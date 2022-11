Cranger Weihnachtszauber 2022: Wie teuer ist der Glühwein? Alle Preise auf einen Blick!

Da leuchten nicht nur die Augen der Kinder: Wenn der Cranger Weihnachtszauber seine Zelte vom 17. November bis Silvester auf dem Festplatz Herne-Crange aufschlägt, geraten auch alle großen Kinder schnell ins Schwärmen. Als größter mobiler Weihnachts-Themenmarkt Europas erwarten euch hier nicht nur zahlreiche Fahrgeschäfte, sondern auch heißer Glühwein und eine ganz besondere, lokale Spezialität: das Cranger-Weihnachtsbier!

>> Cranger Weihnachtszauber 2022: Neuheiten, Fahrgeschäfte & Highlights – alle Infos zur Weihnachtskirmes <<

Das sind die Glühweinpreise beim Cranger Weihnachtszauber 2022

Fangen wir mit einer guten Nachricht an: Obwohl vieles deutlich teurer geworden ist, dürft ihr euch bei den Glühweinpreisen entspannen. Eine Tasse (0,2 Liter) kostet 3,50 Euro – und ist damit im Schnitt mit weiteren Weihnachtsmärkten im Pott. Einzig Dortmunder kommen mit einem Preis von 3 Euro noch günstiger davon.

Wer im Rudel gut gelaunter Freunde, zusammen mit der Familie oder mit Kollegen unterwegs ist, kann sich beim Cranger Weihnachtszauber auch gleich eine ganze Kanne Glühwein auf den Tisch stellen: 2 Liter kosten 30 Euro – so spart ihr euch nochmal 5 mühselig verdiente Euronen.

Ihr mögt euren Glühwein am liebsten mit Schuss? Rum oder Ameretto treiben den Preis um einen Euro nach oben auf 4,50 Euro für die 0,2 Liter Tasse. Neben dem klassischen Glühwein wird übrigens natürlich auch weißer Glühwein angeboten – die Preise bleiben gleich.

Fazit: Wer sich die ein oder andere Fahrt auf dem „Break Dance“ oder dem „Apollo 13“ spart, kann beim Glühwein dafür umso besser zuschlagen.

>> Weihnachtsmärkte 2022 in NRW: Die schönsten Adventsmärkte <<

Cranger Weihnachtszauber 2022 mit speziellen Glühweintassen – ein beliebtes Sammlerobjekt

„Aber der Glühwein hier kostet unverschämte 6,50 Euro!“ mag jetzt jemand denken, der gerade vor Ort ist. Aber keine Sorge: der Preis entsteht durch stolze 3 Euro Pfand, welche auf den Preis von 3,50 Euro aufgeschlagen werden. Der Grund für den hohen Pfand: Die speziellen Glühweingläser beim Cranger Weihnachtszauber sind nicht nur aufgrund des Inhalts heiß begehrt, sondern werden gerne auch mal mit nach Hause genommen.

Aufgedruckt auf dem hochgezogenen Glas findet sich das diesjährige Motto des Weihnachtszaubers „Love, Peace and Joy“ – und im Gegensatz zu den fiesen Plastikbechern der Konkurrenz sehen diese Gläser hier echt gut aus. Für die restlichen Getränke wird übrigens meist 1 Euro Pfand für Gläser, Pinnchen und Kannen verlangt.

Getränkepreise beim Cranger Weihnachtszauber 2022: So teuer sind Kakao, Kaffee und Eierpunsch

Keine Lust auf Alkohol? Kein Problem, aber leider ähnlich teuer: Kakao (0,2 Liter) kommt für 3,50 Euro auf den Tisch, die Kanne auch hier für 30 Euro, mit Schuss 4,50 Euro – aber ihr wolltet ja keinen Alkohol, oder?

Der Kaffee wird beim Cranger Weihnachtszauber stilecht in der gleichnamigen Weihnachtszaubertasse serviert und kostet 3 Euro (plus 1 Euro Pfand), Tee gibt es in verschiedenen Sorten für 2 Euro.

Last but not least die Klassiker: Eierpunsch und Jagertee kosten stramme 5 Euro, Lumumba mit Rum und großer Sahnehaube wird für 4,50 Euro verkauft, der Grog für 4 Euro. Die Kleinen dürfen sich über alkoholfreien Kinderpunsch für 3 Euro freuen.

>> Weihnachtsmarkt in Dortmund 2022: „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh mit zauberhafter Atmo <<

Getränkepreise beim Cranger Weihnachtszauber 2022: Bier, Säfte, Erfrischungsgetränke

Eine weitere Spezialität beim Cranger Weihnachtszauber ist das speziell gebraute Cranger Weihnachtsbier – ein dunkles Bier vom Fass. Unbedingt mal probieren! Das sind die Preise für Kaltgetränke beim Cranger Weihnachtszauber in diesem Jahr (via WAZ):

Krombacher vom Fass, 0,3 Liter: 3,50 Euro

Cranger Weihnachtsbier vom Fass (dunkel), 0,3 Liter: 3,50 Euro

Krombacher Radler, Flasche 0,33 Liter: 3,50 Euro

Krombacher, Flasche 0,33 Liter: 3,50 Euro

Krombacher Radler alkoholfrei, Flasche 0,33 Liter: 3,50 Euro

Coca Cola, Light, Zero, Flasche 0,2 Liter: 3,00 Euro

Fanta, Flasche 0,2 Liter: 3,00 Euro

Sprite, Flasche 0,2 Liter: 3,00 Euro

Mineralwasser, Flasche 0,25 Liter: 2,50 Euro

Apfelsaft, Flasche 0,2 Liter: 3,00 Euro

Orangensaft, Flasche 0,2 Liter: 3,00 Liter

Getränkepreise beim Cranger Weihnachtszauber 2022: Jägermeister, Wodka und Prosecco