Cranger Kirmes 2023 läuft auf Hochtouren: Öffnungszeiten, Preise und Wetter – eine Übersicht

Die Cranger Kirmes in Herne ist gestartet! Das größte Volksfest NRWs und das zweitgrößte Deutschlands öffnete am 3. August 2023 seine Pforten. Seiher sind das Riesenrad, die Imbissbuden und die vielen Fahrgeschäfte und Achterbahnen zurück am Rhein-Herne-Kanal. Welche Neuerungen es in diesem Jahr gibt, wie die Anfahrt gelingt und welche Fahrgeschäfte auf der Cranger Kirmes 2023 zu finden sind, erfahrt ihr hier.

Wie sind die Öffnungszeiten der Cranger Kirmes 2023?

Die Cranger Kirmes geht dieses Jahr mit längeren Öffnungszeiten an den Start. Die Änderungen fallen allerdings nur sehr klein aus. So empfängt die Riesen-Kirmes ihre Besucher schon seit Donnerstag (3. August) – so früh wie noch nie.

Die Fahrgeschäfte starteten zum Kirmes-Auftakt bereits um 14 Uhr, zwei Stunden früher als in den Vorjahren.

Wo findet die Cranger Kirmes 2023 statt?

Die Cranger Kirmes findet im Herner Stadtteil Crange auf dem Cranger Kirmesgelände statt. Insgesamt 110.000 Quadratmeter bieten genug Platz für über 500 Schausteller.

Wie viele Besucher kommen zur Cranger Kirmes 2023?

Jährlich kommen rund vier Millionen Menschen zum Volksfest, was etwa 400.000 Besuchern pro Tag entspricht. Damit erlangte die Cranger Kirmes aufgrund dieser Dichte auch den zweifelhaften Titel als „überlaufenstes Volksfest der Welt“.

Cranger Kirmes 2023: Wie sind die Öffnungszeiten?

Donnerstag, 3. August: 14 bis 24 Uhr

Freitag, 4. August: 13 bis 2 Uhr

Samstag, 5. August: 13 bis 2 Uhr

Sonntag, 6. August: 11 bis 24 Uhr

Montag, 7. August: 13 bis 24 Uhr

Dienstag, 8. August: 13 bis 24 Uhr

Mittwoch, 9. August: 13 bis 24 Uhr (Familientag)

Donnerstag, 10. August: 13 bis 24 Uhr

Freitag, 11. August: 13 bis 2 Uhr

Samstag, 12. August: 13 bis 2 Uhr

Sonntag, 13. August: 11 bis 24 Uhr

Eintritt: Wie teuer ist die Cranger Kirmes 2023?

Wer die Kirmes in Crange besuchen möchte, muss erstmal keinen Eintritt bezahlen, der Besuch der Kirmes ist kostenlos. Für die Fahrgeschäfte, die Imbissbuden und alle weiteren Vergnügungen muss aber ganz normal bezahlt werden.

Wie viel kostet ein Bier auf der Cranger Kirmes, wie viel eine Currywurst?

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten und Rohstoffpreise mussten die Bierpreise im vergangenen Jahr angezogen werden. So mussten je nach Stand bis zu 70 Cent mehr für ein Glas Bier ausgeben.

Auch auf anderen Festen wie dem Karneval in Köln oder auf den närrischen Veranstaltungen Düsseldorf mussten Biertrinker in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen.

Welche Fahrgeschäfte gibt es bei der Cranger Kirmes 2023?

Insgesamt bietet die Cranger Kirmes für über 500 Schausteller Platz. Diese beinhalten ca. 50 Laufgeschäfte, Karussells und Showbuden. Darunter sind auch 15 Fahrgeschäfte, die speziell auf Kinder ausgerichtet sind. Ein Highlight ist auch das Riesenrad, was nicht nur einen fantastischen Ausblick auf den Rhein-Herne-Kanal bietet, sondern darüber hinaus auch zu einem kleinen Picknick in luftiger Höhe einlädt.

Neu oder zum ersten Mal in Crange sind folgende Attraktionen:

Airwolf (neu auf Crange)

Escape (neu auf Crange)

Geister Villa (neu auf Crange)

Villa Wahnsinn (neu auf Crange)

Mit dabei sind diese Hochfahrgeschäfte und Achterbahnen:

Aeronaut (Hochkettenflieger, 73 Meter)

Alpina-Bahn (Achterbahn)

Riesenrad Bellevue

Gladiator (Looping-Flugkarussell, 62 Meter)

Hangover (Freifallturm, 85 Meter)

Infinity (Riesenschaukel, 65 Meter)

Konga (Riesenschaukel, 45 Meter)

Wilde Maus XXL 4 (Achterbahn)

Ordentlich durchgeschüttelt werdet ihr auf:

Big Monster

Break Dance No 2

Disco-Jet

Escape

Happy Sailor

Predator

Shake’n’Roll

Voodoo Jumper

Wellenflug

Autoscooter:

Diamond

Drive-In

Millenium Drive

Number 12

Geisterbahnen:

Geister Villa (neu auf Crange)

Die große Geisterbahn 2

Wasserbahnen:

Auf Manitus Spuren

Rio Rapidos

Kinder können sich auf diese Attraktionen freuen:

Baby 2000

Carussell-Circus

Crazy Clown

Fantastische-Reise 2

The Flying Airdance

Kettenflieger

Kinderparadies 1

Lustige Seefahrt

Orient-Zauber

Rallye-Master

Sahararally

Sieben Himmelfahrten

Star-Trek

Toy Wheel

Völz’ Piraten Scooter

Willy der Wurm

Cranger Kirmes 2023: Wie sind die Wetteraussichten?

„Wann wird es endlich Sommer?“ fragen sich in diesen Tagen viele Menschen bei dem Regenwetter. Und auch die Kirmes-Fans wollen die Cranger Kirmes am liebsten bei schönem Wetter erleben. Wir haben die Aussichten für das große Volksfest im Ruhrgebiet.

Der offizielle Kirmesplan zur Cranger Kirmes 2023: Was ist wo?

Bei rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäften kann man schonmal den Überblick verlieren! Was steht wo? Wo sind die Neuheiten? Wie kann ich meinen Kirmesrundgang planen? Der Crange-Plan zeigt Euch, wo es langgeht. Das PDF findet ihr ganz einfach hinter diesem Link zum Download.

Ministerpräsident Wüst und Michelle bei der Eröffnungsfeier dabei

Hoher Besuch hat sich zur Eröffnung der diesjährigen Kirmes angekündigt: Ministerpräsident Hendrik Wüst nahm am Freitag, 4. August, an der offiziellen Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes mit feierlichem Fassanstich teilnehmen und ein Grußwort sprechen. Schlagersängerin Michelle sorgte für Stimmung im Festzelt. Fotos und Infos zum Promiaufkommen in Herne findet ihr hier.

Das Programm der Cranger Kirmes 2023: Festumzug, Rainbow Monday und Partys

Die anderthalb Wochen in Crange sind wieder einmal vollgepackt mit einem bunten und sehenswerten Programm:

Donnerstag, 3. August 2023: Showprogramm am Reiterhof (ab 12 Uhr)

Donnerstag, 3. August 2023: 1. Kirmesbummel (ab 14 Uhr)

Donnerstag, 3. August 2023: 90er-Jahre-Party im Biergarten Zum Lieblingsmensch (ab 18 Uhr)

Freitag, 4. August 2023: Offizielle Eröffnungsfeier, u.a. mit Hendrik Wüst (ab 14 Uhr)

Freitag, 4. August 2023: Eröffnungsfeuerwerk (ab 22.30 Uhr)

Samstag, 5. August 2023: Festumzug vom St. Jörgen-Platz zur Kirmes (ab 10.30 Uhr)

Montag, 7. August 2023: Treff im Zelt in der Cranger Festhalle (ab 19 Uhr)

Montag, 7. August 2023: Rainbow Monday im Morck’s Max & Moritz (ab 20 Uhr)

Dienstag, 8. August 2023: Kindernachmittag in der Cranger Festhalle (ab 16 Uhr)

Mittwoch, 9. August 2023: Familientag (ab 13 Uhr)

Mittwoch, 9. August 2023: Schlagerherz auf Crange in der Cranger Festhalle (ab 18 Uhr)

Donnerstag, 10. August 2023: Los Gerlachos im Lehnerts Hof (ab 19 Uhr)

Donnerstag, 10. August 2023: Se7en Cent in Steinmeister’s Bierpavillon (ab 19 Uhr)

Sonntag, 13. August 2023: Abschlussfeuerwerk (ab 22.30 Uhr)

Cranger Kirmes 2023: Festumzug erstmals ohne Pferde

Im vergangenen Jahr gab es einen Todesfall auf der Düsseldorfer Rheinkirmes beim Umzug, ein Pferd brach tot zusammen. Seither wird mit Argusaugen darauf geschaut, wie es um die Sicherheit der Tiere bei einem solchen Event bestellt ist. Auch auf der Cranger Kirmes 2023 wird auf die Reitergruppe mitsamt der 13 Pferde verzichtet, die sonst beim Umzug dabei sind.

Die strengeren Leitlinien gelten seit Beginn des Jahres in Nordrhein-Westfalen. Aus dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz heißt es, man solle „für den Einsatz von Pferden in Brauchtumsveranstaltungen einen größtmöglichen Schutz der Pferde und der Sicherheit von Beteiligten und Zuschauern der Veranstaltung gewährleisten“.

Cranger Kirmes 2023: Wann ist das Feuerwerk?

Am 4. August, dem Eröffnungstag, wird es ein Eröffnungsfeuerwerk geben. Ein weiteres Feuerwerk bildet schließlich den Abschluss der Cranger Kirmes am 13. August. Beide Feuerwerke starten jeweils um 22.30 Uhr über dem Rhein-Herne-Kanal.

Cranger Kirmes 2023: Wann ist der Familientag?

Der Familientag findet am Mittwoch, 9. August, statt. Das bedeutet, dass die Fahrgeschäfte an jenem Tag günstigere Tickets anbieten und auch die Verkaufsstände die Preise an diesem Tag etwas senken werden. Dabei sind die Reduzierungen nicht allein auf Familien begrenzt, von den günstigeren Tickets haben alle Besucher etwas.

Anfahrt: Wie gelangt man zur Cranger Kirmes?

Da das Areal um die Cranger Kirmes während des Volksfestes großräumig gesperrt ist, lohnt es sich, den Park-and-Ride Parkplatz anzusteuern:

Von der A40 über die A43 Richtung Münster auf die A42 Richtung Dortmund, Abfahrt Herne-Baukau und Beschilderung folgen.

Von der A2 über die A43 Richtung Wuppertal auf die A42 Richtung Dortmund, Abfahrt Herne-Baukau und Beschilderung folgen.

Von der A43 auf die A42 Richtung Dortmund, Abfahrt Herne-Baukau und Beschilderung folgen.

Von der A45 auf die A42 Richtung Duisburg, Abfahrt Herne-Baukau und Beschilderung folgen.

Wo kann man bei der Cranger Kirmes parken?

Um die Cranger Kirmes zu besuchen, sollte man auf dem Park-and-Ride Parkplatz in Herne-Baukau an der Forellstraße 48 parken. Der Parkplatz liegt unmittelbar an der A42. Für 7 Euro inklusive Parkgebühr können bis zu 5 Personen mit dem Pendel-Bus zum Kirmesplatz chauffiert werden.

Auch vom Herner Bahnhof aus können Kirmesbesucher die Buslinie 322 an Bussteig 8 nehmen, die alle 10 Minuten fährt.

Cranger Kirmes 2023: Welche Promis und Musiker treten dieses Jahr auf?

Nachdem im letzten Jahr Howard Carpendale als musikalischer Stargast dabei war, durften sich Kirmes-Fans bei der großen Eröffnungsfeier im Festzelt am Freitag, 4. August, in Herne unter anderem auf NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Schlagersängerin Michelle freuen.

Schlagerfans kommen am Mittwoch, dem 9. August, auf ihre Kosten: Beim „Schlagerherz auf Crange“ treten u.a. Peter Wackel, Jörg Bausch, Anna Maria Zimmermann, Olaf Henning, Norman Langen, Marry, Ina Colada, Tim Toupet und Frank Neuenfels in der Cranger Festhalle auf. Tickets kosten 19.50 Euro.

Wie groß ist die Cranger Kirmes?

Normalerweise hat die Cranger Kirmes bis zu 1400 Bewerbungen von Schaustellern, die auf der 110.000 Quadratmeter großen Fläche ihre Buden und Fahrgeschäfte aufbauen möchten. Nach dem Corona-Einbruch im letzten Jahr verzeichnet das Riesen-Volksfest wieder leicht steigende Bewerberzahlen. Wie Eduard Belker, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Öffentliche Ordnung, mitteilte, habe die Gesamtzahl der Bewerbungen bei 1200 gelegen.

Mehr als 500 Schaustellende werden ihre Fahrgeschäfte, Stände und Buden im August auf der Cranger-Kirmes aufbauen. Rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäften warten darauf, von Kirmes-Fans besucht zu werden. Eine Auflistung aller Attraktionen wird voraussichtlich im Mai vorgestellt.

Seit wann gibt es die Cranger Kirmes?

Erstmals erwähnt wurde die Cranger Kirmes im Jahr 1703. Dort ging es um das Recht auf die Abhaltung eines Jahrmarkts. Allerdings war auch das nur ein Verweis auf eine Tradition, die bis um das Jahr 1500 zurückgeht. Allerdings wird vermutet, dass der Ursprung sogar noch früher liegt. So wird gemutmaßt, dass es zu früheren Zeiten einen Pferdemarkt in der Gegend gegeben haben soll. Nicht zuletzt deshalb, weil die Wildpferde in jener Gegend als sehr zäh und ausdauernd galten.

Auch der Bau einer Kapelle in Crange wird gern mit der Entstehung der Kirmes in Betracht gezogen. Dies soll im 15. Jahrhundert passiert sein. Als Festakt zur Einweihung soll ein sogenanntes Kirchweihfest, wovon sich das Wort Kirmes übrigens ableitet, gedient haben.

Inzwischen geht man davon aus unter Einbeziehung vieler historischer Dokumente, dass die Cranger Kirmes ihren Ursprung zwischen den Jahren 1449 und 1484 hatte. Inzwischen ist die Zählweise der Cranger Kirmes am Eingang ebenfalls auf das Jahr 1484 festgelegt, weshalb 2019 die 535. Kirmes stattfand. 2020 musste die Kirmes dann coronabedingt abgesagt werden, ebenso im Corona-Jahr 2021. Letztes Jahr konnte die Kirmes jedoch ohne Einschränkungen stattfinden und auch dieses Jahr steht der 537. Ausgabe der Kirmes bislang nichts im Wege.

Waffenverbot wird über die Kirmestage überwacht

Auf der Cranger Kirmes gilt ein grundsätzliches Waffenverbot. Untersagt seien Schusswaffen, Messer oder auch Reizgas, betonte die Polizei in Bochum am ersten Kirmesfreitag. Ein Verstoß gegen das Waffengesetz könne mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden.