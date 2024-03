Stau an Ostern NRW: Baustellen & gesperrte Straßen – das ist bekannt

Die Osterferien in NRW sind im vollen Gange. Eine Zeit, die viele mit ihrer Familie verbringen wollen – und somit volle Autobahnen praktisch vorprogrammiert sind. Hinzu kommt die Streckensperrung der Deutschen Bahn im Ruhrgebiet und Rheinland und so folglich viele Reisende so aufs Auto umsteigen könnten.

Die befürchteten Staus zum Ferienbeginn blieben allerdings aus. Auch an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn gab es keine langen Wartezeiten. Doch die Feiertage stehen noch bevor: Auf welchen Autobahnen wird es dann besonders voll? Das müssen Autofahrer jetzt wissen.

Auf diesen NRW-Autobahnen wird es voll

Zu Beginn des Osterwochenendes und am Ostermontag rechnen Verkehrsexperten mit viel Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. Am Gründonnerstag kommen Pendler und Urlauber gleichzeitig auf die Straßen, am Ostermontag sind Tagesausflügler und Familienbesucher unterwegs.

Größte Staugefahr besteht auf dem Kölner Autobahnring, im Sauerland auf der A45 wegen der gesperrten Talbrücke Rahmede, auf der A1 zwischen Köln und Dortmund, auf der A3 Richtung Süden und Richtung Niederlande.

Besondere Regelung für A1, A2 und A31 über Ostern

Eine gute Nachrichten bleibt dann doch für Autofahrer in NRW übrig: An den Osterferienwochenenden wird es auf den Autobahnen A1, A2 und A31 keine Tagesbaustellen geben. Das teilte die Autobahn Westfalen am Donnerstag, dem 7. März, mit.

Auf diesen Autobahnen gibt es Baustellen

Nichtsdestotrotz wir die Geduld der Reisenden auf die Probe gestellt. Diese Baustellen herrschen auf den Autobahnen NRWs:

A1: Die Ausfahrtspur der A1 Richtung Münster auf die A44 Richtung Kassel ist aufgrund von Bauarbeiten an der Liedbachtalbrücke eingeschränkt. Auf der Baustelle zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg kommt es zudem zur Verengung auf zwei Spuren, zwischen Bramsche und Lohne-Dinklage wird die Fahrbahn auf rund 30 Kilometern sechsstreifig ausgebaut.

Die Ausfahrtspur der A1 Richtung Münster auf die A44 Richtung Kassel ist aufgrund von Bauarbeiten an der Liedbachtalbrücke eingeschränkt. Auf der Baustelle zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg kommt es zudem zur Verengung auf zwei Spuren, zwischen Bramsche und Lohne-Dinklage wird die Fahrbahn auf rund 30 Kilometern sechsstreifig ausgebaut. A44: In Fahrtrichtung Münster wird die Schwelmetalbrücke ab Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 4. April, 5 Uhr, voll gesperrt. In Fahrtrichtung Köln ist nur ein Fahrstreifen frei.

In Fahrtrichtung Münster wird die Schwelmetalbrücke ab Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 4. April, 5 Uhr, voll gesperrt. In Fahrtrichtung Köln ist nur ein Fahrstreifen frei. A2: Zwischen Bottrop und Oberhausen wird die Fahrbahn saniert. In beiden Fahrtrichtungen bleiben drei Fahrstreifen frei, allerdings sind diese in der Breite eingeschränkt.

>> Wochenlange Sperrung auf der A44 bei Düsseldorf: Verkehrschaos droht! <<

Autofahrer, die in Richtung Süden unterwegs sind, haben aufgrund der A45-Sperrung in Nordrhein-Westfalen mehrere Umleitungsoptionen (A1, A3 und A4). Wer trotz Sperrung die „Sauerland-Linie“ befahren möchte, sollte viel Fahrtzeit mitbringen. Auf der A45 werden mehrere Baustellen zwischen Dortmund und Gießen aufgrund von 13 Talbrücken-Neubauten und Brückensanierungen für Staugefahr sorgen.

A42-Vollsperrung im Ruhrgebiet

Besondere Vorsicht ist auch im Ruhrgebiet geboten. Die A42 wird zwischen Herne-Börnig und Kreuz Castrop-Rauxel-Ost voll gesperrt:

Fahrtrichtung Dortmund: Freitag, 22. März, bis Mittwoch, 27. März

Freitag, 22. März, bis Mittwoch, 27. März Fahrtrichtung Duisburg: Donnerstag, 28. März, bis Dienstag, 2. April

Weitere Baustellen in NRW

Auch hier kommt es zu Baustellen und somit zu erhöhtem Verkehrschaos während Ostern:

A30: Baustellen zwischen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern sowie in Ibbenbüren

Baustellen zwischen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern sowie in Ibbenbüren A31: Fahrbahnerneuerung zwischen Reken und Gescher-Coesfeld

Fahrbahnerneuerung zwischen Reken und Gescher-Coesfeld A33: Kampfmittelsondierung zwischen Borgloh und Kreuz Osnabrück-Süd (bis 18. März)

Kampfmittelsondierung zwischen Borgloh und Kreuz Osnabrück-Süd (bis 18. März) A43: Autobahnausbau zwischen Recklinghausen und Herne

Wann sollte man am besten fahren für einen stressfreien Start ins Osterwochenende?

Doch es gibt sie noch, die Tage, auf die es sich auszuweichen lohnt: Am Ostersonntag gebe es in der Regel sogar vergleichsweise leere Autobahnen. Mit Stauchaos sei aber an keinem der Tage zu rechnen, schrieb der ADAC.

