A44 bei Düsseldorf: Wochenlange Sperrung - dann geht es los

Neue Leitplanken, neue Fahrbahn, Sanierungsarbeiten an einer Brücke und ein barrierefreier Notrufsäulenstandort: Die von der Autobahn GmbH geplanten Arbeiten rund um das Autobahnkreuz Ratingen-Ost sind so umfangreich, dass der die A44 hier für gleich vier Wochen gesperrt werden muss.

Konkret bedeutet dies für Autofahrer: Die Autobahn wird zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Ratingen-Schwarzbach in Fahrtrichtung Mönchengladbach von Montag, 15. April, um 10 Uhr, bis Freitag, 17. Mai, um 5 Uhr, gesperrt. Auch die Ausfahrt an der Anschlussstelle Ratingen-Ost ist von der A3 aus Richtung Duisburg kommend gesperrt, aus Richtung Köln kommend aber befahrbar.

Weitere Arbeiten sollen sich über drei Tage an der Auffahrt in der Anschlussstelle Ratingen-Schwarzbach in Fahrtrichtung Mönchengladbach ziehen – hierzu gibt es aktuell noch keinen genauen Termin.

>> Düsseldorfer Rheinalleetunnel: Nächtliche Vollsperrung für fünf Tage angesetzt <<

A44-Sperrung bei Ratingen: Diese Umleitungen sind geplant

Um die Sperrung zu umgehen, müssen Autofahrer die A3 und die A52 im Norden nutzen – entsprechende Hinweise sind eingerichtet. Aufgrund der Sperrung kann es vor Ort und auf den Umleitungswegen entsprechend voller werden.