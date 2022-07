Sturm der Liebe: Alle Infos zur ARD-Telenovela

Liebe, Intrigen und jede Menge Drama – darum dreht sich alles in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. „SdL“ gehört zu den beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Seit 2005 wird die Telenovela ausgestrahlt. Mittlerweile gibt es 18 Staffeln mit knapp 400 Folgen.

An jedem Nachmittag von Montag bis Freitag schalten Millionen Menschen in Deutschland „Sturm der Liebe“ ein, um ein wenig in die dramatische, aber vor allem märchenhafte Welt des Fünf-Sterne-Hotels „Fürstenhof“ einzutauchen und vom eigenen Alltag abzuschalten.

Worum es in „Sturm der Liebe“ geht, welche Schauspieler dort mitspielen und weitere interessante Daten und Fakten zur Telenovela gibt es hier.

Was ist Sturm der Liebe?

„Sturm der Liebe“ ist eine deutsche Telenovela. Was bei dem ein oder anderen vielleicht sofort die Frage aufwirft: Was ist überhaupt eine Telenovela? Dabei handelt es sich um bestimmte Form der Fernsehserie, die aus Lateinamerika stammt. Telenovelas sollten dabei nicht mit der in Deutschland eher bekannten Seifenoper verwechselt werden, denn hier gibt es grundsätzliche Unterschiede.

Bei beiden geht es natürlich stets um Drama, vor allem im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Bei einer Seifenoper gibt es immer wieder neue Wendungen, neue Charaktere können plötzlich wichtigere Rollen einnehmen und die Handlung kann ewig weitergesponnen werden. Bei einer Telenovela dagegen bleiben die Hauptprotagonisten stets gleich und mit dem Ende einer Staffel ist auch die Erzählung über diese (als Hauptcharaktere) abgeschlossen, die Handlung läuft stets auf ein klares Ziel zu.

Bei einer Telenovela wird ein Handlungsstrang zudem stets aus der Perspektive einer Hauptfigur erzählt, zumeist einer Frau. Häufig führt diese Figur auch mit einer Erzählerstimme durch die Episoden, die den Zuschauer an ihren Gedanken teilhaben lässt. Ein weiteres wichtiges Element ist dramatische Musik, die die Mimik der Schauspieler in entsprechenden Situationen unterstreicht. Ebenfalls charakteristisch für Telenovelas ist ein Cliffhanger, also ein dramatisches Ereignis am Ende einer Folge, welches erst bei der nächsten Folge aufgelöst wird, damit der Zuschauer wieder einschaltet. Alle diese Eigenschaften gibt es auch bei „Sturm der Liebe“.

Im Mittelpunkt von „Sturm der Liebe“ steht das fiktive Fünf-Sterne-Hotel „Fürstenhof“. Zumeist dreht sich die Handlung um die Familie Saalfeld, der das Hotel gehört, und deren Mitarbeiter. Über einen bestimmten Zeitraum, also eine Staffel, steht immer ein bestimmtes Liebespaar im Mittelpunkt, welches am Ende nach einigen Turbulenzen schließlich zusammenfindet. Während einer Staffel geht es dabei aber nicht nur um das Haupt-Liebespaar, sondern auch um andere Geschichten zu den Themen Freundschaft, Liebe und Familie. Zudem gibt es auch immer mindestens einen Gegenspieler, der einige Intrigen spannt. Stets gibt es jedoch ein Happy End, bei dem das Gute über das Böse siegt – jede Staffel „Sturm der Liebe“ ist prinzipiell ein modern erzähltes Märchen.

Wann und wo läuft Sturm der Liebe?

Seit 2005 wird „Sturm der Liebe“ von Bavaria Fiction produziert und in der ARD ausgestrahlt. Die Telenovela läuft dabei von Montag bis Freitag jeweils um 15.10 Uhr.

Wiederholungen laufen regelmäßig in den Morgenstunden in den dritten Programmen, zudem sind aktuelle Folgen in der Mediathek der ARD abrufbar. Dort ist es außerdem möglich, die Folge des kommenden Tages bereits vorab zu sehen.

„Sturm der Liebe“ läuft aber längst nicht mehr nur in Deutschland, sondern wurde weltweit mittlerweile von 20 Sendern aufgekauft. Die ARD-Telenovela läuft auch in Finnland, Polen oder Ungarn. In Italien läuft Sturm der Liebe sogar jeden Tag zur Prime Time auf dem Sender Rete 4.

2012 war „Sturm der Liebe“ einer britischen Studie zufolge so erfolgreich, dass sie auf dem europäischen Fernsehmarkt in einer Rangliste nach Einnahmen in der Top 10 landete – als einzige Serie, die nicht aus den USA stammte.

Ein Ende der Telenovela ist übrigens nicht in Sicht: Ursprünglich sollte „Sturm der Liebe“ lediglich 100 Folgen umfassen, mittlerweile läuft die 18. Staffel.

Welche Schauspieler spielen mit?

In der bislang schon 17-jährigen Geschichte hatte „Sturm der Liebe“ mittlerweile rund 100 verschiedene Schauspieler, die Hauptrollen eingenommen haben. Aktuell gibt es 15 Hauptdarsteller, von denen drei seit den Anfängen der Serie mit an Bord sind. Hier stellen wir euch die wichtigen Rollen vor.

>> Sturm der Liebe: Das sind die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller <<

Léa Wegmann spielt aktuell die Rolle der Franziska Krummbiegl, die seit der 16. Staffel die Hauptprotagonistin ist. Um sie und ihre Beziehung zu Tim Saalfeld geht es hauptsächlich, zudem ist ihre Stimme aus dem Off zu hören. Wegmann wurde 1990 in Wien geboren, wuchs aber in Bayern auf. Sie begann ihre Karriere als Theaterschauspielerin und hat zwei Studien für Schauspielkunst abgeschlossen: Eines in Frankreich und eines in Deutschland. 2018 hatte sie bei „Alarm für Cobra 11“ ihren ersten Auftritt im deutschen Fernsehen, seit 2019 gehört sie zur Besetzung von „Sturm der Liebe“.

Florian Frowein spielt Tim Saalfeld (adopt. Degen) und damit den zweiten Hauptprotagonisten der 16. Staffel. Seit 2007 ist Frowein in verschiedenen Rollen im Deutschen Fernsehen zu sehen, schon 2012 spielte er in der ZDF-Telenovela „Wege zum Glück – Spuren im Sand“. Von 2017 bis 2019 war Frowein erstmals in einer Hauptrolle bei „Sturm der Liebe“, als er Boris Saalfeld verkörperte. Nach einer kurzen Unterbrechung kehrte er als dessen zuvor verschollener Zwillingsbruder Tim Saalfeld zurück. Frowein wurde 1988 in Wuppertal geboren.

Dirk Galuba ist einer von noch drei verbliebenen Hauptdarstellern, der seit der ersten Folge bei „Sturm der Liebe“ dabei ist: Seit 2005 verkörpert er die Rolle des Werner Saalfeld, Anteilseigner und langjähriger Direktor des Hotels Fürstenhof. Galuba wurde 1940 in Schneidemühl in der Provinz Pommern (heutiges Polen) geboren und ist bereits seit 1969 in zahlreichen Rollen im deutschen Fernsehen zu sehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sturm der Liebe Official (@sturm_der_liebe)

Sepp Schauer ist ebenfalls seit 2005 fester Bestandteil des Ensembles von Sturm der Liebe. Seit Beginn der Telenovela spielt er den Chefportier Alfons Sonnbichler. Schauer wurde 1949 in München geboren und arbeitete zunächst als Gastwirt, erst mit 30 Jahren nahm er privaten Unterricht und begann zu Schauspielern. Seit den 1980er-Jahren hatte Schauer diverse Rollen, seine erste größere war in der Fernsehserie „Wildbach“ ab 1993. Kurzzeitig verkörperte er in einer Nebenrolle bei „Sturm der Liebe“ auch seinen Halbbruder, den obdachlosen Gustl Moosburger. 2009 wurde Schauer zum beliebtesten Darsteller von Sturm der Liebe gekürt.

View this post on Instagram A post shared by Sepp Schauer-Fan❤👴🏻🛎 (@seppschauer.fan)

Die 1938 in Pethau geborene Antje Hagen spielt in „Sturm der Liebe“ Alfred Sonnbichlers Ehefrau Hildegard Sonnbichler, die in der Küche als Sous-Chefin arbeitet. Hagen absolvierte eine Schauspielausbildung und spielte ab 1959 im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. In den 1960er-Jahren arbeitete sie auch als Moderatorin im Radio und Fernsehen und hatte zudem erste Auftritte in Serien und Filmen. Antje Hagen ist seit der ersten Folge fester Bestandteil von „Sturm der Liebe“.

View this post on Instagram A post shared by Antjehagen (@antje__hagen)

Joachim Lätsch spielt bei „Sturm der Liebe“ den Chefkoch des Hotels Fürstenhof, André Konopka. Lätsch wurde 1959 in Dresden geboren und schloss 1982 seine Schauspielausbildung ab. Nach verschiedenen Rollen im Fernsehen („Tatort“, „Polizeiruf 110“, „Kommissar Rex“) wurde er 2007 ab Folge 513 festes Ensemble-Mitglied von „Sturm der Liebe“.

View this post on Instagram A post shared by Tempesta d’Amore Fanpage_92 (@tempestadamore.fanpage92)

Erich Altenkopf ist seit 2009 in der Rolle des Dr. Michael Niederbühl zu sehen. Der 1969 in Wien geborene Österreicher hatte nach zahlreichen Theaterrollen 1998 seinen ersten Auftritt in einer Fernsehserie des ORF, seine Rolle in Sturm der Liebe ist seine erste im deutschen Fernsehen. Altenkopf ist zudem ein talentierter Musiker, was auch bereits in mehreren Folgen der Telenovela zu bewundern war.

Dieter Bach ist seit 2017 bei „Sturm der Liebe“ als Christoph Saalfeld zu sehen. In seiner Rolle als Enkel des Hotelgründers Ludwig Saalfeld wird er zu einem Anteilseigner des Hotels Fürstenhof, zudem besitzt er eine weitere Hotelkette. 1963 in Köln geboren absolvierte Bach ein Schauspiel- und Gesangsstudium in Saarbrücken und arbeitete als freier Journalist für den WDR in Köln. Neben Theaterauftritten spielte er seit 1990 verschiedene Rollen im Fernsehen, unter anderem in den Serien „St. Angela“ sowie „Verliebt in Berlin““. Bach ist zudem Sänger und veröffentlichte im Oktober 2019 seine erste Single.

View this post on Instagram A post shared by Dieter Bach (@dieter_bach)

Franz-Xaver Zeller stellt in „Sturm der Liebe“ Bela Moser dar, der als Page am Hotel Fürstenhof arbeitet. Zeller wurde 1989 in Huglfing in Oberbayern geboren und hatte bereits 2014 während seiner Schauspielausbildung seine erste Rolle im Fernsehen. Mit einer kurzen Unterbrechung ist Zeller seit 2019 bei „Sturm der Liebe“ dabei.

View this post on Instagram A post shared by Franz-Xaver Zeller (@franzxaverzeller)

Jeannine Gaspár spielt seit 2020 die Rolle der Vanessa Sonnbichler, Nichte des Ehepaares Alfons und Hildegard Sonnbichler. Gaspár stammt aus Bielefeld, wo sie 1992 geboren wurde. Seit 2009 spielte sie verschiedene Rollen im Theater, von 2011 bis 2015 absolvierte sie eine Schauspielausbildung. 2019 hatte sie ihre erste Fernsehrolle in der RTL-Serie „Nachtschwestern“.

View this post on Instagram A post shared by Jeannine Gaspár (@jeannine.gaspar)

Als Nebendarsteller fest in die Serie integriert sind der Page Peter Müller, der von Michael Sandorov verkörpert wird, sowie der Portier Max, gespielt von Roland Seibert. Sandorov ist bereits seit Folge zwei dabei, Seibert kam in der achten Episode hinzu.

>> Sturm der Liebe: Diese Hauptfiguren sind gestorben <<

Wo wird Sturm der Liebe gedreht?

Die hauptsächlichen Dreharbeiten zu Sturm der Liebe finden in den Studios der Bavaria Film statt. Die Studios gibt es bereits seit 1919 und liegen in Grünwald im Landkreis München, sie umfassen ein Gelände von etwa 30 Hektar.

Motiv für das fiktive „Hotel Fürstenhof“ ist ein privates Schloss in Vagen, einem Dorf in Oberbayern im Landkreis Rosenheim. Zwischen der Bavaria Filmstadt und dem Dorf liegen etwa 45 Kilometer. Immer wieder pilgern Fans zu dem Schloss, um es zu besichtigen, was aber nicht möglich ist. Das Dorf Vagen weist darauf auf seiner Internetseite deutlich hin. Ebenso darauf, dass die Umgebung des Schlosses nicht zwangsläufig der Umgebung aus der Serie entspricht: Zwischen einzelnen Szenen werden Trennsequenzen eingespielt, die je nach Jahreszeit verschiedene Landschaftsbilder zeigen. Diese Aufnahmen werden im gesamten Oberbayerischen Raum gemacht und nicht unbedingt rund um das Schloss.

Seit 2006 gibt es in dem fiktiven Serienhotel einen renovierten Flügel, die Aufnahmen dort entstehen in einer weiteren Villa, die auf dem Gelände der Bavaria Film steht. Weitere Außenaufnahmen werden auf Almwiesen, auf Dorfstraßen oder in Wäldern gedreht.

Sturm der Liebe: Wann geht es 2022 in die Sommerpause?

In den heißen Monaten macht die Telenovela wie jedes Jahr eine Sommerpause. Die letzte neue Folge von „Sturm der Liebe“ läuft am 22. Juli. Am 25. Juli startet dann erstmal „Team Hirschhausen! Einfach besser leben“.

Wie sind die Einschaltquoten?

Lange waren die Einschaltquoten laut ARD sehr gut: „Sturm der Liebe“ erreicht auch aktuell rund 1,5 Millionen Zuschauer pro Tag, im Gesamtpublikum entspricht dies einem Marktanteil von bis zu 15 Prozent, was eine beachtliche Quote ist. Trotzdem gibt es immer wieder Sorgen bei den Fans, dass die Sendung abgesetzt wird. Grund dafür sind die hohen Produktionskosten.

Wird es eine 19. Staffel von „Sturm der Liebe“ geben?

Ja! Und damit wird „Sturm der Liebe“ den Fans bis Ende 2023 erhalten bleiben. Ob es auch 2024 „SdL“ im TV gibt, wird nicht nur von den Quoten abhängen.

„Sturm der Liebe“ bei Netflix

Seit Ende 2021 gibt es rund 250 „Sturm der Liebe“-Folgen bei Netflix, beginnend mit Folge 3265 (sechste Staffel). In dieser fanden Franzi und Tim Saalfeld ihr Glück.

Zahlen, Daten und Fakten zu Sturm der Liebe

Originaltitel: Sturm der Liebe

Sender: ARD

Produktionsunternehmen: Bavaria Fiction

Genre: Telenovela

Start der Serie: 26. September 2005

Episoden: Mehr als 3800 Folgen in 18 Staffeln

Episodenlänge: 50 Minuten

Titelsong: „Stay“ von Curly

Auszeichnung der Serie: Rauchfrei-Siegel für den bewussten Verzicht auf rauchende Charaktere (2007), Deutscher Fernsehpreis als beste tägliche Serie (2010), beste ausländische Serie bei den European Soap Awards (2013) und Spezialpreis der European Soap Awards (2014).

Noch mehr Wissenswertes zu Sturm der Liebe