Die Tagesschau um 20 Uhr im Ersten ist fester Bestandteil vieler Fernsehzuschauer in Deutschland. Zu Beginn am 26. Dezember 1952 hatte die noch keinen sichtbaren Sprecher im Einsatz. Das änderte sich am 2. März 1959, als ihr Karl-Heinz Köpcke das erste Mal ein Gesicht gab. Wir zeigen euch alle Tagesschausprecher der Geschichte – aktuelle und ehemalige.