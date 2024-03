Für unbestimmte Zeit: Kölner Agrippabad schließt 2025

Es vereint Schwimmbad, Saunabereich und Fitnessstudio mitten in der Innenstadt: das Agrippabad in Köln. Allein 2022 lockte es knapp 340.000 Besucher, die sich aus normalen Badegästen, Schulen und Schwimmvereinen zusammensetzen, in die großen Hallen in der Kämmergasse 1.

>> Tod im Rutschen-Dschungel: Mann stirbt im Kölner Aqualand <<

Und es sind nicht nur Badegäste, die das Agrippabad regelmäßig nutzen. „Viele unserer Kunden kombinieren das Schwimmen auch mit einem Saunagang und Fitness in unserem Agrippafit“, so Kölnbäder-Sprecherin Judith Jussenhofen zu Tonight News.

Agrippabad in Köln im Überblick

Adresse: Kämmergasse 1, 50676 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6.30-22-30 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 21 Uhr

KVB-Haltestelle: Poststraße (Linien 16, 18, 3 und 4)

Agrippabad in Köln schließt 2025 für unbestimmte Zeit

Stammkunden müssen sich 2025 jedoch für mehrere Monate eine Alternative suchen, denn das Agrippabad in Köln wird für noch unbestimmte Zeit schließen. Kölnbäder-Sprecherin Jussenhofen dazu: „Mehrere Bereiche sind sanierungsbedürftig. Darunter fallen der Sauna- und Fitnessbereich sowie die Fassade.“ Auch die müsse erneuert werden. Aktuell laufe noch eine Ausschreibung, bei der sich europaweit Architekten für die Fassaden-Sanierung bewerben können.

>> Köln: Alle Freibäder im Überblick <<

Agrippabad in Köln wird für 20 Millionen Euro saniert

Jussenhofen weiter: „Für den Sauna- und Fitnessbereich haben wir schon ein Planungsbüro. Die legen gerade den Zeitplan fest.“ Im Laufe des Jahres 2025 muss das Agrippabad dann geschlossen werden.

Ob der Badebetrieb während der Fitness- und Saunabereich-Sanierung geöffnet bleibt, ist unklar. „Eventuell schließen wir alles gleichzeitig oder verschiedene Bereiche zeitversetzt. Darüber werden wir die Öffentlichkeit natürlich informieren, sobald es feststeht“, so die Kölnbäder-Sprecherin weiter. Die Sanierungskosten belaufen sich laut Jussenhofen auf etwa 20 Millionen Euro.

Kölner Agrippabad wegen sexueller Übergriffe in den Schlagzeilen

Zuletzt war das Agrippabad in den Medienfokus geraten, nachdem es einen sexuellen Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen gegeben hatte. Mehrere Jungs im Teenageralter waren über das Kind hergefallen, hatten ihr teilweise in die Bikini-Hose gegriffen. Auch Bezirksbürgermeister Andreas Hupke (Grüne) hatte sich zu dem Vorfall geäußert.