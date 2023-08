Die Sonne strahlt, Wüst strahlt – Cranger Kirmes 2023 offiziell eröffnet!

„400.000 Menschen kommen am Tag hierher, das ist mehr als beim Oktoberfest“, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei der Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes am Freitag (4. August) – und schickte „schöne Grüße nach München“. Der Herner Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) gab in dem Festzelt mit Fassanstich, elf Böllerschüssen und dem Ausruf „Piel op no Crange!“ („Auf nach Crange!“) den offiziellen Startschuss für die Kirmes.

In Anwesenheit von Ministerpräsident Wüst: Cranger Kirmes offiziell eröffnet

Die Cranger Kirmes zählt rund 500 Schausteller, 50 Fahrgeschäfte und unzählige Ess- und Getränkebuden. Der Rummel war bereits am Donnerstag angelaufen und dauert bis zum 13. August. Nach Veranstalter-Angaben handelt es sich um das größte Volksfest NRWs und „das größte Familienfest Deutschlands“. Erwartet werden rund vier Millionen Besucher.

Glücklicherweise spielte das Wetter während der Eröffnungsfeier mit: Der Fassanstich durch OB Dudda gelang bei strahlendem Sonnenschein noch viel sicherer.

Doch wie wird das Wetter in den nächsten Tagen in Herne? Alle Infos zur Wetterlage während der Cranger Kirmes 2023 findet ihr hier.

Auftritt von Schlagersängerin Michelle

Viele Ehrengäste wurden am Freitag erwartet, auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) war mit von der Partie, außerdem Spitzenvertreter mehrerer Städte, Bundestags- und Landtagsabgeordnete.

Ein Auftritt von Schlagersängerin Michelle gehörte zum Programm. Am Samstag wartet mit dem Festumzug 2023 schon das nächste Highlight.

Fotos und weitere Infos der Eröffnungsfeier der Cranger Kirmes 2023 gibt es hier.

Weitere Infos findet ihr hier im Überblick:

dpa