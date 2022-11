„Sturm der Liebe“: Neue Darsteller im Dezember

Die beliebte ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ bekommt Zuwachs. Ab Mitte Dezember werden zwei neue Darsteller in die Sendung eingeführt und die bisherige Riege verstärken. Das hat der Sender Anfang November angekündigt.

So werden Christopher Jan Busse und Marcel Zuschlag ab Ende des Jahres neu dabei sein. Der 33 Jahre alte Christopher Jan Busse wird ab Folge 3953 laut ARD dabei sein, bereits vier Folgen zuvor tritt erstmals der 29-jährige Marcel Zuschlag in Erscheinung. Das heißt, für Zuschlag geht es am 19. Dezember los, Busse wird am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, mit dabei sein.

Die ersten Dreharbeiten sind bereits absolviert und Zuschlag war „überwältigt“ von seiner ersten Woche am Set, wie er bekanntgab. Er wird den Sohn von Laura und Alexandra Saalfeld spielen, den Assistenzarzt Leander Saalfeld ist er im Krankenhaus gefordert.

Busse übernimmt die Rolle des Bruders von Eleni, er wird in die Rolle von Noah Schwarzbach schlüpfen. „Großen Spaß“ hat er laut eigener Aussage an der Rolle des ehrlichen und naturverbundenen Familienmenschen.

Wer stutzig wird beim Anblick von Christopher Jan Busse und sich denkt, den habe er schon mal gesehen, dem sei gesagt, dass ihm sein Gedächtnis nicht unbedingt einen Streich spielt. Denn der 33-Jährige war bereits bei „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ bei RTL zu sehen. Auch Marcel Zuschlag ist keineswegs unbekannt und war ebenfalls in mehreren ZDF-Produktionen zu sehen. Nun schauen sie voller Vorfreude auf ihre kommenden Einsätze bei „Sturm der Liebe“.