„1LIVE Krone“ 2021: Nominierte, Voting und Show – alle Infos

Welche Music-Acts haben 2021 die Nase vorn? Im Dezember sollte in der Jahrhunderthalle Bochum wieder die „1LIVE Krone“ verliehen werden. Durch Corona wird jedoch alles anders. Die Preise werden zwar vergeben, die Gala fällt aber aus – stattdessen gibt es eine Radiosendung. Die Fans haben aber nach wie vor die Wahl und entscheiden durch ihre Stimme, wer am Ende die begehrte Auszeichnung erhält. Mit am Start sind Shirin David, Robin Schulz, Zoe Wees, Milky Chance, Lena, Mark Forster, LEA und Nico Santos.

Die Verleihung des WDR-Musikpreises „1LIVE Krone“ am 9. Dezember ist wegen der Corona-Pandemie als Präsenzveranstaltung abgesagt worden. Statt der geplanten Show vor Publikum in der Bochumer Jahrhunderthalle werden die Preise nun im Rahmen einer Radiosendung verliehen. Das sei „sehr traurig, weil wir mit der großen Liveshow eine Branche gebührend ehren wollten, die sehr unter Corona gelitten hat und immer noch leidet“, erklärte der Sender. Angesichts der Lage sei die Entscheidung aber zum Schutz aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer unvermeidlich, so WDR-Programmchef Jochen Rausch.

Bereits im vergangenen Jahr war der in der Pop-Szene fest verankerte Preis wegen der Pandemie ohne Publikum in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert worden. In diesem Jahr hatte der WDR den Preis eigentlich wieder vor Publikum verleihen wollen. Davon sollte „auch eine starke Signalwirkung für die gesamte Musik- und Entertainment-Branche ausgehen“, wie der WDR noch Anfang November mitgeteilt hatte.

Nichtsdestotrotz wart ihr gefragt: Bis zum 6. Dezember (10 Uhr) konntet ihr auf 1live.de oder in der 1LIVE-App für euren Top-Act voten. Und das waren die Nominierten:

„1LIVE Krone“: Die Nominierten 2021

Beste Künstlerin: LEA, Zoe Wees, Alice Merton, Lena, Shirin David und Mathea

Bester Künstler: Marteria, Clueso, Bosse, RIN, Mark Forster und Danger Dan

Beste Band: Bilderbuch, Milky Chance, Leoniden, Giant Rooks, ÄTNA und Provinz

Beste Single: „Faded Love" von Leony; „Fireworks" von Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks; „Colorado" von Milky Chance; „Your Love" von ATB, Topic, A7S; „Would I Lie To You" von Nico Santos; „Girls Like Us" von Zoe Wees

Bester Dance Act: Topic, Felix Jaehn, Leony, Alle Farben, Purple Disco Machine und Robin Schulz

Bester Hip Hop Act: Pashanim, Loredana, Kontra K, Montez, badmómzjay und Bausa

Pashanim, Loredana, Kontra K, Montez, badmómzjay und Bausa Bester Newcomer Act: LUNA, 01099, ROTE MÜTZE RAPHI, JEREMIAS, Schmyt und Alli Neumann

Die Gewinnerinnen und Gewinner der „1LIVE Krone“ in den Kategorien „Comedy“ und „Sonderpreis“ werden von der 1Live Redaktion ausgewählt. Die Comedy-Krone in diesem Jahr ging an Tedros „Teddy“ Teclebrhan.

