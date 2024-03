Endlich wieder Ferienzeit in NRW: Ganz egal ob Mallorca, Kanaren oder Griechenland, pünktlich am ersten Ferientag ging es für viele Menschen ab in den Urlaub – und das überraschenderweise ganz ohne Wartezeit.

Denn laut der Website des Flughafens Düsseldorf betrug die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen am Samstag zeitweise nur wenige Minuten. Vor allem in den Vorjahren, aber auch zu Streikzeiten (zuletzt erst am 7. März), hatten Reisende in Düsseldorf zuletzt öfters ein dickes Fell beweisen müssen. Umso schöner, dass es diesmal reibungslos geklappt hat.

Laut eines dpa-Reporters wären am Samstag besonders viele Familien in Düsseldorf unterwegs gewesen, in den Warteschlangen vor Schaltern und Sicherheitskontrollen ging es stetig voran. Für das gesamte erste Ferienwochenende rechnet der Düsseldorfer Airport mit 167.000 Fluggästen.

Wie ihr gut und günstig am Flughafen Düsseldorf parken könnt, verraten wir euch in unserem großen Parkhaus-Guide. Einige praktische Infos zum Ferienstart hat der Flughafen Düsseldorf zudem via Instagram veröffentlicht:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ferienstart am Flughafen Köln/Bonn ebenfalls entspannt

Auch ein Blick zum Flughafen Köln/Bonn bestätigt den positiven Trend: Ein Sprecher des Köln-Bonner Flughafens sprach von „ganz normalen Ferienbetrieb“ ohne besondere Vorkommnisse, die Wartezeiten betrugen am Vormittag vertretbare 10 bis 15 Minuten. Hier sollen laut erster Prognosen am ersten Ferienwochenende insgesamt etwa 77.000 Passagiere abgefertigt werden.

mit Material der dpa