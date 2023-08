„Nur halb so viel Spaß“: Diese Sache stört viele Besucher der Cranger Kirmes 2023

Seit Donnerstag, dem 3. August, findet in Herne wieder die Cranger Kirmes statt – das größte Volksfest in NRW. Rund vier Millionen Menschen werden bis zum Ende des XXL-Events am 13. August erwartet.

Während viele Rummel-Fans aus NRW die Veranstaltung sehnsüchtig erwartet haben, tummeln sich unter ihnen jedoch auch einige, die seit Beginn des Jahrmarktes deutliche Kritik an der diesjährigen Ausgabe äußern. Schuld sei dabei vor allem eine Sache.

Cranger Kirmes 2023: Regenschauer und Gewitter machen das XXL-Event kaputt

So ruiniere die derzeitige Wetterlage vielen die Freude auf die Cranger Kirmes, wie der Kommentarspalte des unten angehangenen Postings der offiziellen Facebook-Seite des Jahrmarktes zu entnehmen ist. Tatsächlich hatte das Riesen-Volksfest in diesem Jahr wettertechnisch keinen guten Start. So regnet es seit der Eröffnung am vergangenen Donnerstag quasi unterbrochen auf dem Festplatz in Herne.

„Ich freue mich auch schon sehr darauf, aber im Regen macht es nur halb so viel Spaß“, drückt eine Kommentatorin ihre Ernüchterung zur aktuellen Situation aus. Sie wolle noch ein paar Tage warten, bis das Wetter wieder besser ist und das Volksfest dann besuchen.

Ähnlich sieht es auch ein anderer Facebook-User: „Wenn es weiter regnet, gehe ich nicht zur Cranger Kirmes“, schreibt er. Sollte das Wetter in dieser Woche jedoch besser werden, würde er „natürlich“ gehen.

Ein anderer Kommentar-Schreiber drückt seinen Frust auf sarkastische Art und Weise aus: „Viel Spaß beim Regen“, wünscht er allen, die bei einem Besuch auf der Cranger Kirmes bei Schlechtwetter nicht absehen.

Trotz Regen auf die Cranger Kirmes 2023

Doch nicht alle Rummel-Enthusiasten lassen sich von einem Abstecher zur Cranger Kirmes abhalten. „Regenjacke und Gummistiefel und ab geht’s. Ich lass mir doch vom Wettergott nicht mein Crange verderben“, schreibt eine Facebook-Userin optimistisch. Dafür erhält sie Zuspruch. „Richtige Einstellung“, kommentiert ein anderer Nutzer ihren Beitrag.

Der gleichen Meinung ist auch eine andere Frau: „Wir gehen auch im Regen“, schreibt sie. Ihre Begründung: „Crange ist nur einmal im Jahr.“

Ein anderer User schreibt, dass trotz des schlechten Wetters viele Menschen zur Eröffnung der Kirmes gekommen seien. Das mache den Rummel-Liebhaber glücklich: „Woanders hauen sie ab, hier nicht. Das ist Crange.“

Mit seiner Beobachtung hat er nicht unrecht. Wie die Veranstalter auf der offiziellen Website der Cranger Kirmes berichten, seien am Donnerstag, dem Eröffnungstag des Spektakels, trotz Regens rund 100.000 Besucher gekommen. Bis Sonntagabend seien sogar über eine Million Besucher auf den Festplatz am Rhein-Herne-Kanal geströmt.

Das sagt der Schaustellerpräsident zur Wetterlage auf der Cranger Kirmes 2023

Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbunds, zeigt sich angesichts der Besucherzahlen optimistisch: „Es kommt ein Schauer, und die Straßen sind leer. Dann kommt die Sonne raus, und die Straßen sind wieder voll“, sagt er in einer offiziellen Pressemitteilung der Cranger Kirmes.

Von dem Wetter sollten sich Besucher nicht abschrecken lassen: „Karussellfahren macht auch bei Regen Spaß. Bitte nehmt die Regenmäntel mit und kommt auf Crange“, appelliert er an alle, die noch daran zweifeln, ob sie zur Cranger Kirmes kommen sollten, in einem Interview mit der „WAZ“.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, stehen die Chancen jedenfalls gut, dass sich das Wetter zur Wochenmitte wieder bessern wird und Schauer und Gewitter endlich nachlassen. Auch das könnte nochmal Anreiz für viele sein, das Volksfest doch noch zu besuchen.

Diese Fahrgeschäfte und Attraktionen machen auch bei Regen auf der Cranger Kirmes 2023 Spaß

Glücklicherweise gibt es auf der Cranger Kirmes auch einige Fahrgeschäfte, bei denen Besucher trocken bleiben. Dazu gehört unter anderem die Geister-Villa, welche in diesem Jahr ihre Premiere auf dem Volksfest feiert. Ebenfalls neu und wetterfest ist die Villa Wahnsinn. Hierbei handelt es sich um ein Funhouse, in welchem Kirmes-Gänger ihr Geschick unter Beweis stellen müssen.

Trocken bleiben Rummel-Fans auch bei den Auftritten der Schlager-Stars beim „Schlagerherz auf Crange“. Die Veranstaltung im Festzelt gehört bereits seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des XXL-Events. In diesem Jahr dürfen sich Besucher unter anderem auf Peter Wackel, Jörg Bausch, Anna Maria Zimmermann und Olaf Henning freuen. Für die Veranstaltung am 9. August um 18 Uhr benötigen Interessierte allerdings eine Eintrittskarte.

Alle weiteren Informationen zur Cranger-Kirmes haben wir hier für euch zusammengefasst.