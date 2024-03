Tod im "Aqualand": Mann (†53) stirbt in Kölner Spaßbad

Polizeimeldungen Köln

Tod im Rutschen-Dschungel: Mann (†53) stirbt im Kölner „Aqualand“

1. März 2024

Seine letzten Stunden verbrachte er in einem Kölner Spaßbad: Am Donnerstagabend ist ein 53-Jähriger im "Aqualand" in Köln-Chorweiler verstorben.