Die Osterferien in NRW sind im Anmarsch. Eine Zeit, die viele mit ihrer Familie verbringen wollen – und somit volle Autobahnen praktisch vorprogrammiert sind. Hinzukommt, dass die Deutsche Bahn eine Streckensperrung im Ruhrgebiet angekündigt hat und viele Reisende so aufs Auto umsteigen könnten.

Daher rechnet die Autobahn GmbH Westfalen über die Osterferien, die in NRW am 22. März beginnen, mit einem hohen Verkehrsaufkommen. Insbesondere am ersten Wochenende könnten viele Baustellen den Verkehrsfluss stoppen. Das müssen Autofahrer jetzt wissen.

Besondere Regelung für A1, A2 und A31 über Ostern

Eine gute Nachrichten vorweg für Autofahrer in NRW: An den Osterferienwochenenden wird es auf den Autobahnen A1, A2 und A31 keine Tagesbaustellen geben. Das teilte die Autobahn Westfalen am Donnerstag (7. März) mit.

Auf diesen Autobahnen gibt es Baustellen

Nichtsdestotrotz wir die Geduld der Reisenden auf die Probe gestellt. Diese Baustellen herrschen auf den Autobahnen NRWs:

A1: Die Ausfahrtspur der A1 Richtung Münster auf die A44 Richtung Kassel ist aufgrund von Bauarbeiten an der Liedbachtalbrücke eingeschränkt. Auf der Baustelle zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg kommt es zudem zur Verengung auf zwei Spuren, zwischen Bramsche und Lohne-Dinklage wird die Fahrbahn auf rund 30 Kilometern sechsstreifig ausgebaut.

In Fahrtrichtung Münster wird die Schwelmetalbrücke ab Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 4. April, 5 Uhr, voll gesperrt. In Fahrtrichtung Köln ist nur ein Fahrstreifen frei. A2: Zwischen Bottrop und Oberhausen wird die Fahrbahn saniert. In beiden Fahrtrichtungen bleiben drei Fahrstreifen frei, allerdings sind diese in der Breite eingeschränkt.

Autofahrer, die in Richtung Süden unterwegs sind, haben aufgrund der A45-Sperrung in Nordrhein-Westfalen mehrere Umleitungsoptionen (A1, A3 und A4). Wer trotz Sperrung die „Sauerland-Linie“ befahren möchte, sollte viel Fahrtzeit mitbringen. Auf der A45 werden mehrere Baustellen zwischen Dortmund und Gießen aufgrund von 13 Talbrücken-Neubauten und Brückensanierungen für Staugefahr sorgen.

A42-Vollsperrung im Ruhrgebiet

Besondere Vorsicht ist auch im Ruhrgebiet geboten. Die A42 wird zwischen Herne-Börnig und Kreuz Castrop-Rauxel-Ost voll gesperrt:

Fahrtrichtung Dortmund: Freitag, 22. März, bis Mittwoch, 27. März

Freitag, 22. März, bis Mittwoch, 27. März Fahrtrichtung Duisburg: Donnerstag, 28. März, bis Dienstag, 2. April

Weitere Baustellen in NRW

Auch hier kommt es zu Baustellen und somit zu erhöhtem Verkehrschaos während Ostern:

A30: Baustellen zwischen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern sowie in Ibbenbüren

Baustellen zwischen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern sowie in Ibbenbüren A31: Fahrbahnerneuerung zwischen Reken und Gescher-Coesfeld

Fahrbahnerneuerung zwischen Reken und Gescher-Coesfeld A33: Kampfmittelsondierung zwischen Borgloh und Kreuz Osnabrück-Süd (bis 18. März)

Kampfmittelsondierung zwischen Borgloh und Kreuz Osnabrück-Süd (bis 18. März) A43: Autobahnausbau zwischen Recklinghausen und Herne

Auf in den Urlaub: Diese Tage sollten Autofahrer in den Osterferien vermeiden

Doch es gibt sie noch, die Tage, auf die es sich auszuweichen lohnt. Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH des Bundes, empfiehlt, nicht am Freitag oder Samstag in den Urlaub aufzubrechen. Sonntag sei ein besserer Reisetag, schließlich haben die Nachbarbundesländer Niedersachsen und Hessen zeitgleich mit NRW Osterferien.

