James Arthur 2024 in Mönchengladbach: Alle Infos zum Auftritt im SparkassenPark

Diese Nachricht dürfte garantiert für Freudenschreie bei den Fans von James Arthur sorgen: Der beliebte britische Sänger kündigte seine Rückkehr auf die Bühne an. Im Rahmen seiner „Bitter Sweet Love World Tour“ wird der Musiker durch Großbritannien und Europa reisen. Während dieser macht der Künstler 2024 auch Halt für ein Open-Air-Konzert in Mönchengladbach. Es handelt sich dabei um den einzigen Auftritt in NRW! Alle Infos zum Event findet ihr hier.

Wann und wo findet der Auftritt von James Arthur 2024 statt?

James Arthur wird sein Konzert am Donnerstag, den 30. Mai 2024, im Mönchengladbacher SparkassenPark geben.

James Arthur in Mönchengladbach 2024: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Konzert von Arthur James in Mönchengladbach am 30. Mai 2024 sieht wie folgt aus:

Einlass: tba

Auftritt James Arthur: tba

James Arthur in NRW: Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Eintrittskarten für das Konzert werden demnächst im Vorverkauf erhältlich sein. So startet der Streamingdienst RTL+ in Zusammenarbeit mit der Telekom einen Ticket-Prio-Sale am 6. Dezember um 10 Uhr. Die Eintrittskarten können dann beim Streamingdienst und bei MagentaMusik exklusiv erworben werden.

24 Stunden später, also am 7. Dezember 2023 um 10 Uhr, startet ein Presale bei Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkauf startet hingegen am 8. Dezember um 10 Uhr. Die Eintrittskarten können dann an allen gängigen Vorverkaufsstellen gekauft werden.

Wie viel die Karten kosten, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir halten auch jedoch auf dem Laufenden.

Konzert von James Arthur: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum SparkassenPark?

Wollt ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum SparkassenPark in Mönchengladbach, so habt ihr ab dem Hauptbahnhof Mönchengladbach drei Buslinien zur Wahl. Nehmt entweder die 007, die 017 oder die 008. Diese fahren euch entweder zur Haltestelle „Mönchengladbach Nordpark“, „Nordpark Busbahnhof“, zur „Belgrader Straße“ oder zur „Enscheder Straße“.

Außerdem wird nach Open-Air-Konzerten ebenso wie nach Bundesligaspielen im BorussiaPark regulär ein Shuttle-Bus-Service für alle Besucher eingesetzt. Das bedeutet, dass euch Busse vom SparkassenPark in die Innenstadt fahren, wo ihr dann mit Bus und Bahn weiterkommt.

SparkassenPark in Mönchengladbach: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Da das Stadion der Gladbacher Borussia gleich auf der anderen Seite liegt und die Infrastruktur rund um das Gelände genau für solche Events ausgelegt ist, gibt es quasi rundherum um das Areal Parkplätze. Je nach Größe der Veranstaltung stehen die Parkplätze P4, P5, P6 und P7 zur Verfügung. Wer die Parkfläche nutzen möchte, muss sich aber auf Gebühren einstellen. Diese liegen zwischen vier und sechs Euro.

Gebt für euer Navi am besten folgende Adresse ein:

41179 Mönchengladbach, Am Hockeypark 1

Reist ihr aus dem Süden an, schaut, dass ihr auf die A61 in Richtung Mönchengladbach kommt. Dort nutzt ihr dann die Ausfahrt Mönchengladbach-Holt und fahrt dort links auf die B57 in Richtung Rheindalen auf die Aachener Straße. Nach etwa einem Kilometer müsst ihr rechts abbiegen auf „Am Nordpark“. Dann müsst ihr nur noch geradeaus fahren und gelangt automatisch ans Ziel.

Kommt ihr aus Richtung Düsseldorf und Venlo, nutzt die A52 und fahrt bis zum Autobahnkreuz Mönchengladbach. Dort wechselt ihr auf die A61 bis zur Ausfahrt „Nordpark“. An der Ausfahrt biegt ihr dann rechts ab. Die nächste Möglichkeit biegt ihr erneut rechts auf die Zubringerstraße zum Nordpark ab. Dieser Straße folgt ihr etwa einen Kilometer, bis der SparkassenPark schließlich auftaucht.