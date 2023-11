Auszeit für den Weihnachtsmann: Cranger Weihnachtszauber kämpft gegen das Wetter

Seit Tagen prägt anhaltender Regen das Bild auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne: Anstelle einer idyllischen Schneelandschaft blicken Besucher auf durchnässte Attraktionen und wenig attraktive Aussichten am Himmel. Eines der größten Probleme: Der Wind und der anhaltende Niederschlag setzen auch der beliebten Eisbahn zu.

Hier kommt Eismeister Björn Linnemann ins Spiel, der die Eisbahn jeden Morgen auf Risse überprüfen muss. Die Eisfläche wurde nicht auf festem Untergrund, sondern auf einem Schotterbett errichtet – genauso wie der Rest des Festplatzes. Da sich der feuchte Boden bewegen kann, ist die Gefahr für Risse und Brüche auf dem Eis hoch. Dann ist schnelles Handeln gefragt: Der Eismeister repariert die betroffenen Stellen oder schüttet sie mit Schnee auf. Auch andere Attraktionen haben mit dem Wetter zu kämpfen.

Cranger Weihnachtszauber ohne Weihnachtsmann

Eine besonders beliebte Attraktion in Crange ist menschlicher Natur: Hochseil-Artist Oliver Traber schlüpft eigentlich regelmäßig in die Rolle des fliegenden Weihnachtsmanns, der mit seinem Schlitten an einem Hochseil über den Rummel düst. Bei Dauerregen, Wind oder gar Blitzeis bleibt ihm, und den Besuchern, der fantastische Trip in der Höhe verwehrt.

Die Kontrolle der Seile gehört zu seinem täglich Brot, Blitzeis aktuell zu seinen größten Sorgen. Der WDR zitiert den Schausteller: „Eis ist schon ne starke Angelegenheit. das hatten wir letztes Jahr, da kam schnell Blitzeis auf. Da konnte man zuschauen, wie die Wände des Schlittens eisig wurden, wie bei dem Film von Disney ‚Frozen‘. Die Temperaturen da oben sind anders als hier unten.“

Für den heutigen Mittwoch sehen die Aussichten für eine Schlittentour bei Temperaturen von 0 bis 3 Grad schwierig aus – hier muss spontan entschieden werden. Am Donnerstag und Freitag soll es zumindest mit den Niederschlägen aufhören – die Temperaturen bleiben aber weiter im Keller.