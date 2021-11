So schön sind die Spielerfrauen der Bundesliga-Stars

Auf dem Platz gehören die Männer an ihrer Seite zur absoluten Spitze. Sie stehen ihnen aber um nichts nach – die Frauen der Bundesliga-Spieler stellen ihre Form allerdings eher auf Instagram unter Beweis:

Mirjana Zuber ist die hübsche Ehefrau von Steven Zuber. Der Profi steht bei der Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Foto: www.instagram.com/mirjanazuber/ Robert Lewandowski und seine Frau Anna posieren mit DFB-Pokal und Meisterschale. Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts Pool/dpa Angelino spielt auch weiterhin für RB Leipzig, hier zeigt Freundin Rocio Galindo ihre Vorzüge. Foto: Instagram/_rociogalindo Von Frankfurt nach Leipzig und somit zu Angelino ging es im Sommer 2021 für André Silva und seine Partnerin Maria Rodrigues. Foto. Instagram/maria_hrodrigues Silvas Ersatz im Frankfurter Sturm? Rafael Borré aus Südamerika. Auch er bringt schlagfertige Unterstützung mit – wir stellen Anita Caicedo vor! Foto: Instagram/anitacaicedoh95 Ein Star des FC Bayern und seine bessere Hälfte: Leroy Sané und Candice Brook. Foto: Instagram/leroysane19 Sportlich sportlich! Eine Figur auf ihrem Instagram-Profil macht Catarina de Fonseca, die Freundin von Bielefeld-Verteidiger Guilherme Ramos. Foto: Instagram/catarinadafonseca_ Florian Niederlechner steht für den FC Augsburg auf dem Platz. Privat steht er vor allem auf Freundin Melanie. Foto: Screenshot Instagram/le_mel_g Auf dem Flügel von Union Berlin soll Pawel Wszolek glänzen, seine Frau Magda tut es schon! Foto: Instagram/magwsz Auch ihr Mann spielt für den BVB: Rafaella ist die Frau von Axel Witsel. Foto: Screenshot Instagram/r_babyberry Yann Sommer steht für Borussia Mönchengladbach im Tor. Hier ist er mit seiner Frau Alina zu sehen. Foto: Screenshot Intagram/ysommer1 Lucas Tousart soll ein Anker im Großprojekt Hertha BSC werden – mit dabei in der Hauptstadt Freundin Blandine Laval. Foto: Instagram/lucas_tousart Sofie Storm Gregersen ist die Freundin von Jesper Lindström, der seit Sommer 2021 für Eintracht Frankfurt spielt. Foto: Instagram/sofiestormgregersen Thomas Meunier spielte vor seiner Zeit beim BVB unter anderem in Paris. An seiner Seite ist auch in Westfalen Deborah Panzokou. Foto: Instagram/thomas12meunier Die Frau von Marcel Halstenberg, Profi bei RB Leipzig, heißt Franziska. Foto: Screenshot Instagram/crazycatwoman23 Gladbach-Profi Matthias Ginter ist mit seiner Christina verheiratet. Foto: Screenshot Instagram/chrissy_ginter Seit Jahren schon an der Seite von Dortmund-Profi Marco Reus ist Scarlett Gartmann. Foto: Arne Dedert/dpa Joel Pohjanpalo spielt für Bayer Leverkusen. Catharina Gericke ist die Frau an der Seite des Finnen. Foto: Instagram/cathagericke Nach vielen Jahren in Hannover zog es Waldemar Anton und seine Frau Jennifer 2020 nach Stuttgart. Foto: Instagram/wowaanton31 Christian Günter, Spieler beim SC Freiburg, zeigt sich hier mit Freundin Katrin. Foto: Screenshot Instagram/miss.schumi Für Davie Selke lief es bei Werder Bremen zuletzt nicht immer so optimal. Bei seiner Freundin Evelyn Konrad dürfte er aber einen Stammplatz sicher haben. Wie es bei Hertha läuft, bleibt abzuwarten. Foto: Screenshot Instagram/evelynniiee Joshua Kimmich und seine Freundin Lina Meyer feiern beim traditionellen Besuch der Mannschaft des FC Bayern München auf dem Oktoberfest. Foto: Paulaner/Sampics/dpa Routinier im Schweizer Nationalteam und nun in Mainz aktiv. Silvan Widmer hat da die Unterstützung von Celine, seiner Frau. Foto: Instagram/celine.widmer Einst galt er als größtes BVB-Talent, nun will es Felix Passlack im zweiten Versuch in Dortmund packen – mit dabei seine Freundin Hannah Robenek. Die hat aber auch ohne Passlack einen guten Beschützer... Foto: Instagram/hannah.robenek So sieht Karneval in Köln aus: FC-Spieler Jonas Hector mit seiner Frau Annika. Foto: Screenshot Instagram/_jonashector14 Anfang August 2021 war im Hause Polter viel los: Sebastian wechselte nach Bochum, seine Partnerin Ilena wurde 30. Foto: Instagram/polti9 Ihr Ehemann Emil steht bei RB Leipzig unter Vertrag: Shanga Forsberg. Foto: Screenshot Instagram/shangaforsberg David Raum hat mit Teilnahmen bei Olympia und der U21-EM im Sommer 2021 viel zu tun gehabt. Für Urlaub mit seiner Freundin war da für den Hoffenheim-Profi wenig Zeit. Foto: Instagram/evakatharinaa Bundesliga-Rückkehrer Timo Baumgartl ist glücklich mit seiner Julia liiert. Foto: Instagram/julia_ngsa Schick, schick! Lena Selnes kann sich im Abendkleid absolut sehen lassen, ihr Partner ist Leipzigs Stürmer Alex Sorloth. Foto: Instagram/asorloth Jacob Laursen soll Arminia Bielefeld in der Liga halten. Mit dabei in Ostwestfalen nicht nur Unterstützung auf vier Beinen, sondern auch Freundin Helena. Foto: Instagram/jacoblaursen58 Wieder in Hoffenheim: Elena und Sebastian Rudy. Foto: Screenshot Instragram/rudy_sebastian19 In München längst eine Institution: Thomas und Lisa Müller.Foto: Tobias Hase/dpa Marwin Hitz ist bei Dortmund nicht die klare Nummer eins, bei seiner Frau Patricia schon. Foto: Screenshot Instagram/marwinhitz Alphonso Davies zählte zu den Durchstartern der vergangenen Jahren. Seine Freundin ist übrigens ebenfalls Profi-Fußballerin, Jordyn Huitema spielt für Paris Saint-Germain. Foto: Instagram/jordynhuitema

Was die Spielerfrauen in Deutschland betrifft, steht sie an der Spitze. Izabel Goulart hat Kevin Trapp kennengelernt, als der Eintracht-Torwart noch bei Paris Saint-Germain spielte. Nun zurück in der Main-Metropole geht es auch für das Model immer wieder nach Frankfurt.

Gerade auf Instagram ist Goulart aber eine eigene Marke, steht ihrem Mann im Grunde um nichts nach. Ähnlich sieht das auch bei Robert Lewandowskis Frau Anna Lewandowska aus, die in ihrer polnischen Heimat als Unternehmerin und Fitness-Model sehr gefragt ist.

Kurioserweise ist eine der bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands aktuell nur bedingt eine. Ina Aogo hat den Begriff der „Spielerfrau“ im Social-Media-Zeitalter mit ihrer Eigenpromotion neu geprägt und hat große Popularität erlangt. Ihr Mann Dennis spielt aber mittlerweile nicht mehr.

Eine Renaissance nach einer zwischenzeitlich sportlich schwierigen Phase ist Thomas Müller bei den Bayern gelungen. Der Tiefpunkt seiner Schaffenskrise unter Ex-Trainer Niko Kovac war wahrscheinlich, als ausgerechnet seine sonst eher zurückhaltende Frau Lisa Müller den Trainer während eines Spiels attackierte.

Was aus sportlicher Sicht unumstritten ist, gilt sicherlich auch für die Spielerfrauen: Die Bundesliga zählt zu den besten Ligen der Welt. Allerdings hat auch die Konkurrenz einiges zu bieten.

In Spanien sticht natürlich der Name Shakira heraus, in Italien dreht sich vieles um Georgina Rodriguez, die Partnerin von Cristiano Ronaldo, und in der Premier League zaubern die Frauen der ehemaligen Bundesliga-Stars Bernd Leno, Roberto Firmino und Kevin de Bruyne.