Düsseldorfer Rheinalleetunnel: Nächtliche Vollsperrung für fünf Tage

Die Sperrungen vom Rheinalleetunnel gehen weiter: Aufgrund von aufwendiger Wartungs-, Kontroll-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten wird der Rheinalleetunnel von Montag, 11. März, bis Freitag, 15. März, nachts in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Nach Angaben der Stadt Düsseldorf sind die Arbeiter jeweils in der Zeit von 22 Uhr abends bis 5 Uhr am Morgen des Folgetages im Einsatz. Am Freitagmorgen um 5 Uhr, 15. März, sollen die Arbeiten dann fertiggestellt sein.

Eine Umleitung in Fahrtrichtung Neuss/stadtauswärts erfolgt über die Düsseldorfer Straße, auf die Pariser Straße, danach rechts in den Heerdter Lohweg, dann nach links zur Anschlussstelle A52 Richtung Mönchengladbach. Von Neuss kommend erfolgt die Umleitung in Richtung stadteinwärts über die Brüsseler Straße.