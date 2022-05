„Menschlich hässlich“: Rezo greift Heidi Klum vor „GNTM“-Finale an

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ geht am Donnerstagabend mit dem Finale zu Ende. In den 24 Stunden vor der großen Final-Show schlägt ein Video zu „GNTM“ auf Social Media hohe Wellen. Dabei geht es aber nicht um Promo für die Show, sondern um eine Abrechnung von YouTuber Rezo mit dem Format.

„Wie kann diese Sendung – und insbesondere Heidi Klum – noch nicht gecancelt sein?“ – diese Frage stellt Rezo nach 30 Minuten in seinem neuen Video „GNTM Exposed: Mi$$brauch, Lügen und Minderjährige“. Bereits an dem einen Zitat und der Wortwahl im Titel könnt ihr sehen – der YouTuber geht mit dem Format hart ins Gericht.

Rezo ist verwundert, dass „GNTM“ und Heidi Klum noch nicht gecancelt wurden

In dem insgesamt 31-minütigen Video bedient sich Rezo an Clips aus vergangenen Staffeln, die im TV ausgestrahlt wurden, und an Zusammenschnitten von Videos, die ehemaligen Kandidatinnen in den vergangenen Wochen und Monaten bezugnehmend auf die Sendung aufgenommen haben. Die Verwunderung darüber, dass „GNTM“ und Klum noch nicht gecancelt worden, ist eine Art Fazit in Rezos Video.

>> GNTM 2022: Wer gewinnt heute das Finale von „Germany’s Next Topmodel“? <<

Eigene Hinter-den-Kulissen-Recherchen – wie es etwa Jan Böhmermann in der Vergangenheit mit eingeschleusten Kandidaten in TV-Formaten gemacht hat – gibt es in diesem Fall nicht. Rezo zeigt die Ausschnitte, kommentiert sie und kommt anhand der Erkenntnisse zu einigen Schlüssen. Diese tut er unter anderem im Videotitel kund. Der 29-Jährige fasst die Vorwürfe allerdings auch noch im letzten Teil des Videos zusammen.

>> GNTM 2022: Wurde die Topmodel-Kandidatin Viola von Jan Böhmermann eingeschleust? <<

Treibt „GNTM“ junge Frauen in die Essstörung?

Die Rede dabei ist von „strukturellem Bodyshaming“. Dazu geht Rezo darauf ein, dass es Belege dafür gibt, „wie negativ und toxisch sich die Sendung auf Millionen von Frauen ausgewirkt hat und immer noch auswirkt“. Dabei bezieht er sich auf eine Mitteilung des Bundes-Fachverbandes für Essstörungen. Dort haben demnach ein Drittel der Betroffenen einen Zusammenhang zu „GNTM“ angegeben.

Dazu unterstellt Rezo der Produktion „Inkaufnahme von Körperverletzung für Quote“. In seinem Video zeigt er dazu Szenen, in denen die Füße von Frauen eingecremt wurden. Zuletzt hatte Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa in einem Video berichtet, dass dies gemacht wurde, damit die Models auf dem Laufsteg stolpern.

>> Fake-Vorwürfe bei „GNTM“ – so reagiert ProSieben <<

Rezo über Heidi Klum: „Menschlich hässlich“

Über Klum und andere Juroren der Show sagt Rezo, sie seien „menschlich hässlich“. In Bezug auf Klum spricht er auch von „ernstzunehmenden Missbrauchsvorwürfen gegen eine Ende 40-jährige Multimillionärin“. Immer wieder weist Rezo darauf hin, dass viele Kandidaten in der Sendung noch minderjährig sind. Teil des Formats sei aber, die Kandidaten zu „manipulieren und zu drängen, sich […] für Profit auszuziehen und gegen den eigenen Willen zu sexualisieren.“

Das Video wurde am Mittwochabend veröffentlicht, bereits 15 Stunden später (Donnerstag, 12 Uhr) hat es rund 300.000 Klicks. Dazu trendet Rezo durch seine neue „Zerstörung“ auf Twitter. Dort erhält er viel Zuspruch von Usern, die das Format ähnlich kritisch sehen. Auch im Kommentarbereich des YouTube-Videos ist die Kritik an „GNTM“ groß. ProSieben hat bis dato noch nicht über Social Media auf das Video reagiert.

>> GNTM: So erfolgreich sind diese ehemaligen Kandidatinnen heute <<