Kein „3nach9“ am Freitag – so geht es am 30. September weiter

„3nach9“ ist die älteste TV-Talkshow Deutschlands und bezeichnet sich daher nicht zu Unrecht als „Die Mutter aller Talkshows“. Erstmals live wurde am 19. November 1974 aus Bremen gesendet. Damals waren es noch drei Moderatoren, die durch die Sendung führten.

Einmal monatlich gibt es freitags eine neue Sendung.

Wann läuft die nächste Folge „3nach9“ im TV?

Die nächste Sendung von „3nach9“ mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers läuft am Freitag, 30. September 2022, ab 22 Uhr.

Wer sind die Gäste bei „3nach9“ am 30. September?

Karolien Notebaert

Gerhart Baum

Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer

Wigald Boning

Leeroy Matata

Stefan Fickl

Das sind die Themen bei „3nach9“ am 30. September

Es ist eine schnelllebige Zeit, der Beruf verlangt den Menschen Vieles ab, Familie und Freunde fordern ihre Aufmerksamkeit, die Welt dreht sich immer schneller und gerade nicht zum Guten. Dazu versorgt das Mobiltelefon ständig mit Push-Nachrichten zum aktuellen Weltgeschehen. Wie soll man da bloß den Überblick behalten? Dr. Karolien Notebaert ist Neurowissenschaftlerin und beschäftigt sich tagtäglich mit den neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung. Die Unternehmerin unterrichtet an der Goethe Business School in Frankfurt, wo sie bereits mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet wurde. Wie Intuition und Verstand Entscheidungen beeinflussen und wie es am besten gelingt, die Gedanken einfach mal loszulassen, erzählt die gebürtige Belgierin bei „3nach9“.

Unfassbar, aber wahr: Gerhart Baum feiert am 28. Oktober bereits seinen 90. Geburtstag! Dass der frühere Bundesinnenminister über ein großes politisches und zeitgeschichtliches Wissen verfügt, ist nicht schwer vorstellbar. Aber dass er sich bis heute nach wie vor voller Elan für die Grundrechte der Menschen einsetzt, ist mehr als vorbildlich. Über seinen Antrieb und seine prägendsten politischen und persönlichen Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte, berichtet Gerhart Baum bei „3nach9“.

„Tatort“-Fans des österreichischen Ermittlerduos Bibi Fellner und Moritz Eisner sollten sich bereits jetzt den 2. Oktober in ihren Terminkalender eintragen: Dann gibt es in Das Erste die spannende Folge „Das Tor zur Hölle“. Worum es im aktuellen Fall geht? Das verraten die beiden Schauspieler Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer bei „3nach9“. Seit mehr als 20 Jahren ermitteln sie gemeinsam und entwickelten auch eine persönliche Freundschaft zueinander. Was beide zurzeit am meisten privat beschäftigt, erzählen sie bei „3nach9“.

Komiker und TV-Multitalent Wigald Boning liebt Humor und sportliche Extreme. Der Abenteurer hat bereits den Bodensee durchschwommen, überquerte mit einem Tretroller die Alpen und lief 52 Marathons in nur einem Jahr. Langeweile scheint für den 55-Jährigen ein Fremdwort zu sein. In seinem neuen Werk „Der Fußgänger“ beschäftigt er sich nun mit der Philosophie des Wanderns. Ob zielloses Flanieren, Stechschritt oder Gehumpel: In seinem Buch stellt der Musiker und Moderator dem Menschen, der mitunter den Boden unter den Füßen verloren zu haben scheint, wieder auf denselben. Wie ein reizvoller Trampelpfad ins Glück aussehen könnte, verrät Wigald Boning bei „3nach9“.

Was zählt wirklich im Leben? Zuhören! Und zuhören kann er: Leeroy Matata, der zu Deutschlands erfolgreichsten YouTubern zählt. Aufgrund einer Knochenkrankheit ist der Moderator seit seinem vierten Lebensjahr Rollstuhlfahrer. Während der Oberstufe spielte er Rollstuhlbasketball in der Bundesliga und startete parallel mit Videos auf YouTube durch. Besonders erfolgreich ist Matata mit der Interviewreihe „Leeroy will’ wissen!“, die auch in der ARD zu sehen ist. Inzwischen hat der 25-Jährige über 250 Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen geführt und seine Erfahrungen nun in einem Buch festgehalten. Was er aus diesen Begegnungen gelernt hat und warum es so wichtig ist, zuhören zu können, erzählt der Optimist bei „3nach9“.

Es gehört seit frühester Kindheit zur täglichen Routine: morgens und abends werden die Zähne geputzt. Wer es ganz genau nimmt, schrubbt mit dem Dentalbürstchen nach und gönnt seinen Beißerchen noch eine Extrabehandlung mit Zahnseide. Den Rest erledigt das ärztliche Fachpersonal beim jährlichen Check-up. Prof. Stefan Fickl ist Zahnarzt und klärt auf, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es rund um die Zähne gibt. Der Parodontologe und Implantologe erklärt zudem, was man selbst unternehmen kann, damit die Kauwerkzeuge lange gesund und beißkräftig bleiben.

Hier läuft „3nach9“ als Wiederholung

Folge verpasst? Kein Problem! Am Wochenende bieten sich weitere Gelegenheiten, die aktuelle Folge im TV zu sehen:

Samstag, 1. Oktober, 1.20 Uhr (NDR)

Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 2. Oktober, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 3. Oktober, 1.55 Uhr (NDR)

„3nach9“ als Stream und in der Mediathek

Die älteste Talkshow Deutschlands ist natürlich live. Für die größten Fans gibt es daher sogar die Möglichkeit, sich Tickets für die Aufzeichnung im Studio zu besorgen. Wegen der Corona-Pandemie finden die Sendungen derzeit jedoch ohne Zuschauer statt. Ansonsten findet man „3nach9“ wie alle Talkshows in den dritten Programmen auch in der ARD-Mediathek. Dort könnt ihr bis zu einem Jahr in den Folgen zurückschauen, auch „Klassiker“-Folgen sind dort zu finden. Unter anderem ist dort eine Folge aus dem Sommer 2012 mit Hans-Dietrich Genscher, dem ehemaligen Bundesinnenminister der FDP, zu finden. .

Woher kommt der Name der Talkshow „3nach9“?

Als die Sendung am 19. November 1974 erstmals ausgestrahlt wurde, lief sie noch unter dem Titel „III nach 9“. Dabei hatte die römische Drei gleich mehrere Bedeutungen. Einmal, weil sie in gleich drei Dritten Fernsehprogrammen lief. Nämlich im NDR, bei Radio Bremen und dem damals noch existierenden „Sender Freies Berlin“ (SFB).

Darüber hinaus bedeutete die Drei, dass gleich drei Moderatoren anwesend waren. Inspiriert war das Ganze von der Show „Drei mal Neun“ von Wim Thoelke, die von 1970 bis 1974 ausgestrahlt wurde.

Dabei stellte die Sendung zu Beginn ihrer Ausstrahlung etwas völlig Neues dar. Denn damals ging es noch darum, Sendungen so perfekt wie möglich zu gestalten und umzusetzen. „3nach9“ aber war so konzeptioniert, dass es gar keinem Faden folgen konnte, sondern vielmehr von der Spontaneität der Gäste, der Moderatoren und des Publikums lebte. Das brachte der Show zu Beginn viele hervorragende Kritiken ein.

Wo wird „3nach9“ gedreht?

Produziert wird die Sendung von der Bremedia Produktion GmbH, der Produktionsfirma des Haussenders. Der Drehort ist das Eventstudio von Radio Bremen im Weser-Haus, direkt am Flussufer.

Wer ist Judith Rakers?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Judith Rakers (@judith_rakers)

Die Journalistin und Moderatorin wurde 1976 in Paderborn geboren. Bereits während ihres Studiums in Münster, welches sie 1995 aufnahm, arbeitete Rakers bei den NRW-Lokalsendern Radio Hochstift und Antenne Münster. 2004 begann schließlich ihre Karriere beim Norddeutschen Rundfunk, wo sie das „Hamburg Journal“ moderierte.

2011 erhielt sie den „Deutschen Fernsehpreis“ für ihre Moderation des Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Am 9. Juli 2010 absolvierte Rakers einen ersten Gastauftritt als Moderatorin bei „3nach9“, nur einen Monat später wurde bekannt gegeben, dass sie neben Giovanni di Lorenzo feste Moderatorin wird. Die erste reguläre Sendung mit Rakers wurde am 3. September 2010 ausgestrahlt.

In repräsentativen Umfragen wurde sie zudem zur beliebtesten Nachrichtensprecherin Deutschlands und beliebtesten Talkshow-Moderatorin gewählt.

Wer ist Giovanni di Lorenzo?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 3nach9 (@3nach9_official)

Der deutsch-italienische Journalist, Autor und Moderator wurde am 9. März 1959 in Stockholm (Schweden) geboren. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow „3nach9“. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1979 in Hannover, 1984 machte er seine ersten Schritte als Moderator im TV beim Bayrischen Rundfunk.

Inzwischen ist der Moderator vielfach ausgezeichnet worden. So erhielt er unter anderem 1993 den Theodor-Wolff-Preis, ein Journalistenpreis der deutschen Zeitungen, der seit 1962 jährlich verliehen wird. 2007 wurde er vom Medium-Magazin zum Chefredakteur des Jahres gewählt. Daneben erhielt er noch viele weitere Auszeichnungen. Bei „3nach9“ sitzt er bereits seit 1989 auf der Couch und unterhält Gäste wie Zuschauer.

„3nach9“: Rückblick auf die Moderatoren bis 1974

Wolfgang Menge (1974 bis 1982)

Marianne Koch (1974 bis 1982)

Gert von Paczensky (1974 bis 1975)

Karl-Heinz Wocker (1975 bis 1982)

Carmen Thomas (1975 bis 1977)

Lea Rosh (1982 bis 1989)

Dagobert Lindlau (1982 bis 1989)

Günther Nenning (1982 bis 1989)

Wolfgang Hagen (1986)

Juliane Bartel (1989 bis 1998)

Giovanni di Lorenzo (seit 1989)

Randi Crott (1989 bis 1991)

Ilja Richter (1989 bis 1990)

Gaby Hauptmann (Ende der 1990er)

Amelie Fried (1998 bis 2009)

Charlotte Roche (2009 bis 2010)

Judith Rakers (seit 2010)

