„Sturm der Liebe“ (ARD): Die Traumpaare von Staffel 1 bis 18

Seit 2005 flimmert die ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ nun schon über die deutschen TV-Bildschirme. Montags bis freitags läuft die beliebte Telenovela immer von 15.10 Uhr bis 16 Uhr im Ersten und unterhält die Zuschauer mit Intrigen, Liebesdramen und dem täglichen Kaffeeklatsch am Fürstenhof in Bichlheim, wie sich der fiktive Spielort in Bayern nennt.

Mittlerweile läuft bereits die 18. Staffel „Sturm der Liebe“ im Fernsehen und die Fans fiebern mit, für wen sich „Traummann“ Paul Lindbergh entscheiden wird. In unserer Bildergalerie (siehe unten) haben wir nochmal alle Traumpaare der Staffeln für euch zusammengestellt. Erinnert ihr euch noch an die ersten?

Traumpaar der 18. Staffel: Josie Klee (r.) und Paul Lindbergh Foto: ARD/Christof Arnold Traumpaar der 17. Staffel "Sturm der Liebe": Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber). Foto: ARD/Christof Arnold Traumpaar der 16: Staffell Franziska Krummbiegl und Tim Degen. Foto: ARD/Christof Arnold Traumpaar der 15. Staffel: Joshua Winter und Denise Saalfeld. Foto: ARD/Christof Arnold Traumpaar der 14. Staffel: Alicia Lindbergh und Christoph Saalfeld Foto: ARD/Christof Arnold Traumpaar der 13. Staffel: Rebecca Herz und William Newcombe Foto: ARD/Christof Arnold Traumpaar der 12. Staffel: Clara Morgenstern und Adrian Lechner Foto: ARD/Christof Arnold Traumpaar der 11. Staffel: Luisa Reisiger und Sebastian Wegener Foto: Ursula Düren/dpa Traumpaar der 10. Staffel: Julia Wegener und Niklas Stahl Foto: ARD/Christof Arnold Traumpaar der 9. Staffel: Pauline Jentzsch und Leonard Stahl Foto: ARD/ Ann Paur Trampaar der 8. Staffel: Marlene Schweitzer und Konstantin Riedmüller Foto: ARD/ Ann Paur Traumpaar der 7. Staffel: Theresa Burger und Moritz van Norden Foto: ARD/ Ralf Wilschewski Traumpaar der 6. Staffel: Eva Krendlinger und Robert Saalfeld Foto: ARD/ Ralf Wilschewski Traumpaar der 5. Staffel: Sandra Ostermeyer und Lukas Zastrow Foto: ARD/ Ralf Wilschewski Traumpaar der 4. Staffel: Emma Strobl und Felix Saalfeld Foto: ARD/ Ralf Wilschewski Traumpaar der 3. Staffel: Gregor Bergmeister und Samia Obote Foto: ARD/ Ralf Wilschewski Traumpaar der 2. Staffel: Robert Saalfeld und Miriam von Heidenberg Foto: ARD/ Susie Knoll Traumpaar der 1. Staffel: Laura und Alexander Saalfeld Foto: ARD/ Susie Knoll

