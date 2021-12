Schönste Spielerfrau der NBA? Kourtney Kellar liebt deutschen Basketballer

Kourtney Kellar ist nicht einfach nur Spielerfrau. Die Blondine nur auf ihren Partner zu reduzieren, würde ihr nicht gerecht werden. Schließlich ist das Model aus Los Angeles selbst ein Star. Knapp 700.000 Abonnenten auf Instagram (Stand: 30. Dezember 2021) können nicht lügen. Privat ist sie mit einem NBA-Profi liiert. Wer der Glückliche ist? Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein ist der Mann an ihrer Seite.

Zuletzt hatte Kourtney Kellar als Ring-Girl beim Boxkampf des YouTube-Stars Jake Paul gegen MMA-Fighter Tyron Woodley die Aufmerksamkeit eines größeren Publikums auf sich gezogen. Kein Wunder, bei diesem Anblick:

2017 wurde sie offiziell zur Miss Texas gekürt:

Die gebürtige Texanerin steht bei „Select Model“ unter Vertrag. Dort wird sie mit den Maßen 81-61-89 geführt. Das können wir kaum glauben:

2019 lernte sie in Houston den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein kennen und lieben. Gemeinsame Bilder auf Instagram sind dennoch Mangelware. Das Paar schätzt die Privatsphäre:

Blonde Haare, blaue Augen und ein traumhafter Körper – kein Wunder, dass der deutsche 2,13-Meter-Riese auf Kourtney Kellar abfährt:

Das rastlose Leben einer Spielerfrau

Dass sie zu Hartenstein steht, zeigt schon, dass sie nach seinen Teamwechseln innerhalb der USA mit umzog.

Trennungsgerüchte in US-Medien lassen die beiden kalt.

Humor beweist sie auf Social Media auch durchaus:

Sie modelte in der Vergangenheit bereits für Marken wie „Guess“ und „Fashion Nova“ und war auch schon in zahlreichen Magazinen wie „Maxim“ abgebildet. Beim „Malvie Mag“ schaffte sie es auf die Titelseite:

Von Houston ging es für Kellar und Hartenstein zunächst gemeinsam nach Denver. Von den Nuggets wechselte Hartenstein, der in Eugene im US-Bundesstaat Oregon geboren wurde und in Deutschland für den TV Quakenbrück und die Artland Dragons Basketball spielte, bevor er über den Umweg Kaunas (Litauen) in die NBA wechselte, nach Cleveland und 2021 nach Los Angeles zu den Clippers. In Kalifornien fühlt sich das Paar pudelwohl und ihrer Karriere schadet der Standort Los Angeles mit den vielen Stars in und um Hollywood herum auch mit Sicherheit nicht.

