksam machen und gerät dabei mit Werner aneinander. Denn Werner vertritt die Meinung, dass man seine Ziele nur mit harter Arbeit erreichen kann, und damit unterscheidet er sich gänzlich von Max‘ liberalen Vorstellungen. Vanessa bekommt die Diskussion mit und erkennt, dass sich Werner persönlich angegriffen fühlt.

Als André mit seinem Fahrrad durch Bichlheim fährt und einen Moment abgelenkt ist, radelt er durch eine Pfütze und übersieht Helene. Nassgespritzt stellt Helene André zur Rede und will eine Entschädigung. Doch dieser sieht die Schuld bei Helene selbst und fährt weiter, ohne zu ahnen, wen er gerade verärgert hat.

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 19. Juli 2022: Vorschau auf Folge 3869

Als sich Carolin und Michael bei einem Abendessen näherkommen, bricht Carolin das Treffen unter einem Vorwand vorzeitig ab. Denn ihre Bewährungshelferin Frau Fröbel hat sich bei ihr gemeldet und setzt sie erneut unter Druck: Dieses Mal soll Carolin im Krankenhaus Opiate stehlen und das mit Hilfe von Michaels Generalschlüssel.

Während Paul und Constanze ihr gemeinsames Glück genießen, wird Josie klar, dass der Anblick der beiden sie inzwischen nicht mehr so stark verletzt, und sie möchte nach vorne blicken. Währenddessen kämpft Leon mit seinen Gefühlen für Josie und hat Angst, sich ihr als Filialleiter der „Schoko-Götter“ erkennen zu geben.

Obwohl Helene und André Michael versichern, dass sie nach ihrem Streit gut miteinander auskommen werden, ist schnell das Gegenteil der Fall. Als Helene André auf sein stark riechendes Rasierwasser anspricht und ihn bittet, dies zu wechseln, fühlt sich André provoziert. So nutzt er am nächsten Tag extra viel Aftershave, doch Helene weiß sich zu helfen.

Um bei der Gemeinderatswahl kandidieren zu können, benötigt Max noch wenige Unterschriften, die er sich aus seinem Kollegen- und Freundeskreis erhofft. Daraufhin will Gerry seinem Bruder helfen und versucht, Yvonne von einer Unterschrift zu überzeugen. Zunächst zeigt sich diese zwar unwillig, erkennt jedoch schnell, welchen Nutzen sie aus ihrer Unterstützung ziehen kann.

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 21. Juli 2022: Vorschau auf Folge 3870

Obwohl Josie nach Leons spontanem Liebesgeständnis verunsichert ist, gibt sie ihm eine Chance und die beiden verabreden sich für eine Wanderung. Dabei nimmt sich Leon vor, Josie endlich die Wahrheit über sich zu erzählen. Doch als diese ihm von ihrer vorangegangenen Beziehung erzählt, die wegen Lügen und eines Vertrauensbruchs zu Ende ging, ist Leon verunsichert.

Nachdem Carolin Michaels Schlüssel an sich gebracht hat, bringt sie es nicht über sich, die Medikamente zu stehlen, und will Michael seinen Schlüssel unauffällig zurückgeben. Sie legt den Schlüssel in einen Beutel auf Michaels Tisch, ohne zu ahnen, dass diesen eine unbeteiligte Patientin mit nach Hause nehmen wird.

Im Zuge seiner Wahlkampagne für den Gemeinderat will Max einen leerstehenden Stall umbauen lassen, um dort Wohn- und Arbeitsraum für Künstler zu schaffen. Als Christoph, der auf der Suche nach einem Programmhighlight für das Frühlingsfest ist, von Max‘ Idee erfährt und Gefallen daran findet, präsentiert er diese den anderen Anteilseignern als seinen eigenen Vorschlag.

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 22. Juli 2022: Vorschau auf Folge 3871

Um die unschuldige Patientin zu entlasten, bleibt Carolin nichts anderes übrig als Michael die Wahrheit zu gestehen. Daraufhin will Michael Carolin helfen und bringt an der Medikamentenschachtel einen Peilsender an, damit Frau Fröbel bei der Übergabe auf frischer Tat ertappt wird. Doch die Bewährungshelferin schöpft Verdacht.

Nachdem Erik Leon vor Josie als Geschäftsführer der „Schoko-Götter“ enttarnt hat, will diese nichts mehr von Leon wissen und sagt ihm den Kampf an. Mit einer Werbeaktion will sich Josie gegen die Eröffnung von Leons Filiale wehren. Doch dann geht das Schokoladen-Temperiergerät im Café kaputt und Josie muss es aus eigener Tasche ersetzen.

Als Yvonne erfährt, dass dem Gewinnerteam des Billiard-Turniers eine Woche in der Fürstensuite winkt, überzeugt sie Erik, gemeinsam mit ihr anzutreten. Über Umwege gelingt es Erik, Ersatz für Yvonne hinter der Bar zu finden, damit diese am Turniertag frei hat. Beim ersten Billiard-Training mit Yvonne fällt Erik aus allen Wolken …

Alfons freut sich für Gerry, dass seine Mutter in Bichlheim bleibt, und möchte sie näherkennenlernen. Er bucht einen Termin bei ihr im Beautysalon und ist positiv überrascht, als Helene ihm nicht nur eine Kopfmassage, sondern auch Tipps für die Bartpflege gibt.

Sturm der Liebe ist nach dem 22. Juli in der Sommerpause

Die Folge 3871 am 22.7. ist die vorerst letzte, bevor „Sturm der Liebe“ in eine mehrwöchige Sommerpause geht. Weiter geht’s dann Mitte August. Die Vorschau für die Folgen nach der Sommerpause werden wir an dieser Stelle rechtzeitig einpflegen.

Das waren die bisherigen Traumpaare bei „Sturm der Liebe“

In 17 Staffeln wurden schon reichlich Tränen vergossen. Wegen gebrochener Herzen ebenso wie wegen der abschließenden Traumhochzeiten im Fürstenhof. Hier seht ihr die bisherigen Paare aus allen Staffeln:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

In der erfolgreichen ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ gibt es immer wieder Drama, bis es letztlich zum Happy End kommt. Neben den schönen Aspekten des Lebens werden bei „Sturm der Liebe“ aber auch die Schattenseiten dargestellt – der Tod. Hier zeigen wir euch, welche Hauptfiguren bereits gestorben sind.

ARD