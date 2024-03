Plötzlicher Streik am Flughafen Düsseldorf: So voll ist es wirklich

Lange Warteschlangen, annullierte Flüge und verärgerte Passagiere: Ein unangekündigter Warnstreik des Sicherheitspersonals hat am Donnerstag einen geregelten Ablauf am Düsseldorfer Flughafen quasi unmöglich gemacht.

Flughafen Düsseldorf verurteilt unangekündigten Verdi-Streik

Die Gewerkschaft hatte den Streik erst in der Nacht zu Donnerstag begonnen, was dem Flughafen und den Sicherheitsfirmen keine Zeit ließ, Personalengpässe auszugleichen. Flughafenchef Lars Redeligx kritisierte das Vorgehen als „verantwortungslos“ und „bewusst darauf abzielend, unseren Flughafen und unsere Passagiere zu schädigen.“

Gewerkschaftssekretär Özay Tarim wies die Kritik zurück. Man habe die üblichen zwei Tage Vorankündigung bewusst nicht eingehalten, da der Flughafenbetreiber diese Zeit in der Vergangenheit genutzt habe, um die Lücken mit eigenem Personal zu stopfen und die Wirkung des Streiks zu minimieren.

13 Flüge am Airport Düsseldorf umgeleitet bzw. annulliert

Der Streik führte zu langen Wartezeiten an den Sicherheitsschleusen (bis zu einer Stunde) und zur Absage bzw. Umleitung von 13 der rund 320 Flüge. In Köln/Bonn war am Donnerstag ebenfalls Arbeitskampf angesagt, allerdings nur im Bereich der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle.

Es ist unklar, ob der Streik weitere Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Düsseldorfer Flughafen haben wird. Der Flughafenbetreiber hat angekündigt, alles daran zu setzen, den Flugbetrieb so schnell wie möglich wieder zu normalisieren.

